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    Почему «Милан» сам хотел, чтобы его исключили из Лиги Европы?


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    Сегодня, 19:24
    Теперь у них есть время, чтобы разгрести финансовые проблемы.

    Спортивный арбитражный суд исключил «Милан» из розыгрыша Лиги Европы-2019/2020. Клуб и УЕФА пошли на компромисс – «Милан» не примет участие в еврокубке, зато получит год на улаживание проблем с финансовым фэйр-плей. Официально решение звучит так: «УЕФА и «Милан» пришли к соглашению».

    «Мы опечалены тем фактом, что не сможем принять участие в Лиге Европы. Но это только послужит стимулом для возвращения команды к вершинам. Клуб признает, что у него нет другого выбора, кроме как принять санкции, поскольку он стремится проложить путь к полному соблюдению», – говорится на сайте «Милана».

    Что вообще произошло?

    Год назад «Милан» уже исключали из Лиги Европы-2018/2019, но клуб подал апелляцию, которую удовлетворили, и команда сыграла в турнире. Правда, не смогла даже выйти из группы. И не исправила ситуацию с финансовым фэйр-плей.

    14 декабря 2018-го года «Милану» вынесли новый вердикт: клуб обязан до 2021-го года выйти на безубыточное существование. И наложили штраф в 12 миллионов евро от участия в Лиге Европы-2018/2019. В случае невыполнения этих требований «Милан» исключался бы из числа участников еврокубков сезонов-2022/2023 и 2023/2024. А также «Милан» не смог бы в ближайшие два сезона включать в заявку более 21 игрока на еврокубковый турнир

    Руководство «Милана» решило, что лучше будет отказаться от участия в следующем розыгрыше Лиге Европы и наладить отношения с УЕФА. Сейчас это выглядит максимально правильным вариантом – клуб в какой-то мере очистился и растянул на год решение финансовых вопрос.

    Из-за чего начались проблемы?

    Против «Милана» было открыто дело за период с 2015 по 2018 годы. В УЕФА считали, что клуб тратил намного больше, чем зарабатывал. Клуб менял владельцев, президентов, директоров, но все равно продолжал работать в убыток.

    Например, в сезоне-2015/2016 «Милан» потратил 90 миллионов евро на покупки, а продал всего на 13. В последней кампании на футболистов было потрачено 189 миллионов, а продано на 88.

    Покупка Бонуччи олицетворение нерациональных трат «Милана»: клуб отдал 42 миллиона, но получил игрока, который провалил сезон и ушел через год.

    Отдавая за игроков столько денег, клуб рассчитывал на попадание в Лигу чемпионов, за участие в которой дают приличные деньги. Но «Милан» занял лишь пятое место в чемпионате и попал в Лигу Европы.

    После отказа «Милана» от участия в Лиге Европы в групповом турнире его место займет «Рома». В квалификационный раунд, вероятнее всего, попадет «Торино», который в прошлом сезоне занял седьмое место.

    Большинство СМИ пишут, что теперь с «Милана» будут сняты все претензии, но это не так. Да, в УЕФА теперь более лояльны к клубу. Но «Милан» все равно должен в течение года исправить ситуацию и обрести финансовую стабильность. Иначе проблемы с УЕФА не закончатся.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
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