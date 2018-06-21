Джан приходил в «Ювентус» за Лигой чемпионов. Через год клуб его кинул

Слишком лживо и жестко.

Летом 2018-го Эмре Джан уходил из «Ливерпуля» свободным агентом. Он не захотел подписывать с клубом новый контракт, так как искал нового вызова и хотел выигрывать трофеи.

«Ливерпуль» и Клопп до последнего пытались удержать Джана, но тот был уверен, что в другом клубе ему будет лучше.

Сам Джан рассказывал: «Юрген был разочарован, узнав о моем решении. Он хотел, чтобы я остался в «Ливерпуле» и уверял, что рассчитывает на меня».

Но «Ливеруль» долго не грустил и сразу отреагировал на уход Джана, подписав Фабиньо. К концу осени Фабиньо станет железным игроком старта команды. А клуб выдаст сумасшедший сезон и выиграет Лигу чемпионов.

А Джан перейдет в «Ювентус». Вот несколько важных цитат футболиста после переезда в Италию:

• «Я очень счастлив быть здесь. Я знаю, как играет «Ювентус» – я посмотрел много игр с их участием в прошлом сезоне».

• «Я хорошо знаю менталитет этого клуба, победный менталитет, и я обладаю таким же. Я приехал сюда, чтобы выигрывать титулы».

• «В прошлом сезоне я проиграл финал Лиги чемпионов Роналду. В этом я хочу выиграть его вместе с ним».

• «Я решил перебраться в «Ювентус», потому что думаю, что здесь строится огромный проект, и ставятся гигантские цели. И я хочу принимать участие в этом».

twit text — JuventusFC (@juventusfcen) June 21, 2018

Пока «Ливерпуль» побеждал в Лиге чемпионов, а Фабиньо блистал в опорке Клоппа, Джан так и не стал игроком основы «Ювентуса (20 выходов в старте из 51 возможных) и вылетел из четвертьфинала ЛЧ.

Летом в клуб пришел Маурицио Сарри. Из клуба поползли слухи, что Джан не подходит новому тренеру. В итальянской прессе все лето писали о возможном уходе футболиста.

Но трансферное окно закрылось, и Джан остался. И сразу случился пожар: «Ювентус» не включил Эмре в заявку на групповой этап Лиги чемпионов.

Джан, мечтавший взять ЛЧ вместе с «Юве», тут же отреагировал в прессе:

«Это меня шокировало. Сарри позвонил мне, и разговор длился одну минуту. Мне ничего не объяснили. Меня это очень злит. Я сделаю выводы и поговорю с руководством.

Мне кое-что обещали на прошлой неделе. На меня выходил «ПСЖ», но я решил остаться с «Ювентусом». Для меня единственным условием было то, что я буду играть в Лиге чемпионов. «Ювентус» мне обещал. И я отклонил предложение «ПСЖ».

Меня обманули. Если бы я знал, что со мной так поступят, то не стал бы больше играть за «Ювентус».

twit text — Coral (@Coral) September 4, 2019

«Ювентус» провел мощную трансферную кампанию в плане покупок, но оставил слишком много игроков. В клубе сейчас переизбыток футболистов практически на каждой позиции.

И судя по заявлению Джана, «Юве» хотел схитрить. Оставить игроков, которые не входят в планы Сарри, на матчи чемпионата. Где уровень соперников ниже, а ключевым игрокам можно отдохнуть. Вот только такая политика ожидаемо не устраивает амбициозных футболистов.

Мы уже предупреждали «Юве», что у них слишком большая обойма:

В «Ювентусе» перебор игроков. С де Лигтом станет хуже