Лучшая защита в АПЛ сейчас – у «Лестера». Летом продали Магуайра, но и без него почти не пропускают

11 пропущенных – меньше, чем у «Сити» и «Ливерпуля».

Спустя четыре года «Лестер» снова топ-клуб АПЛ. Сейчас команда идет даже лучшим курсом, чем в чемпионском сезоне: 39 очков после 17 матчей. Без мощного «Ливерпуля» впереди «Лестер» был бы главным претендентом на чемпионство.

Про героев в атаке – Джейми Варди и Джеймса Мэддисона – говорят очень много. Но почему-то часто забывают о мощнейшей линии обороны, а «Лестер» в этом сезоне пропустил меньше всех (11).

Каждого из них уже сейчас можно было бы продать за десятки миллионов. «Никто из лидеров не уйдет в январе. Категорично», – парирует тренер Брендан Роджерс. С ними «Лестер» будет пробиваться в ЛЧ – второй раз в своей истории.

Бен Чилвел – левый защитник

Возраст: 22 года.

Цена (TM): 50 миллионов евро (+50 с покупки).

Чилвел – воспитанник «Лестера», но уже много раз мог уйти из команды. В 2017 году «Ливерпуль» хотел потратить 10 миллионов на 19-летнего игрока, но продавать не стали. «Непонятно, что они в нем нашли», – писали наши пользователи тогда в комментариях.

Сейчас за Чилвела просят 70 миллионов. Его главные качества – нереальные подключения в атаку, которые не мешают отрабатывать в обороне. В этом сезоне у него три ассиста и один гол, но еще больше он впечатлил в сборной Англии.

Месяц назад команда играла с Черногорией – Чилвел за 14 (!) минут выписал три голевых передачи, играя в обороне. Заодно – совершил больше всех отборов и чаще всего шел в дриблинг.

«Такие парни как Бен», – говорит Роджерс, – «всегда ищут возможность что-то улучшить, каждый день. Это все, что вообще должен делать футболист – искать возможности улучшить свои навыки, развиваться, поддерживать стабильные выступления и оставаться сконцентрированным».

Джаглар Сеюнджу – центральный защитник

Возраст: 23 года.

Цена (TM): 40 миллионов евро (+18,9 с покупки).

«Он сильно сжимает руку при приветствии и никогда не отпускает раньше времени, потому что ему нравится причинять людям боль», – шутит Чилвел. – «По-настоящему нравится». В этой фразе – весь Сеюнджу.

Когда Роджерс пришел в команду, Сеюнджу был четвертым защитником. Помимо Эванса в команде были Магуайр и Морган. «Но эта конкуренция вообще никак его не подавляла. Он по-прежнему был хорош в тренировках», – говорит Роджерс.

В этом сезоне он заменяет Магуайра: несмотря на разницу в росте (187 против 194), Сеюнджу компенсирует все своей агрессией. Он всегда первый идет на мяч: в «Лестере» он первый по выносам и блокированным ударам и в пятерке по отборам. Почти все из них Сеюнджу делает за пределами собственной штрафной и отбирает мяч еще до того, как соперник дойдет до ударной позиции. Идеальная подстраховка для взрывного и легкого Чилвела.

Джонни Эванс – центральный защитник

Возраст: 31 год.

Цена (TM): 15 миллионов евро (+11 с покупки).

Четыре года назад 27-летний Эванс переходил из «МЮ» в «Вест Бромвич» – для топ-клуба из Манчестера сумма абсолютно символическая. Несмотря на 131 матч в родном клубе, Эванс ни в одном сезоне не был основным игроком состава. На выходе произошел скандал – Эванс случайно плюнул в игрока «Ньюкасла» и получил бан на шесть матчей. Через пару месяцев он впервые подписал контракт с другим клубом.

У Эванса не слишком много отборов (1.2 за игру, у Сеюнджу 1.7), он реже своего напарника блокирует удары и выносит мяч. Но именно его опыт – одна из ключевых составляющих сегодняшнего «Лестера».

Роджерс рассказывает, как Эванс помогал Сеюнджу адаптироваться к игре: «После одного из последних матчей, с «Аталантой», мы сразу поняли, что их связка сработает. Мы подумали, что опыт Джонни поможет Сеюнджу правильно выбирать позицию».

Рикарду Перейра – правый защитник

Возраст: 26 лет.

Цена (TM): 40 миллионов евро (+18 с покупки).

«Рикарду Перейра – лучший игрок нашей команды», рассказывает Джонни Эванс. С ним, похоже, все согласны: в прошлом сезоне голосованием игроков именно его признали MVP сезона.

«Должно быть, у Португалии прям вообще топовые правые защитники, если Перейра за нее не играет», – удивляется Роджерс. На этой позиции у Португалии есть Канселу и Семеду, но Перейра им вообще не уступает.

Перейра – абсолютный лидер команды по дриблингу. Он реже Чилвела делает кроссы и ключевые передачи, зато часто вырезает длинные (и точные) пасы. «Вы видите, на каком уровне он играет. Его способности к дриблингу, и что его оборонительные показатели постоянно растут. Он очень агрессивно встречает соперника», – объясняет Роджерс.