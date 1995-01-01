Сейчас много трансферных слухов. Кому верить

Небольшой гид по авторитетным источникам.

Сейчас, когда трансферное окно открыто, СМИ запускают миллионы разных слухов. Одни полмесяца мусолят уход Неймара из «ПСЖ», другие рассуждают, где продолжит карьеру Поль Погба. Среди этой мешанины и кучи фейковых слухов трудно найти самые вероятные.

Рассказываем о достоверных источниках и прикрепляем ссылки на них, чтобы в следующий раз вы точно не пропустили главные новости.

Журналисты, которые специализируются исключительно на инсайдах

Джанлука Ди Марцио (Sky Sport Italia). Ди Марцио давно вылез за рамки Серии А. Если раньше он дружил с директорами, агентами, игроками и функционерами, которые представляют исключительно команды чемпионата Италии, то теперь он много говорит о темах, касающихся важнейших европейских переходов. К примеру, он первый сообщил о переговорах Гвардиолы с «Баварией» пять лет назад. Сейчас он рассказывает о последних событиях из карьеры Рабьо: про то, что отклонил предложения из Англии и выехал на медосмотр в «Юве».

Фишка Ди Марцио в том, что он давно перерос Sky Sport и создал собственное медиа (сайт gianlucadimarzio.com), в котором ежедневно его команда публикует собственные инсайды Джанлуки. Сейчас там – все важнейшие новости о трансферах и (иногда) фотографии, подтверждающие новости. Недавно он опубликовал фото с ужина Стефано Сенси с руководством «Интера». Официально ни миланцы, ни «Сассуоло» (этой команде принадлежат права на Сенси) не подтвердили этот трансфер, но Джанлука Ди Марцио уже опередил их.

Гильем Балаге (BBC, AS). Пару лет назад Балаге занимался написанием книг о футболе и его героях. В списке работ Балаге:

Автобиографии Месси, Криштиану, Пепа Гвардиолы.

Книги о великолепных сезонах «Барсы», «Ливерпуля».

Разбор тренерского успеха Маурисио Покеттино и другие книги.

Сейчас Гильем Балаге совмещает беллетристику с инсайдами и определенно выигрывает от этого. Балаге недавно опроверг слух, связанный с тренерским трансфером, – переход Гвардиолы в «Юве». Еще он сообщил об интересе к Марио Фернандесу со стороны топ-клубов. Но главный инсайд от Балаге за последнее время – переход Азара в «Реал». Об этом он рассказал еще в начале февраля.

Давид Орнштейн (BBC). Почти все инсайды Орнштейна сбываются. Он не публикует в своем твиттере с 430 тысячами подписчиков вбросы, он занимается поиском только достоверных деталей.

Орнштейн не очень оригинален в методах работы: он просто общается с половиной клубов АПЛ. Три года назад он работал с «Арсеналом» (дошло до дружбы с бывшим спортдиром Мислинтатом), сейчас же он сконтачился с другими командами Премьер-лиги. «Юнайтед», «Кристал Пэлас», «Ньюкасл», «Челси» – про эти команды Орнштейн достаточно регулярно пишет в своем твиттере. Пока его главный промах – слабые связи с «Ливерпулем» и «Сити». Все дело в том, что первые больше доверяют ливерпульским журналистам, а вторые – манчестерским.

На кого еще стоит подписаться:

• Альфредо Педулла (свой сайт с инсайдами). Много говорит об Италии. Последний горячий слух – трансфер Де Лигта в «Юве».

• Фабрицио Романо (Sky Sport, The Guardian). Этот журналист специализируется на АПЛ и Серии А. В последнее время пишет о карьерах Уилфрида Заа, Ромелу Лукаку. Он стал одним из первых, кто сообщил о переходе Сарри в «Ювентус».

• Джеймс Хорнкасл (ESPN, BBC). Единственный из перечисленных журналистов, кто роет не новости по возможным трансферам, а постит внутрикомандные истории. К примеру, он первый сделал интервью с новым владельцем «Фиорентины».

• Мохамед Бухафси (RMC). Рассказывал о всех действиях Набиля Фекира прошлым летом (в том числе о сорвавшемся переходе в «Ливерпуль» из-за травмы колена).

Но ведь есть куча разных СМИ, кому доверять?

Daily Mail, Daily Express, The Sun, Mirror, Calciomercato, Telefoot давно превратились в таблоиды и ежедневно выбрасывают миллион уток, которым точно нельзя доверять. В нашем январском материале мы писали, что некоторые издания часто публикуют инсайды не от имени определенного автора, а от имени редакции. Примеры:

1. Германия. Здесь действительно мало инсайдеров уровня Ди Марцио, поэтому распространением новостей занимаются Bild, Kicker, Sport1 – самые надежные немецкие источники.

2. Франция. Новости французской лиги мало кому интересны (если это не «ПСЖ»). Но часто инсайдами делятся Le Parisien, Le Equipe и France Football.

PSG : réunion Neymar-FC Barcelone au Brésil ce mardi ? https://t.co/3rUOeS4GHT — Le Parisien – Sports (@LeParisienSport) 1 июля 2019 г.

3. Испания. О главных командах Ла Лиги («Барса», «Реал», «Атлетико») достовернее всего говорят AS, Marca, Espana Sport. За новости вокруг остальных команд часто отвечают региональные СМИ. Например, о переходах Черышева и Силессена в «Валенсию» быстрее всех сообщило издание Plaza Deportiva.

4. Англия. Тут все просто. BBC, The Telegraph, Times, Guardian, Sky (у многих все же есть собственные инсайдеры) – им можно верить всегда. Остальным – реже.

5. В Италии как раз много самостоятельных инсайдеров, которые могут как работать на СМИ, так и создать свое.

6. Бельгия. Из этой страны ежегодно уезжают множество талантов. Кристоф Терро – самый надежный бельгийский источник. Журналист следит не только за переходами вокруг Про Лиги, но и активно пишет о перемещениях бельгийцев по топовым чемпионатам. Терро освещал трансферы Тилеманса в «Лестер» и Торгана Азара – в дортмундскую «Боруссию».

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