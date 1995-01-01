Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

    Кажется, Анюков закончил карьеру, и никто этого не заметил. Очень зря


    5
    Голосов: 2
    Сегодня, 19:21
    Но шанс сыграть у него еще будет.

    Александр Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита». Почти всю вторую половину прошлого сезона ветеран провел в основе, посадив в запас более молодых конкурентов, и, кажется, совсем не устал.

    С ним никто не успел попрощаться: Александр не проводил прощальный матч и официально не объявлял о завершении карьеры. Президент «Зенита» Александр Медведев уверен: возможность для такого матча еще будет.

    Выиграл все награды в российской истории клуба

    Пять чемпионств, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, а также многочисленные Суперкубки и Кубки России. Александр Анюков – единственный футболист «Зенита», достигавший этого.

    Анюков сыграл 106 матчей за «Зенит» лишь в одних еврокубках – это абсолютный рекорд для клуба. Из них шесть – в групповом этапе в этом сезоне.

    Помимо клубных наград, Анюков был частью сборной на Евро-2008. Во всех пяти матчах на турнире Александр играл в стартовом составе.

    При Манчини его отправили во вторую команду

    После прихода итальянца в «Зенит» Анюков сразу потерял место в составе. За весь сезон он сыграл лишь один матч, и в том вышел на замену.

    В начале 2018 года Анюкову предложили новую должность: играющего тренера в составе «Зенита-2». Тогда никто не мог подумать, что уже спустя полгода он вернется. Впрочем, тогда не верили и в возвращение Сергея Семака: в январе команда Манчини шла на втором месте и сохраняла все шансы на титул.

    В чемпионском сезоне «Зениту» вернулась стабильность в обороне, а вместе с ней – Александр Анюков на правом фланге вместе с капитанской повязкой.

    Его улыбка стала мемом

    А точнее ее отсутствие. Его серьезное отношение к делу стало поводом для шуток в социальных сетях: кажется, он настолько сосредоточен на футболе, что никогда не смеется и не улыбается.

    На самом деле, конечно, он улыбается очень часто, а главное – искренне. Для этого материала мы взяли только фотографии с улыбкой, и, можете поверить, совсем не устали их искать.

    За все время в «Зените» Анюков не попал ни в один скандал и, кажется, всегда ставил команду выше собственных амбиций. Вы не увидите хвастливых интервью от Анюкова, зато его результаты говорят сами за себя.

    О его уходе никто не знал

    В последнем туре РПЛ «Зенит» играл с «Енисеем». Тогда вся команда прощалась с Луишем Нету, а фанаты даже подготовили португальцу особый баннер.

    Но на 80-й минуте Анюкова заменили, и всем стало понятно, что это его последний матч. Анюков обнялся, кажется, с каждым игроком на поле и торжественно передал повязку Нету.

    Но официальный прощальный матч еще может быть. А, возможно, даже не один: есть слухи, что Анюков снова станет играющим тренером, но на этот раз в основной команде. Кто знает, может быть, и в Лиге чемпионов еще поможет?

    Еще о РПЛ:

    В РПЛ интересно даже на каникулах: Федун много говорит, у «Сочи» проблемы, звезды ищут работу

    РПЛ расширят до 18 команд. Что мы знаем и кому это выгодно

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, «Зенит»
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71960
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru