И что теперь, какие легионеры уедут из РПЛ?

Пока мы можем только предполагать.

Из-за изменений формата лимита на легионеров некоторым российским клубам в течение следующего года придется расстаться с иностранными игроками. Напомним, что по правилам, которые начнут действовать с сезона-2020/2021, в заявке клуба должно быть не больше восьми иностранцев.

Уже сейчас в этот лимит вписывается половина команд РПЛ. У «Тамбова» в аккурат 8 легионеров, у ЦСКА и «Динамо» по семь. Совсем не париться могут «Арсенал» (6), «Крылья Советов» (6), «Оренбург» (5), «Рубин» (4) и «Сочи» (3).

Кто уедет из России?

Перечисляем команды, у которых прямо сейчас перебор легионеров в заявке.

«Зенит» (14): Ракицкий, Барриос, Азмун, Иванович, Маммана, Мевля, Кранневитер, Нобоа, Эрнани, Мак, Ригони, Дриусси, Маркизио, Джорджевич.

Кто уйдет?

У Нобоа (сейчас 34 года) и Ивановича (35) через год истекают контракты. Но даже у них больше шансов остаться в клубе, чем у Кранневитера, Джорджевича, Эрнани, Мевли, Мака и Маркизио. Уход последних двух наиболее вероятен – у обоих заканчиваются контракты. Кранневитер – самый явный кандидат на продажу уже сейчас, а Джорджевич вряд ли сможет конкурировать с Азмуном и Дзюбой.

Относительно критичной потерей выглядит уход Эрнани – не основного игрока, но джокера Семака.

«Локомотив» (11): Хеведес, Чорлука, Мурило, Кверквелия, Крыховяк, Фернандеш, Идову, Рыбус, Кварацхелия, Эдер, Фарфан.

Кто уйдет?

С Фернандешем и Кварацхелией контракты уже закончились. Кварацхелия остается в команде и полетел вместе с ней на сборы. Фернандеш мечтал уехать из России весь последний сезон, но покупателей не было ни тогда, ни сейчас. Есть вероятность, что Мануэль останется в клубе.

Через год контракты заканчиваются у Чорлуки, Рыбуса, Фарфана и Эдера. Самый вероятный кандидат на уход – Фарфан: через год ему будет 35 лет, плюс он на днях порвал кресты, восстанавливаться будет очень сложно. Эдеру будет 32, но его уход возможен и сейчас: «Локомотив» рассматривает продажу форварда. Чорлука и Рыбус могут остаться, но все будет зависеть от формы игроков и желания продолжать выступления в РПЛ.

«Спартак» (10): Жиго, Айртон, Боккетти, Фернандо, Мельгарехо, Ананидзе, Ханни, Зе Луиш, Адриано, Понсе

Нужно убрать лишь двух, но тут целый набор футболистов, которые могут покинуть клуб. Ананидзе и Зе Луиш с большой вероятностью уйдут уже этим летом. У Луиса Адриано, Мельгарехо и Боккетти через год закончатся контракты. Первое двое – очевидные кандидаты на выход (Мельгарехо мало играет, Адриано не сильно рад пребыванию в клубе).

«Ростов» (10): Вилюш, Сигурдссон, Хаджикадунич, Норманн, Попов, Зайнутдинов, Еременко, Сигурдарсон, Шомурдов.

Кто уйдет?

У Вилюша (будет 31 год), Сигурдссона (34) и Гацкана (36) через год закончатся контракты. Кто-то из них точно завершит выступление за ростовчан. Норманн, Попов и Еременко – игроки основы и должны остаться. Зайнутдинов, возможно, перестанет быть легионером, если федерация перестанет считать казахстанцев за легионеров.

«Уфа» (10): Йокич, Карп, Табидзе, Ванек, Неделчару, Пауревич, Бизяк, Тилль, Игбун, Вомбергар.

Кто уйдет?

Контракт будет заканчиваться у Йокича, которому будет 34 года. А также у Игбуна, Пауревича, Табидзе, Карпа и Ванека. Скорее всего, клуб покинет кто-то из них. Потому что все остальные легионеры в последнем сезоне были основными игроками команды.

«Ахмат» (10): Анхель, Нижич, Шиманьски, Михаляк, Бериша, Исмаэл, Раванелли, Мбенг, Роши, Понсе.

Кто уйдет?

Через год контракт закончится лишь у одного футболиста – Бериши. Но пока самые очевидные кандидаты на уход – Одисе Роши (13 матчей в последнем сезоне, 0 голевых действий) и Зоран Нижич (10 игр, 0 голевых действий). Все остальные либо только перешли в клуб, либо стабильно играли в прошлом сезоне.

«Краснодар» (9): Фьолусон, Спаич, Рамиерс, Вилена, Оллсон, Классон, Намли, Кайо, Вандерсон.

Кто уйдет?

Краснодарцев через год может покинуть любой из легионеров из-за их высокого качества. Условные Вилена, Вандерсон или Классон могут провести феноменальный сезон и уехать в европейский клуб. Но если рассматривать игроков, которые могут уйти из-за несоответствия уровню или из-за возраста, остается всего один кандидат – Фьолусон, который провел нестабильный сезон и мало играл в основе.

«Урал» (9): Динга, Ароян, Кулаков, Аугустыняк, Бумаль, Эль-Кабир, Араторе, Димитров, Бикфалви.

Кто уйдет?

Контракты через год закончатся с Бумалем и Бикфалви. Но главные кандидаты на уход – Динга, который в этом сезоне сыграл в двух матчах РПЛ, и Эль-Кабир – его уже сейчас хотят купить у «Урала».

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Все эти предположения говорят лишь о том, что клубы РПЛ не лишаться важных футболистов из-за введения нового лимита. Вот только подписывать иностранцев они станут гораздо аккуратнее.

А вместо легионеров команды будут гоняться за игроками с российским паспортом. И не факт, что они будут соответствовать уровню ушедших иностранцев.

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