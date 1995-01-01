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    Как же хорош Бензема без Роналду! Вернулся на родную позицию и забивает больше Месси


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    Голосов: 2
    Сегодня, 15:15
    Да и сборная ему совсем не нужна.

    Главный шок для всех, кто активно не следит за чемпионатом Испании – статистика Карима Бензема. Она почти ничем не хуже, чем у Лионеля Месси: у обоих по 12 забитых голов, а по передачам Бензема лишь чуть-чуть позади (6 против 5). Если учитывать ЛЧ, то по голам Бензема даже впереди – 16 и 14.

    Если вы до сих пор считаете Бензема деревом – пора менять свои взгляды. Вот три шага, как Бензема сделал из себя топ-форварда в 31 год.

    Вернулся на родную позицию

    После ухода Роналду в «Реале» по-разному пытались его заменить. Первый кандидат – Бэйл. По многим характеристикам он напоминал Роналду, но сам провалил свой шанс из-за характера. В этом сезоне пробуют Азара – тот вроде бы уже состоялся как топ-игрок. Но полностью влиться в чемпионат у него пока не вышло. Обе попытки – провал, потому что основаны на ложных предрассудках, что Роналду должен заменить кто-то похожий на него.

    Карим Бензема отдавал все силы за клуб и до ухода Роналду. Вспоминаем их последний сезон – 2017/2018. Тогда Бензема забил грустные пять мячей за весь сезон, но зато сделал сразу десять ассистов.

    С каждым новым годом, который Роналду проводил в «Реале», он все больше напоминал настоящую голевую машину. Клубу пришлось переформатироваться: Роналду завершал все атаки, а все остальные отдавали на него отличные ассисты. Тактика работала, но чистый форвард Бензема ломался сильнее всех. Он по сути лишился своих главных преимуществ – умения качественно играть в завершающей стадии.

    Новая статистика по дополнительным показателям – двойной шок. В 4 раза выросли показатели по верховым единоборствам, на 5% – точность передач, в полтора-два раза – количество ударов за игру. Но это не Бензема так вырос за последние два сезона. Это наконец-то ему дали показать, что он умеет.

    Все это на фоне нереальных физических кондиций – с конца января 2018-го Бензема пропустил лишь два матча «Реала». И все матчи чемпионата в этом сезоне он начал в основе.

    Смирился с отсутствием в сборной

    В 2015 году Бензема исключили из сборной из-за истории с шантажом партнера по команде Матье Вальбуэна. Все это время Бензема ждал и надеялся на возвращение, пока наконец президент федерации футбола Франции не поставил точку: его карьера в сборной завершена.

    «Я сам решу, когда мне уходить из сборной, – отвечает ему Бензема в твиттере. – Если ты думаешь, что со мной все кончено, то разреши мне играть за другую сборную, и мы посмотрим». Кажется, надежды закончилась – осталась только спортивная злость.

    Бензема в теории может получить алжирский и испанский паспорт. Но этого будет недостаточно для вызова в сборную – нужно еще получить специальное разрешение ФИФА, которое дают очень редко.

    Пока же Бензема сконцентрирован на клубе и ни на что не отвлекается. Его партнер по команде Эден Азар отмечает – Бензема не только сам постоянно совершенствуется, но и сильно помогает остальным.

    Получает поддержку от Зидана

    «Для меня Карим – лучшая «девятка» в мире, хотя на этой позиции много хороших игроков, и другие тренеры могут выбрать кого-то еще, – говорит Зидан. – То, что он тут делает последние десять лет, говорит о многом. Его голы впечатляют, и я очень счастлив за него. Он уверен в себе и всегда стремится к лучшему».

    Зидан не рассказывает главного – что он сам делает, чтобы улучшить игру Бензема. Статистика француза при Лопетеги была так себе, но сильно улучшилась именно после прихода Зидана.

    В первую очередь, «Реал» Зидана стал более вертикальным. «Реал» не всегда использует 4-3-3, и все чаще экспериментирует со схемами без ярковыраженных вингеров, оставляя их на краях в полузащите. Также пробует схему с двумя нападающими – Азаром и Бензема.

    Все эти трансформации позволяют Бензема чаще включаться в верховые единоборства и бить по воротам. Его основная зона – прием мяча между центральным кругом и штрафной, откуда он часто отдает пасы в развитие атаки.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: AFLO, Xinhua, ZUMAPRESS / Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 2
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -66

      Вот оно чё Михалыч 56 минут назад

      Если вы до сих пор считаете Бензема деревом – пора менять свои взгляды==================Неужели здесь есть такие кто считает ,что Бензема -дерево ??? Тута намного больше тех, которые считают что дерево это Дзюба.

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