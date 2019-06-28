Де Лигт – талантище. Но его карьеру определяют деньги

Победит тот, кто выполнит все условия Райолы.

В этом сезоне Матейс Де Лигт преобразился в одного из главных защитников мира. Вместе с «Аяксом» Де Лигт выдал очень яркий перфоманс.

• Дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

• Стал чемпионом Голландии, взял кубок страны.

• В 19 получил капитанскую повязку «Аякса».

• Статистика говорит: он делал 5,1 отборов за матч (Ван Дейк исполнял 5,6 – лучший результат), выигрывал в среднем 4 воздушных единоборства за одну игру (лучший – Кулибали с 5).

Кроме того, Де Лигт словил кучу респектов. После матча Лиги Наций Криштиану лично спрашивал у него, когда тот перейдет в «Ювентус». Де Йонг, Силессен и Куман убеждали его трансфернуться в «Барсу».

Бывший тренер сборной Италии Марчелло Липпи сказал: «Я видел много великих футболистов, таких как Алессандро Неста, Франко Барези, Паоло Мальдини, Чиро Феррара, Фабио Каннаваро и Марко Матерацци. Но я никогда не видел кого-то похожего на Де Лигта в таком возрасте. «Юве» с Де Лигтом совершил бы еще один прорыв, вместе с Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи он сделает сильный «Ювентус» еще сильнее».

В трансфере Де Лигта решают деньги, Райолу очень интересуют его доля

Изначально у Де Лигта было три варианта.

Первый – «Манчестер Юнайтед». Но клуб отпал как-то слишком быстро: в конце мая Sky Sports сообщил, что «Юнайтед» больше не интересуются защитником.

Второй – «Барселона». Де Лигта смущала конкуренция по позиции (Умтити, Пике, Тодибо, Лангле). «Барсу» же не устраивали финансовые запросы Райолы. Агент хотел срубить на клиенте от 10 до 15 миллионов – «Барселона» не хотела давать ему столько.

Третий – «ПСЖ». Но слухи о связи Де Лигта с парижанами пропали, когда Райола попросил добавить в соглашение опцию выкупа за 150 миллионов евро. Это оскорбило «ПСЖ». Источник в клубе сказал журналистам RMC: «Он еще не пришел в нашу команду, а уже думает об уходе. Это невероятно».

Райола не в первый раз устраивает из перехода своего клиента нервотрепку. Знаменитый случай – трансфер Погба в «МЮ» (мы об этом писали здесь). Райола организовал несколько встреч игрока с руководством «Юнайтед», не осведомив об этом «Ювентус». Кроме того, через прессу он постоянно давил на «Юве» высказываниями о том, что итальянцы не очень интересуют Погба, в мыслях он давно уже оформил свой переход.

Тогда он полностью управлял трансфером. В этот раз Мино Райола опять же играет ключевую роль. В ситуации, когда Де Йонг, Куман и Силессен убеждали Де Лигта уйти в «Барсу», противовесом был именно Райола. «Барса» отказывалась заплатить ему огромные комиссионные, и агент отговаривал своего клиента от перехода.

Еще один возможный вариант для Де Лигта организовал именно Райола – он обсудил с «Ювентусом» возможность трансфера игрока. И после того, как «Юве» принял все условия противоположной стороны, клуб сделал официальное предложение.

Все в этой ситуации были счастливы. «Юве» почти получил талантливого защитника. Де Лигт – возможность играть за более сильный клуб в более серьезном чемпионате и огромную зарплату (по данным инсайдера Фабрицио Романо, его оклад составляет 12 миллионов евро в год). Криштиану воссоединится с игроком, которого уговаривал перейти сразу после футбольного матча. А Райола заработает 11 миллионов евро – столько «Ювентус» заплатит агенту за этот трансфер.

Стоп, какой еще Райола? Его же забанили

Это правда. В мае ФИФА запретил Райоле работать в течение трех месяцев за нарушение правил. Чуть позже АПЛ оштрафовал его на одно трансферное окно – столько он не сможет работать с командами Премьер-лиги.

Проблема в том, что эту дисквалификацию спортивный арбитражный суд (CAS) несколько облегчил. Он снял ее, но только на территории Италии. То есть Райола спокойно может поучаствовать в трансфере того же Де Лигта. Но, чтобы поработать над переходом Погба, он должен действовать через кого-то другого. Например, через своего двоюродного брата (работающего на Райолу) – ранее он тоже был забанен, но ФИФА полностью амнистировала его.

В чем еще подвох

В высокой конкуренции по этой позиции в «Юве». На данный момент у «Ювентуса» три классных центральных защитника (Бонуччи, Кьеллини, Ругани), если учитывать Де Лигта – четыре.

Как показывает практика последних лет, Сарри предпочитает игру в два центральных защитника. А это значит, что коучу либо придется переходить на схему с тремя игроками центра обороны (что не соответствует его философии – лучше поставить одного дополнительного игрока в атаку, чем излишне укрепить оборону). Либо Сарри придется жертвовать кем-то из ветеранов и оставлять на лавке Ругани – это спровоцирует недопонимание в составе.

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри, комментируя переход Де Лигта, высказал очень точную мысль: «О чем он думает? Ему 19 лет! Он хочет зарабатывать 12, 13, 14 или 15 миллионов? Что изменится потом? Захочется машину получше, дом побольше, яхту подлиннее. Если это все из-за денег, то меня тошнит». Сам же Де Лигт после завершения сезона чемпионата Голландии сказал: его цель – играть, не обращая внимания на сторонние факторы.

Пока в истории с переходом защитника больше околофутбольных моментов, которые будут давить на него, когда переход наконец-то состоится.

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