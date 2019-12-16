«Лацио» взлетел в тройку из-за поздних голов. Для них даже есть специальный игрок

Вот и вся сенсация.

Главная ассоциация с «Лацио» – постоянные голы Чиро Иммобиле. Сейчас он забил 17 мячей и лидирует в бомбардирской гонке Серии А. По игре Иммобиле мы выпускали отдельный текст, но в команде и без него есть еще один интересный герой. Здесь доминирует 31-летний Фелипе Кайседо – тот самый мощный форвард, который несколько лет назад заезжал в «Локомотив».

Весь футбол в «Лацио» строят вокруг ударов Иммобиле. Номинально стратегия работает так хорошо, что команда вышла в лидеры по голам среди всех команд Серии А. «Лацио» забил 38 голов, столько же у «Аталанты». Сам Иммобиле в большом отрыве от всех конкурентов по голам (у ближайшего – 10). Хорошо все и с командной обороной: за 16 матчей «Лацио» пропустил только 16 голов.

В таблице «Лацио» идет третьим, на расстоянии одной победы от «Интера» и «Ювентуса». По статистическим показателям все выглядит отлично, по адекватности побед – не очень. Возьмите хотя бы крайнюю игру с «Кальяри». Соперник выигрывал до 93-й минуты, но три очка в итоге получил «Лацио». Сначала забил Луис Альберто, а через пять минут победный мяч добавил Кайседо. Поражение 0:1 быстро превратилось в победу со счетом 2:1.

Теперь необходимая для понимания ситуации статистическая раскладка: в девяти матчах Серии А из 16-ти «Лацио» забивал после 75-й минуты.

«Лацио» прямо сейчас: 36 очков, 38 голов

«Лацио», если бы матчи заканчивались на 75-й минуте: 26 очков, 27 голов

После 75-й минуты – время «Лацио»

«Лацио» стартовал в чемпионате с серии типичного середняка. В пяти матчах команда выиграла только два раза, сыграла вничью с «Ромой» в дерби и дважды проиграла. Дальше – восхождение, вместившее в себя только два ничейных результата. «Лацио» не просто больше не проигрывает, а еще и добивает почти каждого из соперников в конце второго тайма.

Изначально все безобидно проявилось в шестом туре. «Лацио» громил «Дженоа» со счетом 3:0, а Чиро Иммобиле буднично вкатил четвертый мяч на 78-й минуте. Следующий матч с «Болоньей» – ничья 2:2 с незабитым пенальти на 88-й (тут насторожитесь). Потом все тот же Иммобиле уже реализовал пенальти с «Аталантой» на 93-й. Три тура подряд – нервы для соперников «Лацио».

«Фиорентина», «Торино» и «Милан» тоже получили от «Лацио» голы после 75-й минуты. Особенно интересен матч с «Фиорентиной», где засветился и Кайседо (только негативно). Там победный гол за минуту до конца основного времени забил Иммобиле, а Кайседо смазал пенальти на 97-й. Даже без него три очка все равно взяли, хотя могло быть убедительнее.

Против «Лечче» команда вообще забила сразу четыре гола, а два из них Иммобиле и Корреа вкатили после 75-й минуты. Это был 12-й тур, когда примечательная серия «Лацио» только разгонялась. Тенденцию в этом еще не видели, а в таблице «Лацио» все равно шел слишком далеко от двух лидеров. Проблемные соперники – из той же серии о разговорах, что это временно.

Серия с голами после 75-й минуты в итоге затянулась на шесть туров подряд, но матч против «Сассуоло» здесь важен отдельно. Там на 91-й минуте победный гол вкатил Кайседо. Именно его выход на поле теперь ассоциируется с голами «Лацио» под конец матчей. В игре с «Удинезе» все голы остались в первом тайме – там серия поздних мячей и прервалась, хотя победная осталась.

Потом началась новая, которая снова пошла от Кайседо. В матче с «Ювентусом» (3:1) он забил третий мяч «Лацио» уже в добавленное время. Перед этим Иммобиле смазал одиннадцатиметровый – так что поздних голов могло быть и еще больше. Теперь случился и этот матч с двумя поздними голами «Лацио» в ворота «Кальяри». Кайседо опять забил.

Так Кайседо и помогает «Лацио»

Фелипе Кайседо играет в «Лацио» уже третий сезон. Ни в одном из них он не был главным форвардом команды. В первом сезоне Кайседо выпускали в среднем на 32 минуты, там он забил всего три гола. В прошлом – восемь голов при увеличении среднего игрового времени (49 минут). Сейчас он вышел в 11 матчах, забил 4 гола и сделал 2 ассиста, но все равно играет только по полчаса.

1 октября «Лацио» объявил, что контракт с Кайседо продляют до июня 2022 года. Это уже само по себе явление, учитывая возраст Кайседо. На его позиции в команде есть Иммобиле и Корреа, но спасать матчи выходит именно Кайседо. Три из своих четырех голов в этом сезоне он забил в добавленное время, еще один – на 59-й минуте второго тайма игры с «Дженоа».

Cейчас «Лацио» достиг уже восьми побед подряд. Последнюю из них точно принесли запасные игроки – это отметил и главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги: «Качество, организованность, усилия, душевность, хладнокровие – все это нужно для восьми побед подряд в Серии А. Мне повезло, что есть игроки, которые тренируются усердно. Сегодня три замены сделали разницу».

Сам Кайседо уже привыкает к роли решающего элемента под конец матча: «Мы просто верили. Еще две недели назад, когда мы обыграли «Сассуоло», я сказал, что эта команда многому научилась. Мы очень хорошо держимся в игре до конца». Потом Кайседо добавил, что из-за такой игры «Кальяри» победа над этим клубом стоит даже больше трех очков. Принес ее именно он.

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