Ну как там Гризманн? Он до сих пор без клуба

А ушел больше месяца назад.

14 мая Антуан Гризманн попрощался с «Атлетико». С тех пор вокруг него была куча новостей: от хейта болельщиков мадридцев до его интервью об ЛГБТ, но не было главной – информации о его новом клубе.

История выглядит очень запутанной, и каждый день появляются взаимоисключающие новости.

В «Атлетико» говорят, что Гризманн в «Барселоне». Но там все отрицают

12 июня, почти спустя месяц после первых заявлений, исполнительный директор «Атлетико» рассказал журналистам, куда уйдет Гризманн: «Еще в марте знали, что Гризманн перейдет в «Барселону». Соглашение уже достигнуто», – цитирует его журналист Фабрицио Романо.

Потом об этом спросили президента «Барсы» Жозепа Бартомеу. И тот всех шокировал: клуб никогда не вел переговоров с Гризманном, и вообще вся информация в СМИ – слухи.

При этом тренер клуба Эрнесто Вальверде еще до конца сезона говорил, что переговоры с Гризманном велись, и клуб следит за ситуацией.

Интервью Гризманна безумно странные

Если вы еще не запутались, то вот вам комментарии самого Гризманна.

3 июня: «Где буду играть в следующем сезоне? Хороший вопрос. Я не знаю ».

». 8 июня: « Знаю , где продолжу карьеру».

, где продолжу карьеру». 12 июня: « У меня нет уверенности , что продолжу играть в Испании».

Впечатление, будто Гризманн дает абсолютно случайные интервью, но его ответы отлично вписываются в те беспорядочные слухи, которые мы знаем о ситуации.

Что на самом деле происходит?

У нас есть четыре версии.

Версия первая, имиджевая. «Барселона» уже подписала контракт с Гризманном, но ждет подходящего момента для объявления о контракте. Например, его могут представить ближе к первым товарищеским матчам или просто когда все вернутся из отпуска. Это объясняет, почему со стороны «Барселоны» идут такие противоречивые заявления: они просто хотят потянуть время и делают это, как могут. Но метод все равно необычный: неужели нельзя было подобрать удачное время пораньше, как это сделал «Реал» со всеми своими игроками? Версия вторая, финансовая. «Барселона» уже согласовала контракт с Гризманном в начале мая, но после этого одна из сторон (либо «Атлетико», либо Гризманн) запросила больше денег. Отсюда и вся эта неразбериха: «Барса» не хочет доплачивать, а другая сторона не согласна на предлагаемые условия. Версия третья, тренерская. Два месяца назад о желании купить Гризманна высказывался лично Вальверде, но судьба его самого долгое время была непонятна. Так как Гризманн – кандидатура тренера, клуб просто оттягивал объявление о контракте до того момента, пока точно не решит, оставлять ли Вальверде в команде. Правда, эта версия не объясняет, почему о трансфере не объявляют сейчас, когда с тренером уже более-менее все понятно. Версия четвертая, трансферная. Для того, чтобы купить Гризманна, «Барселоне» нужно кого-то продать. Хотя бы Коутиньо или Малкома, которые неоднозначно проявили себя в прошлом сезоне. Но на данный момент по обоим нет никакой конкретики, и клуб просто не уложится в правила ФФП, если будет только тратить.

Кто еще претендует на Гризманна?

По слухам – многие. С середины мая была информация об интересе «МЮ», «Баварии» и «ПСЖ».

Из этой тройки наиболее реальные шансы купить француза у «Юнайтед»: там почти наверняка уйдет Лукаку, а за ним может уехать и Погба. У «МЮ» точно будет достаточно денег на нового лидера.

«Баварии» Гризманн тоже не помешает, там ушли Рибери и Роббен, но за это лето клуб уже потратил больше 100 миллионов фунтов. Француз стоит минимум столько же.

«ПСЖ» этим летом пока особо не менял состав, но есть слухи об интересе «Барсы» к Неймару. Если каталонцы выберут этот вариант, Гризманн тоже может стать интересным решением для парижан.

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