В РПЛ интересно даже на каникулах: Федун много говорит, у «Сочи» проблемы, звезды ищут работу

До старта сезона – менее месяца.

Пока в РПЛ пауза, российский футбол живет в своем фирменном стиле: нелепо, забавно и с громкими заявлениями. Собрали для вас главное за последнюю неделю.

Высказывания Федуна

Владелец «Спартака» Леонид Федун за последнее время дал несколько интервью и наговорил кучу занимательных вещей. Функционер заявил, что формат управления клуба изменится после 2023 года. Федун хочет передать руководство болельщикам «Спартака»:

«Когда мы завершим все инфраструктурные перестройки и, надеюсь, найдем новые источники для реального самофинансирования «Спартака», которые не будут зависеть от акционеров, клуб окажется готов к самостоятельному плаванию. И сегодня мой тезис заключается в том, что «Спартаком» должны владеть его болельщики.

Это не спонтанное решение. Мы долго изучали, смотрели все примеры – и «Барселону», и «Реал», и «Баварию», и часть американских клубов. В итоге пришли к мнению, что «Спартак» – народная команда, и она должна управляться народом». Также Федун рассказал, что стадион «Открытие Арена» тоже перейдет фанатам: «Конечно, стадион будет являться частью инфраструктуры, которая перейдет к болельщикам».

На вопрос, как это все будет выглядеть, Леонид Арнольдович ответил: «Я просто дарю клуб болельщикам. Бесплатно. Как они будут вкладывать деньги в команду? Ну, пусть зарабатывают. А я стану простым болельщиком. Буду голосовать за нового президента клуба».

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров подсчитал примерные траты Федуна на «Спартак» с 2003 года: «Федун потратил на «Спартак» около 2 миллиардов долларов. Его состояние, по оценке Forbes, – 7,6 миллиарда. То есть суммарно потрачена на клуб четверть состояния. Это важная история».

Легенды «Локо»

«Локомотив» продлил контракты с четырьмя футболистами: Антоном Коченковым, Борисом Ротенбергом, Александром Коломейцевым и Владиславом Игнатьевым.

twit text — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) June 23, 2019

• Коченков (32 года) – в прошлом сезоне сыграл в двух матчах (оба в кубке) и пропустил три мяча. Всего за четыре года в клубе Антон провел 12 игр.

• Ротенберг (33 года) – в прошлом сезоне РПЛ провел ровно 9 минут на поле. В декабре получил травму крестообразной связки. Тяжелейшее повреждение, после которого футболисты восстанавливаются больше года. Учитывая возраст Бориса, поправка может затянуться.

• Коломейцев (30 лет) – весь прошлый сезон был травмирован и не сыграл ни одного матча. Но всего за «Локо» у него 89 игр за четыре года (6 голов и 8 ассистов).

• Игнатьев (32 года) – единственный основной игрок из четверки легенд. В прошлом сезоне отыграл практически во всех матчах, был в хорошей форме. Всего за клуб Владислав сыграл 145 матчей (12 голов и 20 голевых передач).

Что происходит с «Сочи»?

Клуб «Сочи» с 2013 по 2017 год из-за отсутствия денег дважды погибал и возрождался. Трижды до этого умирала сочинская «Жемчужина». В последнем сезоне команда заняла второе место в ФНЛ и вышла в Премьер-лигу, но у клуба все равно проблемы. В том числе с финансированием.

Сейчас с командой тренируется около 15 человек (не все на контрактах). Единственное подписание за лето – Павел Шакуро из «Тюмени». На днях команда проиграла «Спартаку» (1:7) в товарищеском матче.

Спортивный директор клуба Андрей Орлов рассказал о ситуации внутри клуба: «Руководство ещe не определилось с задачей на сезон и с тем, как мы будем комплектоваться, поэтому мы находимся в такой ситуации. При этом до старта чемпионата осталось 20 дней, а ни состава, ни задач ещe нет. Нам будет очень тяжело. С первого тура нам нужно будет показывать хорошие результаты, а это объективно невозможно в текущих условиях».

Состав команды в прошлом сезоне:

Прямо сейчас клубом владеет Борис Ротенберг. Именно он перевез питерское «Динамо» прошлым летом в Сочи. Есть версия, что руководство ждет 1 июля. В этот день спонсор должен подтвердить финансирование «Сочи». Неизвестно, будет ли это фирма Бориса Ротенберга, или сторонняя. Отталкиваясь от этого, клуб будет совершать трансферы.

После ухода из «Спартака» Глушакова и Комбарова (который недавно заявил, что хотел бы когда-нибудь возглавить сборную России) связывали с переходом именно в сочинский клуб. Футболисты даже посещали матч команды. Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал эту информацию так: «Ничего комментировать не буду. Просто нечего комментировать, понимаете? Я уже устал».

А вот подписание Динияра Билялетдинова – вполне вероятно. Динияр уже сыграл в нескольких контрольных матчах за клуб и даже забил гол. Последним клубом Билялетдинова был литовский «Тракай», который он покинул в феврале этого года.

Кто ещe без клуба?

• Дмитрий Торбинский. В последнем сезоне он играл за «Енисей». Контракт закончился, 35-летний Торбинский пока не нашел новое место. Сам Дмитрий заявил, что пока у него нет предложений: «По поводу продолжения карьеры мне нечего сказать. Нет у меня вариантов, только если во дворе играть».

• В конце июня контракт с «Зенитом» истекает у Юрия Лодыгина. Клуб уже подтвердил, что не будет продлевать соглашение. Сам Лодыгин в России оставаться не хочет: «Я не готов рассматривать предложения из России. Единственный клуб из России, где я, возможно, хотел бы играть – это «Зенит», но сейчас возвращение в Россию даже не рассматриваю». Вторую половину сезона-2018/19 Лодыгин провел в аренде в «Олимпиакосе».

• Илья Абаев провел в прошлом сезоне 11 матчей за «Ростов». Его тоже не продлили. Вратарю сейчас 37 лет.

• Без команды остался и Александр Самедов. У него закончилось соглашение с «Крыльями Советов»: «Я еще не решил, буду заканчивать карьеру, или нет. У меня есть варианты продолжения и в РПЛ, и за границей», – рассказал футболист.

• Прямо сейчас без клуба Сергей Паршивлюк. Но это ненадолго: футболист выдал, возможно, лучший сезон в карьере, на него есть спрос. По последней информации, крайним защитником интересуется московское «Динамо».

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