Грузинские клубы вышли на матчи с антироссийскими лозунгами. Что об этом известно?

Футбол не остался без политики.

Два матча 19-го тура чемпионата Грузии начались с протестной акции: футболисты трех команд вышли на поле в футболках, осуждающих действия России на политической арене. Среди игроков, надевших футболку, были и граждане России.

Из-за чего протестуют в Грузии?

Ситуация в стране дестабилизировалась 20 июня. Вот хронология событий:

В Тбилиси в здании парламента проходила Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Утреннюю сессию открывал депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов.

Грузинскую оппозицию возмутил тот факт, что Гаврилов сидел в кресле главы парламента. Заседание сорвали, а депутата вынудили покинуть здание.

Вечером начался марш с требованием выгнать российскую делегацию из города. Дополнительно звучали требования отставки отдельных политиков Грузии. Митинг в итоге подавили.

Повод недовольства оппозиции старый – Россию называют оккупантом из-за вооруженного конфликта в 2008 году, затронувшего территорию Абхазии и Южной Осетии.

text text text Публикация от text (@fctorpedokutaisi) 22 Июн 2019 в 7:38 PDT

Сколько россиян играет в Грузии?

Если верить официальному сайту чемпионата, в Грузии вообще мало легионеров. Россиян всего семеро на десять команд, и пятеро из них играют за один клуб.

В «Динамо» Тбилиси играет вратарь Степан Сикач: у него двойное гражданство Молдавии и России. «Динамо» пока не принимало участие в акции, но в этом туре команда еще не играла.

Сразу пять россиян играет в команде «Рустави»: Сослан Такулов, Лука Звиададзе, Фархад Гыстаров, Георгий Бугулов и Николай Кипиани. Все они присоединились к команде относительно недавно, и большинство играло в России.

Наконец, самый прогремевший случай – с «Торпедо» Кутаиси. Там играет россиянин грузинского происхождения Нодар Кавтарадзе.

Что за акция?

Футболисты «Торпедо», включая Кавтарадзе, вышли на поле в футболках со словами «Мы грузины, и наша страна оккупирована Россией». Их соперник, команда «Сиони», в акции не принимал участия.

Две другие команды – «Рустави» и «Локомотив», игравшие очный матч. Именно в «Рустави» в заявке есть сразу пять россиян. Никто из них не вышел в основе: Бугулов и Такулов остались в запасе.

На футболках этих двух команд не было упоминания России, но было указано, что 20% территории страны оккупировано.

text text text 22 Июн 2019 в 1:26 PDT

Зачем нужна эта акция и что будет дальше?

Телеграм-канал «Пас, Кавказ!», на который ссылается «Фалькао не приехал», сообщает, что в кутаисском «Торпедо» серьезный финансовый кризис и акция может просто быть попыткой привлечь внимание к клубу и его проблемам.

Здесь возникает следующий вопрос: не приведет ли эта акция к серьезному финансовому наказанию и еще большим проблемам для команды?

УЕФА запрещает политические акции на матчах, однако в правилах указано ограничение только для матчей еврокубков. Из-за этого нарушения был наказан, например, Дмитрий Тарасов: он надел футболку с Владимиром Путиным на матч с «Фенербахче» в дни конфликта между Турцией и Россией.

Большинство других аналогичных случаев также связаны с международными турнирами. На ЧМ-2018 расследовались поступки Домагоя Виды и футболистов сборной Швейцарии.

При этом федерация футбола Грузии поддержала акцию. Об этом она написала в своих социальных сетях, выставив фотографии события и повторив лозунги, написанные на футболках.

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