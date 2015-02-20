Иммобиле – абсолютный король Италии. Индзаги кайфует от работы с ним и строит «Лацио» вокруг него

В этом сезоне забил почти в три раза больше Роналду.

Чиро Иммобиле – главная звезда Серии А прямо сейчас. В 14 матчах у него 17 голов и бешенный отрыв от других героев чемпионата Италии (в 7 голов от Лукаку, в 11 – от Криштиану Роналду и Эдина Джеко).

Иммобиле играет за «Лацио» всего лишь четвертый сезон, но своей результативностью за небольшой срок легко подбросил себя до статуса легенды клуба. За это время Иммобиле ни разу не забивал меньше 15 мячей за один сезон Серии А. Он стал первым игроком «Лацио» с сезона-2014/15, который зажигает в гонке бомбардиров (тогда им был Мирослав Клозе с 13 голами, но он занял всего лишь девятую строчку в списке).

Форма Иммобиле – результат не только его работы над собой. В «Лацио» созданы все условия для комфортного существования Иммобиле.

У Индзаги идеальные взаимоотношения с Иммобиле. Они сидят рядом на командных ужинах и вместе празднуют голы

Пробегитесь по всем итальянским СМИ за последние пару лет – не найдете ни одного жесткого слова со стороны Симоне Индзаги в адрес Иммобиле. Индзаги любит своего лучшего игрока и никогда публично не указывает на его ошибки.

А вот последние слова Индзаги о Иммобиле:

Про эпизод, когда в матче с «Сассуоло» он отдал пенальти Луису Альберто: «Он классный игрок. А этот поступок только показывает его величие – когда у человека все хорошо, он хочет, чтобы и у других все было отлично».

Про сезон в целом: «У «Лацио» все получается, и меня это радует. Я бы хотел, чтобы мы и дальше так играли. Не в моих правилах выделять кого-то, но все же отдельно выделю Сергея (Милинковича-Савича) и Иммобиле. Это настоящие лидеры, вокруг которых выстраивается команда».

После дубля Иммобиле в ворота «Торино»: «Он великолепен. У нас прекрасные отношения, но лично я редко хвалю его. Лучше я сделаю это через прессу – тогда все услышат мое мнение о нем».

В сентябре прекрасные отношения между Иммобиле и Индзаги чуть было не разрушились. Иммобиле резко отреагировал на замену в матче с «Пармой» (в котором забил гол), а в микст-зоне раскритиковал Индзаги за это решение.

Спустя месяц в интервью DAZN Иммобиле сказал, что этот момент только укрепил их взаимопонимание, а совместным празднованием его гола в ворота «Сассуоло» Иммобиле только подтвердил: никакого конфликта между ними больше нет.

Инсайды от автора Джеймса Хорнкастла (автор ESPN, The Guardian, специализирующийся на Серии А) только подтверждают связь тренера и футболиста: Иммобиле и Индзаги сидят рядом на командных ужинах; Индзаги уделяет Иммобиле больше всего времени при подготовке и строит команду вокруг нападающего.

После неудач в Германии и Испании Иммобиле попал в идеальную среду. Ему комфортно в Италии, «Лацио» строит игру через него

В Германии Иммобиле раздражала закрытость немцев – он говорил, что за 8 месяцев в «Боруссии» у него не появилось там друзей, а немецкая пресса уничтожает его после каждой игры. В Испании ему не нравилось недоверие Унаи Эмери. Иммобиле всегда мечтал о предложении от «Наполи». Но после половины сезона в аренде в «Торино» он вернулся в Италию благодаря «Лацио» – боссы из Неаполя не хотели тратить деньги из-за разыгравшегося Мертенса.

«Лацио» тут же придумал тип игры, при котором Чиро Иммобиле будет главной фигуркой в схеме. Индзаги же направил весь потенциал «Лацио» на то, чтобы партнеры подстраивались под Чиро Иммобиле.

Посмотрите несколько голов Иммобиле из этого сезона Серии А. Они жутко похожи друг на друга.

1. В матче с «Удинезе» открылся под передачу Корреа, нафинтил перед защитником и хлестко пробил.

2. В матче с «Лацио» идеально открылся под навес Мануэля Лаццари.

3. «Фиорентине» Иммобиле забил, замкнув головой передачу Джордана Лукаку.

Эти голы – результат взаимодействия Иммобиле с партнерами по «Лацио». У Иммобиле нет классной техники, он не сильно хорош в забегах, он редко забивает голы после сольных проходов. Но Иммобиле компенсирует эти недостатки главной фишкой – правильный выбор позиции.

Партнеры идеально подстраиваются под этот скилл. Пять из девяти голевых передач в этом сезоне Серии А Луис Альберто отдал именно на Иммобиле. Один результативный пас из четырех Милинковича-Савича полетели на Иммобиле. Корреа, Лаццари, Лукаку, Лулич, Луис Фелипе, сделавшие по одной голевой в этом сезоне чемпионате Италии, тоже ассистировали на Иммобиле.

Важный вклад в игру Иммобиле вносит и Индазги. Он освобождает своего лучшего бомбардира от ненужных действий: Иммобиле не помогает (либо делает это, но очень редко – в матчах с топовыми соперниками) партнерам по «Лацио» в обороне. Так Индзаги экономит силы своего главного игрока.

Индзаги доволен: «Мне нравится наша командная игра. Когда президент Лотито спросил меня, что бы я хотел увидеть в новом сезоне, я ответил: улучшенную командную игру. Я в «Лацио» уже достаточно времени, чтобы спрашивать с себя за тот футбол, который мы демонстрируем. Сейчас меня полностью устраивает то, что я вижу на поле: в плане защиту, в плане креатива и в плане реализации моментов».

Важный момент – в Италии Иммобиле чувствует себя комфортно. Пресса не критикует его (да и не за что), болельщики «Лацио» сходят с ума, команда выстроена вокруг него. В Германии и Испании все было не так, за счет этого у него и не получилось построить карьеру в Ла Лиге и в Бундеслиге.

Случай Иммобиле показывает: как сильно отдельный футболист иногда зависит от родной лиги. Но если раньше Иммобиле это волновало, то теперь, став абсолютным королем Италии, он кайфует и мечтает только о трофеях с «Лацио».

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