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    Де Лигт сыграл рукой в четырех (!!!) турах подряд. Но Сарри не парится: уделяет ему море внимания и учит атаковать


    3.3
    Голосов: 4
    03.11.2019 12:43
    Говорит, что вырастет в топа.

    Карьера Матейса Де Лигта в «Ювентусе» в четырех эпизодах.

    Первый случился в матче с «Интером». Де Лигт накрывал передачу на Мартинеса и сыграл рукой. Итог – пенальти, который реализовал сам же Мартинес. Де Лигту повезло, что потом «Юве» забил второй (победный) гол.

    Второй из матча с «Болоньей». Аналогичный эпизод: Де Лигт шел на навес с фланга, но зацепил мяч рукой. Тут судья не увидел нарушения правил и не поставил пенальти.

    Третий – во встрече с «Лечче» он снова сыграл рукой в штрафной. Если бы не этот момент, то не было бы пенальти и «Ювентус» бы победил. Так – только ничья.

    Четвертый случился в матче с «Торино». Там тоже была игра рукой, но арбитр не заметил это. Она взбесила гендиректора «Торино» Андреа Коми: «Что разочаровывает и вызывает недоумение, так это неназначенный пенальти, в то время как такой же 11-метровый в ворота «Ювентуса» дали в пользу «Лечче». Эпизод был очень похожим, и я не понимаю, почему в одном случае пенальти назначают, а в другом – нет. Просто хотелось бы последовательности».

    Возмущался и капитан «Торино» Андреа Белотти. «Я посмотрел этот эпизод еще раз. Я думал, что рефери поставит пенальти. В предыдущих матчах мы видели, что после такой игры рукой одиннадцатиметровый всегда назначают», – говорил Белотти.

    Почему Сарри не уберет Де Лигта в запас?

    У Маурицио Сарри нет альтернативных вариантов. «Юве» остался без Кьеллини надолго: либо поправится в конце сезона, либо вернется только к началу следующего. Ругани же и Демирал, кажется, свыклись с мыслью о том, что нужны команде только для глубины скамьи (да и не факт, что при них ошибок в защите станет меньше).

    Безальтенативность в свою очередь тоже подставляет Сарри. В стартовых матчах за «Юве» Де Лигт просто ужасен. На нашем партнерском сайте «Гол» был материал, посвященный ошибкам в его первых играх за «Ювентус». Де Лигт неправильно опекал соперников, совершал позиционные ошибки и оставлял кучу свободного пространства для атак соперников.

    В этой ситуации Сарри ведет себя очень правильно – говорит только положительные вещи об игре Де Лигта. «Ему 19 лет, он пришел из лиги, где более открытый и менее тактически изощренный футбол – такой, где случаются ошибки, и их никто не замечает. Вполне естественно, что ему потребуется период на адаптацию, и он прибавляет», – сказал недавно Сарри.

    Сейчас с Де Лигтом лично занимается Андреа Бардзальи, который завершил карьеру в прошлом сезоне и вошел в тренерский штаб Сарри. Кроме того, по данным GdS на тренировках Сарри уделяет ему внимания больше, чем остальным. Коучу нравится Де Лигт, он высоко ценит его уровень и считает, что тот может вырасти до одного из сильнейших защитников мира.

    По данным Tuttosport, Сарри считает важнейшим качеством Де Лигта умение подтягиваться к атакам (по этой теме он тоже много беседует с игроком). Показатель: во вчерашнем матче у Де Лигта была два потенциально голевых момента. Первый – когда Сиригу сделал шикарный сейв. Второй – после розыгрыша углового, который в итоге превратился в забитый гол.

    Видео взяты с официального канала Серии А на ютубе

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: XinHua/Global Look Press
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 4
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 5 ноября 2019, 00:19

      посыл статьи наверное в том, что за те бабки которые за него заплатили, он мог бы косячить и поменьше :) остаётся надеяться что под тем алмазом, который в нем заметили не оказался уголь и огранка будет бесполезна

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      Рейтинг: +720

      Flydis 4 ноября 2019, 09:40

      Почему-то как спокойно это всё воспринимается. С ним уже работает на тренировках Барцальи. Немного уверенности, опыта, и Матейс станет на долгие годы одним из лучших на своей позиции.
      Можете скринить.

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 4 ноября 2019, 07:08

      не забывайте, парню всего 19!!! играть в центре обороны в одном из лучших клубов мира, к тому же приобретенный за такие деньги - понятно, что требуется время и немало для полной адаптации под новую схему, новую лигу, иные типы матчей, тактику и т.д. и не забывайте немаловажный момент, что боссы Юве никогда не бросают деньги на ветер, если они отдали за игрока такие бешеные деньги, значит дело того стоило

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      Рейтинг: +811

      Valeron2790 4 ноября 2019, 01:57

      Де Лигт сделал правильный выбор в пользу Ювентуса, в Барселоне, он бы уже тасовался на банке, и не факт, что получил бы много шансов потом.

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