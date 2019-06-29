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    В «Ювентусе» перебор игроков. С де Лигтом станет хуже


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    Голосов: 2
    Сегодня, 12:16
    В следующем сезоне будет много недовольных.

    Сегодня ночью Матейс де Лигт прилетел в Турин. В ближайшее время футболист пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Ювентусом». Покупка де Лигта – безусловная удача клуба: «Ювентус» не только получил одного из главных мировых талантов, но и выиграл конкуренцию у «Барселоны» и «ПСЖ».

    Правда, есть важная оговорка. Теперь у «Ювентуса» перебор игроков в каждой линии. Сейчас в клубе три вратаря, пять центральных защитников, семь полузащитников и восемь игроков атаки.

    У Аллегри получалось балансировать и по максимуму использовать каждого игрока – за последние сезоны никто чаще него в Европе не ротировал состав. При нем в команде практически не было недовольных. Но даже при Аллегри у «Ювентуса» не было такого большого набора игроков на каждую позицию.

    Сарри же наоборот избегает ротации и во всех командах использует максимум 14 человек. Его стиль заточен на механизации действий каждого игрока, а это подразумевает стабильность состава. Бывшие футболисты Сарри, которые не были у него основными, признавались, что чувствовали себя манекенами на тренировках и в раздевалке.

    Связки Кьеллини-Бонуччи больше не будет

    Приход де Лигта почти точно означает, что он будет играть в основе. Матейс хорошо подходит системе тренера: может играть в высокой линии обороны, элитно пасует и обладает высокой скоростью [подробно о крутости де Лигта мы рассказывали здесь]. Кому-то из остальных четырех центральных защитников придется присесть на скамейку.

    Кьеллини по-прежнему один из лучших на своей позиции в мире. Король единоборств, отборов и выбора позиции. Загвоздка в том, что он никогда не играл в системе, которую ставит Сарри. В ней центральные защитники должны: а) держать высокую линии обороны б) ориентироваться на позицию, а не на оппонента. У Кьеллини могут возникнуть проблемы в обоих аспектах. Для высокой линии обороны нужна скорость, а это никогда не было его сильной стороной + возраст (34 года); и Джорджо привык играть по оппоненту – он сам говорил, что жалеет, что в современном футболе чаще приходится действовать иначе.

    Сарри может усадить на скамейку кого угодно, но с Кьеллини это будет очень болезненно для всей команды. Джорджо – лидер, капитан и легенда клуба. Если он перестанет играть – это вызовет как минимум недопонимание внутри коллектива, как максимум – конфликты и скандалы.

    Бонуччи этим летом мог уйти из клуба – «ПСЖ» был настойчив и предлагал итальянцу солидную зарплату. Но Сарри настоял на том, чтобы Леонардо остался. Тренер убедил игрока, что у того будет практика, несмотря на большую конкуренцию.

    Логика Сарри ясна: Бонуччи идеально вписывается в его систему. У Леонардо, в отличие от Кьеллини, есть скорость и навыки обороны с ориентацией на позицию оппонента. Плюс – гениальный первый пас, который так ценит Сарри.

    А ведь еще есть Ругани, Демирал и Ромеро. Последних двух «Юве» купил этим летом, потратив 44 миллиона. Но Ромеро следующий сезон проведет в аренде в «Дженоа» – минус одна головная боль.

    Ругани и Демирал, похоже, будут четвертым и пятым выбором Сарри. Обоим должно быть очень неприятно. Ругани – один из любимчиков Сарри еще со времен «Эмполи», где они вместе работали. Тренер называл защитника главным талантом поколения и продвигал его трансфер в «Челси», но там ему отказали. В «Ювентусе» могло случиться красивое воссоединение тренера и футболиста, но вряд ли Ругани пробьется в основу.

    В Италии пишут, что Сарри позитивно отнесся к покупке Демирала. Тоже логично – турок по типажу подходит Сарри. Итальянские эксперты высоко его котируют и считают, что он способен стать основным даже при серьезной конкуренции.

    Что на остальных позициях?

    Ещe сложнее. В центре поля у Сарри обычно играют три игрока. В «Юве» сейчас семь высококлассных полузащитников. Место глубинного плеймейкера точно займет Пьянич – он идеально подходит тренеру. На позицию атакующего полузащитника сразу два кандидата – Рэмси и Рабьо. Кому-то из них придется играть реже. На оставшуюся роль аж четыре игрока: Матюиди, Джан, Бентанкур, Хедира. Сейчас даже сложно представить, кого выберет Сарри. Но кто-то из них должен уйти этим летом: Хедира и Матюиди – пока главные претенденты.

    В атаке еще больший переизбыток игроков – восемь! Хорошо, точно будет играть Роналду (никто не разрешит Сарри сажать его в запас). Но как умещать остальных семерых? Да, вероятен уход Манджукича – самого неподходящего тренеру атакующего игрока сейчас. Скорее всего, уйдет Куардадо. Тяжелая ситуация с Игуаином – клуб хочет от него избавиться, но Сарри настаивает, что аргентинец должен остаться.

    При этом в команде ещe есть Дуглас Коста, Дибала, Мойзе Кен и Бернандески. Итальянские медиа (Le Gazzetta dello Sport и Tuttosport) писали, что Сарри видит Дибалу одним из ключевых футболистов, и высоко оценивает талант Бернандески. Они же писали, что при всем этом тренер видит Игуаина важной фигурой в новом сезоне.

    Если удасться продать Манджукича и Куардадо, в команде еще есть Дуглас Коста и Мойзе Кен. Коста уже заявил, что хочет остаться в команде (вероятно, будет конкурировать с Бернандески). Кена, похоже, ждет глубокий-глубокий запас.

    ***

    Сейчас сложно представить, к какому составу придет Сарри по ходу следующего сезона. Тем более, трансферное окно еще не закрыто – кто-то точно уйдет, кто-то может прийти (а вдруг?) Но в любом случае, в команде будет перебор игроков. А учитывая высокие амбиции, уровень футболистов и нелюбовь к ротации Сарри – недовольство и микроконфликты внутри команды неизбежны. Если Сарри не изменит подход, то может вылететь из команды уже к концу сезона.

    А пока почитайте о де Лигте, чтобы понять, почему ему так рады фаны «Юве»:

    Де Лигт – идеальный защитник. Глупо ошибается, но сам все исправляет

    Де Лигт – талантище. Но его карьеру определяют деньги

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 2
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1328

      ItalianFootball 1 час назад

      Я смотрю на статьи автора, явно не любит Юве.

      1
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      Рейтинг: +27

      Валера Полевиков > ItalianFootball 56 минут назад

      Я абсолютно нейтрален к Юве. А вот к приходу Сарри скептично отношусь, да

      1
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      Рейтинг: +1328

      ItalianFootball > Валера Полевиков 23 минуты назад

      Я про эту статью и про бесплатных дорогих игроков.

      0
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      Рейтинг: +1031

      Dizayner 1 час назад

      а что мешает сарри немного изменить свой подход и врубить ротацию, тем более если есть столько хороших игроков? в сериАле наигрывать один состав а в ЛЧ другой, идеальный вариант по-моему.

      1
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      Рейтинг: +430

      OBOLEV > Dizayner 28 минут назад

      По моему это бред ) В лч матчей мало и функционал будет не очень.

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