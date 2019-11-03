Де Лигт сыграл рукой в четырех (!!!) турах подряд. Но Сарри не парится: уделяет ему море внимания и учит атаковать

Говорит, что вырастет в топа.

Карьера Матейса Де Лигта в «Ювентусе» в четырех эпизодах.

Первый случился в матче с «Интером». Де Лигт накрывал передачу на Мартинеса и сыграл рукой. Итог – пенальти, который реализовал сам же Мартинес. Де Лигту повезло, что потом «Юве» забил второй (победный) гол.

Второй из матча с «Болоньей». Аналогичный эпизод: Де Лигт шел на навес с фланга, но зацепил мяч рукой. Тут судья не увидел нарушения правил и не поставил пенальти.

Третий – во встрече с «Лечче» он снова сыграл рукой в штрафной. Если бы не этот момент, то не было бы пенальти и «Ювентус» бы победил. Так – только ничья.

Четвертый случился в матче с «Торино». Там тоже была игра рукой, но арбитр не заметил это. Она взбесила гендиректора «Торино» Андреа Коми: «Что разочаровывает и вызывает недоумение, так это неназначенный пенальти, в то время как такой же 11-метровый в ворота «Ювентуса» дали в пользу «Лечче». Эпизод был очень похожим, и я не понимаю, почему в одном случае пенальти назначают, а в другом – нет. Просто хотелось бы последовательности».

Возмущался и капитан «Торино» Андреа Белотти. «Я посмотрел этот эпизод еще раз. Я думал, что рефери поставит пенальти. В предыдущих матчах мы видели, что после такой игры рукой одиннадцатиметровый всегда назначают», – говорил Белотти.

Почему Сарри не уберет Де Лигта в запас?

У Маурицио Сарри нет альтернативных вариантов. «Юве» остался без Кьеллини надолго: либо поправится в конце сезона, либо вернется только к началу следующего. Ругани же и Демирал, кажется, свыклись с мыслью о том, что нужны команде только для глубины скамьи (да и не факт, что при них ошибок в защите станет меньше).

Безальтенативность в свою очередь тоже подставляет Сарри. В стартовых матчах за «Юве» Де Лигт просто ужасен. На нашем партнерском сайте «Гол» был материал, посвященный ошибкам в его первых играх за «Ювентус». Де Лигт неправильно опекал соперников, совершал позиционные ошибки и оставлял кучу свободного пространства для атак соперников.

В этой ситуации Сарри ведет себя очень правильно – говорит только положительные вещи об игре Де Лигта. «Ему 19 лет, он пришел из лиги, где более открытый и менее тактически изощренный футбол – такой, где случаются ошибки, и их никто не замечает. Вполне естественно, что ему потребуется период на адаптацию, и он прибавляет», – сказал недавно Сарри.

Сейчас с Де Лигтом лично занимается Андреа Бардзальи, который завершил карьеру в прошлом сезоне и вошел в тренерский штаб Сарри. Кроме того, по данным GdS на тренировках Сарри уделяет ему внимания больше, чем остальным. Коучу нравится Де Лигт, он высоко ценит его уровень и считает, что тот может вырасти до одного из сильнейших защитников мира.

По данным Tuttosport, Сарри считает важнейшим качеством Де Лигта умение подтягиваться к атакам (по этой теме он тоже много беседует с игроком). Показатель: во вчерашнем матче у Де Лигта была два потенциально голевых момента. Первый – когда Сиригу сделал шикарный сейв. Второй – после розыгрыша углового, который в итоге превратился в забитый гол.

Видео взяты с официального канала Серии А на ютубе

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