Рибери опять скандалит. Теперь толкнул судью и получил бан на месяц

А ведь здорово начал сезон: голы, ассисты, красота.

Летом «Локомотив» интересовался Франком Рибери, но тот после «Баварии» решил задержаться в топ-чемпионате, а семья была против переезда в Россию. Француза подписала «Фиорентина», и это понравилось всем – игрок в восторге от города и фанатов, клуб – от его игры.

Рибери выходил на замену в первых двух играх («Фио» проиграла обе), затем полностью отыграл матч с «Ювентусом» (0:0). Еще через неделю – стал самым возрастным иностранцем (36 лет, 168 дней), забившим первый гол в Серии А.

Забил классно, с лета пробив после навеса Кьезы.

Очень хороший ассист удался в следующем матче – убрал на замахе защитника и навесил точно на голову Пеццелье.

Три матча – три результативных действия подряд, через несколько дней Рибери положил роскошный гол «Милану».

«Когда я согласился приехать во Флоренцию, то не знал, что это будет любовь с первого взгляда. Это чувство со мною с вечера презентации. У меня и руководителей «Фиорентины» появилась искра», – признавался француз, отдыхая во время паузы на матчи сборных.

А через пару недель разыграл классную голевую атаку в матче с «Лацио»:

Впрочем, через два месяца после подписания контракта с «Фио» Рибери начал проявлять характер, что прямым образом сказалось на команде. Во-первых, он был сильно недоволен заменой в игре с «Лацио» и не пожал руку тренеру, во-вторых, что хуже, получил красную карточку уже после матча за два толчка лайнсмена.

Рибери получил бан на целых три матча, он не сыграет с «Сассуоло», «Пармой» и «Кальяри». Француз написал длинное сообщение с извинениями.

Причин для злости Рибери могло быть несколько, и это не только из-за замены.

«Фиорентина» проиграла «Лацио» 1:2;

Победный гол она пропустила после, как кажется, нарушения на игроке «Фио» в центре поля;

Осталась вдесятером из-за удаления защитника Раньери;

Под конец еще и получила пенальти в свои ворота.

«Фиорентина» в Серии А сейчас идет девятой – по три победы, ничьи и поражения. Только теперь возвращения Рибери придется ждать целый месяц, выйдет он только 24 ноября – на гостевой матч с «Вероной».