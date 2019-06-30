«Ювентус» подписывает игроков бесплатно, но дорого. Рабьо – очередной пример

Мама футболиста получит 10 миллионов за трансфер.

Вчера Адриан Рабьо прибыл в Турин, чтобы подписать контракт с «Ювентусом». У Рабьо закончилось соглашение с «ПСЖ», поэтому он переходит в качестве свободного агента. Правда, «Ювентусу» все равно пришлось отдать приличные деньги за француза.

twit text — B/R Football (@brfootball) June 30, 2019

Во-первых, агент Рабьо (его мать) получит 10 миллионов евро отступных за этот трансфер. Во-вторых, Рабьо будет получать сумасшедшие деньги – 7 миллионов евро в год (больше только у Роналду и Рэмси). Контракт будет подписан либо на четыре, либо на пять лет. Считаем: 10 + (7 умножаем на 4 или 5) = 38-45 миллионов евро.

Поэтому все подписания свободных агентов нужно расценивать аккуратно. Их точно нельзя назвать бесплатными. Потому что, когда клуб подписывает свободного агента, он должен выиграть конкуренцию у других желающих. И предложить лучшие условия игроку и его агенту (комиссионные, зарплата).

Да, «Юве» в последние годы подписывает кучу игроков, не отдавая денег их прежним клубам. Но на каждое такое подписание туринцы щедро тратятся. Из последних подписаний:

• Аарон Рэмси. Якобы бесплатно. Но игрок будет получать зарплату около 8 миллионов в год с контрактом на 4 года. Суммарно «Ювентус» отдаст за Рэмси 40 миллионов евро, если тот отыграет в клубе весь срок контракта.

• Эмре Джан. Тоже свободным агентом из «Ливерпуля». Контракт на пять лет. Зарплата – 5 миллионов, плюс отступные агенту – 16 миллионов. Суммарно – около 40 миллионов.

• Дани Алвес приходил в «Юве» в возрасте 33-х лет, но тоже получил шикарный оклад – около 4 миллионов.

• У Сами Хедиры высокая зарплата (5 миллионов) по той же причине. В последнем сезоне Хедира сыграл всего 10 матчей в Серии А. Кажется, Сами получает слегка много для игрока запаса.

Список всех бесплатных подписаний клуба за последние годы:

twit text — SPORF (@Sporf) June 30, 2019

Почему Рабьо ушел из «ПСЖ»?

Адриан был воспитанником клуба и отыграл за него семь лет. Он пять раз брал чемпионство Лиги 1 и выиграл с командой 17 трофеев. Рабьо был важен для «ПСЖ» не только как футболист, но и как символ клуба. Вот только игрок сам не захотел оставаться и разорвал отношения с руководством.

Рабьо открыто заявлял о желании перейти в «Барселону». Его мать-агент выбивала для себя комиссионные десять миллионов у «ПСЖ» и обещала, что в таком случае еe сын останется в клубе (о ее мутных делах мы писали отдельный текст). Все это взбесило парижское руководство. Они вывели Рабьо из состава. Адиран не играл в футбол с декабря 2018 года.

Вообще, за последний год Рабьо слишком много косячил. Прошлой весной француза взбесило, что его не включили в основной состав сборной (а только в резервный) на чемпионат мира. Он отказался приезжать в команду и назвал решение тренера бессмысленным.

После поражения «ПСЖ» от «МЮ» в ЛЧ Адриан лайкнул победный пост Патриса Эвра. И той же ночью был замечен в ночном клубе. Это было последней каплей для руководства клуба.

Возможно, на игрока ещe повлияли трагические события в семье. В январе этого года у Рабьо скончались отец и бабушка.

Что это за игрок?

Рабьо – разносторонний полузащитник, который может сыграть на любой позиции в центре поля. И ближе к своим защитникам в роли разыгрывающего; и как человек, который бегает от штрафной до штрафной; и ближе атакующей линии.

Адриан физически мощный и выносливый: он может выполнять много работы без мяча, хорош в отборе, перехватах и классно ставит корпус. Один из его главных минусов – недочеты в позиционной обороне, на которые намекал Унаи Эмери.

Но лучшие качества Рабьо проявляются, когда он с мячом. Он очень силен в прохождении прессинга – за счет уникальных пасовых скиллов и дриблинга. Вообще, Рабьо – один из главных дриблеров мира среди полузащитников.

Метрика, показывающая уникальность дриблинга Рабьо. Чем выше игрок, тем чаще за игру он продвигал мяч на ведении минимум на десять метров. Чем правее – тем чаще и удачнее он это делал за счет передач.

Это зимняя таблица, на тот момент Рабьо еще играл. Но и по итогам сезона он остался лучшим по качеству продвижения мяча на ведении.

Хави, рассуждая о возможном переходе Рабьо в «Барсу», говорил: «Он знает, как вести игру, как защищаться, как выходить в атаку через дриблинг. Рабьо – совершенный игрок, он прекрасно знает, что делать и с мячом и без него».

Как он впишется в «Юве»?

Приход Сарри совершенно точно означает, что команда будет играть с треугольником в центре поля. Роль разыгрывающего займет Миралем Пьянич – один из лучших игроков мира на этой позиции. Рабьо провел 30% карьеры в роли опорника. Но все-таки чаще он играл ближе к чужим воротам.

Поэтому остается два варианта.

1. Адриан будет играть в роли бокс-ту-бокса, который в команде Сарри должен брать подавляющую часть оборонительной работы и много бегать (до этого: Аллан и Канте).

2. Роль атакующего центрального полузащитника: врываться в штрафную, отдавать проникающие передачи, идти в обводки, запускать прессинг.

Для первого пункта больше подходят Бентанкур, Матюиди и Джан. Они дадут большой оборонительный объем, и не будут страдать от редких взаимодействий с мячом.

Рабьо подходит второй вариант. Для него это будет оптимальной ролью в команде Сарри, где он сможет проявить лучшие качества. Но есть один важный нюанс. Конкурировать за эту позицию ему придется с другим новичком – Аароном Рэмси. Для Рэмси эта позиция тоже идеальная и оптимальная.

Маурицио Сарри ненавидит ротировать состав. В его постоянную обойму входят максимум 14 игроков. Но позиция атакующего полузащитника – всегда была самой ротируемой в его командах: Зелиньски часто выходил вместо Гамшика, Баркли и Лофтус-Чик меняли Ковачича.

И все же. Кому-то из пары Рабьо-Рэмси придется стать игроком подмены. Это не очень выгодно и для «Ювентуса», и для футболистов. Клуб будет платить игрокам 15 миллионов в год, к тому же у них обоих высокие амбиции и желание постоянно играть в основе. Рабьо полсезона просидел без футбола, отказывался быть на подмене в сборной. Рэмси ушел из «Арсенала» в том числе из-за того, что не проходил в основу.

В этой истории кто-то явно останется недовольным.

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