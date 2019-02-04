Жена лечится от рака – так Наингголан оказался в «Кальяри». И зажег!

Жена – его главная мотивация.

Летом вселенная Раджи Наингголана перевернулась. У жены обнаружили рак. А пришедший в «Интер» Антонио Конте не считал его футболистом основы. У Наингголана было несколько вариантов, но он выбрал «Кальяри», чтобы помочь жене.

«Сейчас у меня одна мотивация – моя жена»

На момент, когда «Интер» объявил о намерении расстаться с Наингголаном, у него было несколько вариантов. Первый – «Сампдория». Тогда там работал Ди Франческо, с которым у Наингголана сложились хорошие отношения по временам в «Роме».

Второй – «Фиорентина». Там искали опытного игрока центра поля.

Третий – Китай. Местные клубы уже пару сезонов заманивают Наингголана жирными контрактами.

text text text Публикация от text (@claudia_lai_82) 4 Фев 2019 в 10:54 PST

Но Наингголан выбрал «Кальяри» (хотя клуб просто арендовал его), а позже объяснил выбор. Его жена сразу решила, что будет лечиться на Сардинии – в месте, где родилась и провела большую часть своей жизни. Наингголан же просто хотел быть рядом. «Для меня этот переход был легким. Главное – быть рядом с Клаудией. Рядом с ней ее подруги, семья. Здесь ей легче бороться с болезнью. Да и мне здесь комфортно. «Кальяри» – это мой дом. Хорошо, что я играю в футбол. Он помогает отвлечься», – говорил Наингголан.

Жену Наингголана прооперировали еще летом. Сейчас она проходит курс лечения. Раджа же рубится за «Кальяри» и периодически говорит о своем переходе. Несколько его цитат:

• О возвращении в «Кальяри»: «Я вернулся домой. Для меня именно тут все и началось: тут я окреп как футболист и мужчина. Тут я стал футболистом и мужчиной. Моим домом могла стать «Рома». Но там история закончилась очень быстро. К «Интеру» я не успел привыкнуть. Вернуться в «Кальяри» – снова оказаться в точке, где для меня все начиналось».

• О президенте «Кальяри» Томмазо Джулини: «Он очень амбициозный, у него всегда полно идей. Он думает о «Кальяри» 24 на 7. «Кальяри» открывает школы в других странах, выходит на китайский рынок. Джулини делает клуб узнаваемым в мире. Он строит сильную команду. Мне нравится мистер Джулини. У нас хорошие отношения».

• Об ошибках: «Я ни о чем не жалею. Понимаю, что когда-то вне поля допускал ошибки. Я должен брать на себя ответственность за то, что делал. У меня с этим нет проблем, я прекрасно понимаю поступки, которые совершил. Сейчас я стараюсь выкладываться максимально. Я играю в футбол. И сейчас у меня одна мотивация – моя жена».

Наингголан кайфует от «Кальяри»: тренер поддерживает его, атмосфера внутри клуба успокаивает

«Кальяри» выдает феноменальный сезон: идет на четвертом месте с 23 очками. Это второй показатель в истории клуба. В сезоне-1968/69 «Кальяри» шел с 26 баллами после 12 туров и занял в итоге второе место. В этом сезоне главный тренер Роландо Маран пока что не делает никаких прогнозов.

Наингголан – важный механизм в этом «Кальяри». Еще до начала сезона он признался: Маран видит его классическим опорным полузащитником, способным подчищать зону перед защитниками. Для сравнения: в «Роме» и в «Интере» Наингголану доверяли более атакующую роль.

У Наингголана неплохая статистика в этом сезоне. Он появился в 9 (из 12) матчах, забил два гола и отдал 4 голевые передачи. Роландо Маран доволен приобретением: «Хорошо, что Раджа присоединился нам. Он дает бесценный опыт молодым футболистам. Он помогает мне делать «Кальяри» лучше».

В «Кальяри» ему комфортнее не только потому что на Сардинии лечится его жена. Статус клуба тоже влияет на внутреннее состояние. В «Роме» и в «Интере» он был у всех на виду – не мог даже сходить в ночной клуб, потому что на следующее утро все СМИ опубликовали бы фотографии с ним.

«Тут спокойно. Здесь я могу сходить в ресторан и не думать о том, что за мной следят. Это очень приятный момент для внутреннего благосостояния. Мне здесь комфортно как с точки зрения футбола, так и с точки зрения жизни», – рассказывает Наингголан.

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