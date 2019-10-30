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    На Маркизио напали грабители в Турине. Угрожали отверткой, приставили пистолет к лицу его жены


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    Сегодня, 00:10
    Никто не пострадал, но пришлось отдать драгоценности.

    Неприятная история произошла с Клаудио Маркизио. 29 октября в 21:30 он выходил из своей загородной виллы, расположенной в Виново (пригород Турина), но планы поменялись из-за четверки неизвестных. Лица были закрыты чулками, в руках – отвертки и пистолеты. Огнестрельным оружием они угрожали жене Клаудио Маркизио – Роберте.

    Пара вынужденно вернулась домой и под угрозами вытащила из шкафчиков, стоящих рядом со входом, все драгоценности, две пары часов и небольшую сумму денег. Mirror говорит, что сумма ущерба неизвестна. Еще один вопрос – были ли в тот момент в доме его дети. Итальянские журналисты утверждают, что грабители напали на Клаудио и его жену Роберту, но не упоминают в новостях о детях.

    Злоумышленники скрылись на заранее припаркованных возле дома Маркизио машинах. Как отмечают в полицейском департаменте Турина, номеров на машинах не было, поэтому вести расследование сложнее. Сейчас полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.

    Эксперты из La Gazzetta dello Sport пишут, что у нападавших итальянское гражданство и они отлично подготовились к ограблению: внимательно изучили план комплекса, в котором живет семья Маркизио, ознакомились с особенностями работы местной системы видеонаблюдения.

    Маркизио отказался общаться с журналистами по этому поводу, зато написал в твиттере комментарий.

    «Если вы входите в дом человека, чтобы ограбить его – вы преступник. Если вы направляете пистолет в лицо женщины – вы идиот. Если все, что вы можете извлечь из подобной истории, – это дурацкая шутка, мне вас жаль. Всем остальным – сердечная благодарность за сочувствие», – написал Маркизио.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ZUMAPRESS/Global Look Press
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