Кажется, Анюков закончил карьеру, и никто этого не заметил. Очень зря

Но шанс сыграть у него еще будет.

Александр Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита». Почти всю вторую половину прошлого сезона ветеран провел в основе, посадив в запас более молодых конкурентов, и, кажется, совсем не устал.

С ним никто не успел попрощаться: Александр не проводил прощальный матч и официально не объявлял о завершении карьеры. Президент «Зенита» Александр Медведев уверен: возможность для такого матча еще будет.

Выиграл все награды в российской истории клуба

Пять чемпионств, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, а также многочисленные Суперкубки и Кубки России. Александр Анюков – единственный футболист «Зенита», достигавший этого.

Анюков сыграл 106 матчей за «Зенит» лишь в одних еврокубках – это абсолютный рекорд для клуба. Из них шесть – в групповом этапе в этом сезоне.

Помимо клубных наград, Анюков был частью сборной на Евро-2008. Во всех пяти матчах на турнире Александр играл в стартовом составе.

При Манчини его отправили во вторую команду

После прихода итальянца в «Зенит» Анюков сразу потерял место в составе. За весь сезон он сыграл лишь один матч, и в том вышел на замену.

В начале 2018 года Анюкову предложили новую должность: играющего тренера в составе «Зенита-2». Тогда никто не мог подумать, что уже спустя полгода он вернется. Впрочем, тогда не верили и в возвращение Сергея Семака: в январе команда Манчини шла на втором месте и сохраняла все шансы на титул.

В чемпионском сезоне «Зениту» вернулась стабильность в обороне, а вместе с ней – Александр Анюков на правом фланге вместе с капитанской повязкой.

Его улыбка стала мемом

А точнее ее отсутствие. Его серьезное отношение к делу стало поводом для шуток в социальных сетях: кажется, он настолько сосредоточен на футболе, что никогда не смеется и не улыбается.

На самом деле, конечно, он улыбается очень часто, а главное – искренне. Для этого материала мы взяли только фотографии с улыбкой, и, можете поверить, совсем не устали их искать.

За все время в «Зените» Анюков не попал ни в один скандал и, кажется, всегда ставил команду выше собственных амбиций. Вы не увидите хвастливых интервью от Анюкова, зато его результаты говорят сами за себя.

О его уходе никто не знал

В последнем туре РПЛ «Зенит» играл с «Енисеем». Тогда вся команда прощалась с Луишем Нету, а фанаты даже подготовили португальцу особый баннер.

Но на 80-й минуте Анюкова заменили, и всем стало понятно, что это его последний матч. Анюков обнялся, кажется, с каждым игроком на поле и торжественно передал повязку Нету.

Но официальный прощальный матч еще может быть. А, возможно, даже не один: есть слухи, что Анюков снова станет играющим тренером, но на этот раз в основной команде. Кто знает, может быть, и в Лиге чемпионов еще поможет?

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