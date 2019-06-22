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    Грузинские клубы вышли на матчи с антироссийскими лозунгами. Что об этом известно?


    3.8
    Голосов: 4
    Сегодня, 17:10
    Футбол не остался без политики.

    Два матча 19-го тура чемпионата Грузии начались с протестной акции: футболисты трех команд вышли на поле в футболках, осуждающих действия России на политической арене. Среди игроков, надевших футболку, были и граждане России.

    Из-за чего протестуют в Грузии?

    Ситуация в стране дестабилизировалась 20 июня. Вот хронология событий:

    • В Тбилиси в здании парламента проходила Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Утреннюю сессию открывал депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов.
    • Грузинскую оппозицию возмутил тот факт, что Гаврилов сидел в кресле главы парламента. Заседание сорвали, а депутата вынудили покинуть здание.
    • Вечером начался марш с требованием выгнать российскую делегацию из города. Дополнительно звучали требования отставки отдельных политиков Грузии. Митинг в итоге подавили.

    Повод недовольства оппозиции старый – Россию называют оккупантом из-за вооруженного конфликта в 2008 году, затронувшего территорию Абхазии и Южной Осетии.

    text

    Публикация от text (@fctorpedokutaisi)

    Сколько россиян играет в Грузии?

    Если верить официальному сайту чемпионата, в Грузии вообще мало легионеров. Россиян всего семеро на десять команд, и пятеро из них играют за один клуб.

    В «Динамо» Тбилиси играет вратарь Степан Сикач: у него двойное гражданство Молдавии и России. «Динамо» пока не принимало участие в акции, но в этом туре команда еще не играла.

    Сразу пять россиян играет в команде «Рустави»: Сослан Такулов, Лука Звиададзе, Фархад Гыстаров, Георгий Бугулов и Николай Кипиани. Все они присоединились к команде относительно недавно, и большинство играло в России.

    Наконец, самый прогремевший случай – с «Торпедо» Кутаиси. Там играет россиянин грузинского происхождения Нодар Кавтарадзе.

    Что за акция?

    Футболисты «Торпедо», включая Кавтарадзе, вышли на поле в футболках со словами «Мы грузины, и наша страна оккупирована Россией». Их соперник, команда «Сиони», в акции не принимал участия.

    Две другие команды – «Рустави» и «Локомотив», игравшие очный матч. Именно в «Рустави» в заявке есть сразу пять россиян. Никто из них не вышел в основе: Бугулов и Такулов остались в запасе.

    На футболках этих двух команд не было упоминания России, но было указано, что 20% территории страны оккупировано.

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    Зачем нужна эта акция и что будет дальше?

    Телеграм-канал «Пас, Кавказ!», на который ссылается «Фалькао не приехал», сообщает, что в кутаисском «Торпедо» серьезный финансовый кризис и акция может просто быть попыткой привлечь внимание к клубу и его проблемам.

    Здесь возникает следующий вопрос: не приведет ли эта акция к серьезному финансовому наказанию и еще большим проблемам для команды?

    УЕФА запрещает политические акции на матчах, однако в правилах указано ограничение только для матчей еврокубков. Из-за этого нарушения был наказан, например, Дмитрий Тарасов: он надел футболку с Владимиром Путиным на матч с «Фенербахче» в дни конфликта между Турцией и Россией.

    Большинство других аналогичных случаев также связаны с международными турнирами. На ЧМ-2018 расследовались поступки Домагоя Виды и футболистов сборной Швейцарии.

    При этом федерация футбола Грузии поддержала акцию. Об этом она написала в своих социальных сетях, выставив фотографии события и повторив лозунги, написанные на футболках.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Инстаграм «Торпедо»
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 4
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6222

      ufos73 20 минут назад

      Пох... Это говорит о проблемах внутри Грузии, а не о проблемах в России. Пусть сами в своем го*не ковыряются

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6305

      Skull_Boy 47 минут назад

      Дебилов всегда хватает, а у футболистов итог простой, что им скажут, то они и делают или исполняют, Прибалты уже на поклон к Путину пошли и эти скоро пойдут, где США, там всегда дерьмо творится, например можно взять Ирак, который до сих пор в руинах

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5871

      silver29 1 час назад

      Отток российских туристов в самый разгар сезона, запрет на поставки сельхозпродукции и самопальной чачи подлечит грызунов от приступа русофобии.

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