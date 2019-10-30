На Маркизио напали грабители в Турине. Угрожали отверткой, приставили пистолет к лицу его жены

Никто не пострадал, но пришлось отдать драгоценности.

Неприятная история произошла с Клаудио Маркизио. 29 октября в 21:30 он выходил из своей загородной виллы, расположенной в Виново (пригород Турина), но планы поменялись из-за четверки неизвестных. Лица были закрыты чулками, в руках – отвертки и пистолеты. Огнестрельным оружием они угрожали жене Клаудио Маркизио – Роберте.

Пара вынужденно вернулась домой и под угрозами вытащила из шкафчиков, стоящих рядом со входом, все драгоценности, две пары часов и небольшую сумму денег. Mirror говорит, что сумма ущерба неизвестна. Еще один вопрос – были ли в тот момент в доме его дети. Итальянские журналисты утверждают, что грабители напали на Клаудио и его жену Роберту, но не упоминают в новостях о детях.

Злоумышленники скрылись на заранее припаркованных возле дома Маркизио машинах. Как отмечают в полицейском департаменте Турина, номеров на машинах не было, поэтому вести расследование сложнее. Сейчас полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.

Эксперты из La Gazzetta dello Sport пишут, что у нападавших итальянское гражданство и они отлично подготовились к ограблению: внимательно изучили план комплекса, в котором живет семья Маркизио, ознакомились с особенностями работы местной системы видеонаблюдения.

Маркизио отказался общаться с журналистами по этому поводу, зато написал в твиттере комментарий.

Se entri nella casa di una persona per derubarla sei un delinquente.

Se punti la pistola al volto di una donna sei un balordo.

Se da una storia simile tutto quello che riesci a ricavarne è una battuta idiota sei un poveretto.

A tutti gli altri un sentito grazie per la vicinanza pic.twitter.com/5lJSKSDAqO — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) October 30, 2019

«Если вы входите в дом человека, чтобы ограбить его – вы преступник. Если вы направляете пистолет в лицо женщины – вы идиот. Если все, что вы можете извлечь из подобной истории, – это дурацкая шутка, мне вас жаль. Всем остальным – сердечная благодарность за сочувствие», – написал Маркизио.

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