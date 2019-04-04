Никому не понравились картины с обезьянами. Это новые образы против расизма от Серии А

Критикуют даже клубы.

Художник Симоне Фугадзотто нарисовал для Серии А три картины с обезьянами. Через них лига объявила о старте кампании по борьбе с расизмом. Из большого выступления Фугадзотто выделяется одно важное объяснение, которое опубликовано на официальном сайте лиги. В прошлом сезоне он сам был на игре «Интера» и «Наполи», где услышал оскорбления в адрес защитника Кулибали. Тогда футболиста называли обезьяной.

Сам Фугадзотто рисует обезьян уже несколько лет. Он считает, что люди и обезьяны абсолютно одинаковы. «Я подумал, что смогу проделать эту работу. Я нарисовал западную обезьяну с голубыми глазами и белым цветом кожи, обезьяну с миндалевидными глазами – азиатскую. В центре изобразил черную обезьяну – с нее все началось. Это должно научить всех, что нет разницы между человеком и обезьяной. Мы все одинаковы, мы все обезьяны».

Есть у Фугадзотто и еще одно объяснение: «Для художника нет ничего более важного, чем попытка изменить восприятие вещей с помощью своей собственной работы. Концепция, эстетика, техническая реализация – все это появится позже. С помощью этого я пытался сказать, что мы сложные и очаровательные существа. Мы можем быть грустными или счастливыми, католиками, мусульманами или буддистами. Именно наши действия, а не цвет кожи, определяют, кто мы».

text text text Публикация от text (@simonefugazzotto) 17 Май 2019 в 5:04 PDT

На ситуацию уже реагируют общественные организации, клубы Серии А и болельщики. Вот заявление в твиттере FARE – организации, которая как раз и борется с расизмом: «Итальянский футбол снова лишает мир дара речи. В стране, где власти не справляются с расизмом неделю за неделей, запустили кампанию, которая выглядит как больная шутка».

«Милан» тоже выступил в твиттере: «Искусство может быть мощным, но мы решительно не согласны с использованием обезьян в качестве образов в борьбе против расизма и были удивлены полным отсутствием консультаций». Чуть раньше подобное заявление опубликовала «Рома» – там тоже не поняли, почему в образах против расизма оказались именно обезьяны.

Сам Фугадзотто еще 17 мая опубликовал в инстаграме изображение этих обезьян. Там он чуть подробнее объяснял историю появления образов и предлагал фанатам поучаствовать в творческой работе. Публикация собрала много негативных комментариев, но потом затерялась за другими постами. Почти каждый пост в инстаграме Фугадзотто – обезьяна.

Вот несколько примеров с положительными отзывами:

text text text Публикация от text (@simonefugazzotto) 15 Авг 2019 в 4:52 PDT

text text text Публикация от text (@simonefugazzotto) 4 Апр 2019 в 5:11 PDT

text text text 10 Дек 2019Кто-то, должно быть, одобрил это, действительно позор, что в 2019 году мы все еще имеем дело с такими проблемами. Seria A никогда не выступал против расизма в 4:56 PST

Гендиректор Серии А Луиджи Ди Сиерво поддерживает Фугадзотто: «Спорт, а конкретно и футбол – это необычный инструмент для передачи позитивных сообщений для честной игры и терпимости. Картины Симоне полностью отражают эти ценности и будут выставлены в нашей штаб-квартире». Такое заявление вызывает еще больше негатива со стороны фанатов в твиттере.

Патрик Блю: «Я не знаю, кто управляет Серией А, но кампания за борьбу с расизмом шокирует. Мало мысли и смысла в этом от творческой команды, участвующей в лиге».

Тони Орумука: «Кто-то одобрил это. Действительно позор, что в 2019 году мы все еще имеем дело с такими проблемами. Серия А никогда не выступала против расизма».

Джибрил Ахмед: «Эта антирасистская кампания, проведенная итальянской футбольной лигой, оказалась расистской!».

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