Как скатился Манджукич: не играет за «Ювентус», тренируется отдельно, может уехать в Китай

Где топ-игрок, которого мы знаем?

Вместо Англии – резерв «Ювентуса»

Марио Манджукич долго был одним из лидеров «Ювентуса». Он отбегал в клубе четыре сезона, в каждом из которых достаточно забивал. В сезоне-2018/19 у Манджукича хорошая статистика для 33-летнего форварда в топ-клубе: 25 матчей в Серии А, девять голов, семь ассистов. В официальном матче за «Юве» он в последний раз выходил 19 мая – тогда тоже забил.

Летом Манджукича готовили к продаже в другую лигу. В клуб пришел Сарри, которому Манджукич явно не нравился. Его использовали в ротации на товарищеских матчах, но даже там только один раз выпустили в стартовом составе. Все это время «Ювентус» и «МЮ» вели неудачные переговоры. Одной из причин срыва сделки называли возраст Манджукича.

Другая версия в том, что от «МЮ» отказался сам Манджукич. Якобы он очень хотел остаться в «Ювентусе». Все стало совсем плохо, когда «Ювентус» озвучивал заявку на Лигу чемпионов. Там не оказалось Эмре Джана (ему обещали, но обманули) и Марио Манджукича. Сарри тогда назвали их важными игроками. Он показательно грустил, что для обоих не хватило места.

Реальную нужность Манджукича для «Ювентуса» показали игры Серии А. Туда он трижды попадал в заявку, но на поле так и не вышел. На скамейке Манджукич мелькнул 21 сентября – дальше окончательно пропал из состава. Теперь пишут, что он жалеет о срыве переговоров с «Юнайтед». Все это только слухи, которые никак не улучшают перспективы Манджукича.

Еще запутаннее ситуацию сделал Сарри. «Я открыт для всего, приму любые изменения. Пока Манджукич не тренируется с нами из-за его соглашения с клубом», – рассказывал главный тренер «Ювентуса». Что это за соглашение? Почему именно Манджукич стал такой жертвой обстоятельств? Не виноват ли во всем сам Сарри? Пока это все скрыто за неизвестностью.

Китай, Катар, АПЛ – основные варианты Манджукича

Катар был реальным для Манджукича в сентябре. Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи публично подтверждал, что такие переговоры были: в Катаре Манджукичем интересовался «Аль-Райян». Это достаточно известная команда, где сейчас заиграл бывший футболист «Порту» Ясин Браими. Переход сорвался из-за налоговых сложностей.

Другой возможностью остается Китай. «Гуанчжоу Фули» так мечтает о Манджукиче, что готов предложить двухлетний контракт и 9 миллионов евро в год. В «Ювентусе» спокойно отмечают, что в январе обязательно будут переговоры. Цена за Манджукича прямо сейчас варьируется в пределах 5-10 миллионов евро.

За такие деньги его все еще ждут и в «МЮ». Когда переговоры с Манджукичем сорвались, «МЮ» больше никого не искал. При этом клуб избавился от Лукаку и Санчеса, а в нападении остались только Марсьяль, Гринвуд и Рэшфорд. Одна проблема: Манджукича нет в планах Сарри, поэтому до зимы он вряд ли вообще сыграет хотя бы раз.

По инстаграму Манджукича понятно, что его карьера резко остановилась. Все фотографии там в футболке «Ювентуса», но последний пост Манджукич выкладывал еще 8 августа. Дальше будто ничего и не происходило.

text text text Публикация от text (@mariomandzukic) 7 Авг 2019 в 2:35 PDT

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