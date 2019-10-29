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    Рибери опять скандалит. Теперь толкнул судью и получил бан на месяц


    5
    Голосов: 1
    29.10.2019 13:00
    А ведь здорово начал сезон: голы, ассисты, красота.

    Летом «Локомотив» интересовался Франком Рибери, но тот после «Баварии» решил задержаться в топ-чемпионате, а семья была против переезда в Россию. Француза подписала «Фиорентина», и это понравилось всем – игрок в восторге от города и фанатов, клуб – от его игры.

    Рибери выходил на замену в первых двух играх («Фио» проиграла обе), затем полностью отыграл матч с «Ювентусом» (0:0). Еще через неделю – стал самым возрастным иностранцем (36 лет, 168 дней), забившим первый гол в Серии А.

    Забил классно, с лета пробив после навеса Кьезы.

    Очень хороший ассист удался в следующем матче – убрал на замахе защитника и навесил точно на голову Пеццелье.

    Три матча – три результативных действия подряд, через несколько дней Рибери положил роскошный гол «Милану».

    «Когда я согласился приехать во Флоренцию, то не знал, что это будет любовь с первого взгляда. Это чувство со мною с вечера презентации. У меня и руководителей «Фиорентины» появилась искра», – признавался француз, отдыхая во время паузы на матчи сборных.

    А через пару недель разыграл классную голевую атаку в матче с «Лацио»:

    Впрочем, через два месяца после подписания контракта с «Фио» Рибери начал проявлять характер, что прямым образом сказалось на команде. Во-первых, он был сильно недоволен заменой в игре с «Лацио» и не пожал руку тренеру, во-вторых, что хуже, получил красную карточку уже после матча за два толчка лайнсмена.

    Рибери получил бан на целых три матча, он не сыграет с «Сассуоло», «Пармой» и «Кальяри». Француз написал длинное сообщение с извинениями.

    Причин для злости Рибери могло быть несколько, и это не только из-за замены.

    • «Фиорентина» проиграла «Лацио» 1:2;
    • Победный гол она пропустила после, как кажется, нарушения на игроке «Фио» в центре поля;
    • Осталась вдесятером из-за удаления защитника Раньери;
    • Под конец еще и получила пенальти в свои ворота.

    «Фиорентина» в Серии А сейчас идет девятой – по три победы, ничьи и поражения. Только теперь возвращения Рибери придется ждать целый месяц, выйдет он только 24 ноября – на гостевой матч с «Вероной».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: AFLO, Global Look Press, скриншоты с твиттер beIN SPORTS
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1259

      mama1991 31 октября 2019, 15:54

      хотя ничего удивительного нет, юве очень часто бьет пенальти на 90 + минутах..... очень часто..... я заметил в италии больше всего странных решений судей.....

      0
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      Рейтинг: +1259

      mama1991 29 октября 2019, 17:32

      судью нужно наказать, у него свои глаза , четыре глаза помощников, плюс глаза вар ассистентов, плюс сама вар.... и не увидеть очевидного????)))) Б л я д ь нет слов

      1
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      Рейтинг: +1259

      mama1991 29 октября 2019, 17:30

      судья урод... нах вам вар???? абсурд реальное нарушение, это даже слепой п е д и к увидит, а там был судья.... убийство фиалок....

      1
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      Рейтинг: +66

      RUS31 29 октября 2019, 16:45

      Бывает

      0
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