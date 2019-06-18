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    Неймар ушел из «Барсы», чтобы стать лучше Месси. А теперь ноет и просится обратно


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    Голосов: 3
    Сегодня, 16:31
    Его возвращение все ближе.

    Мы уже писали о том, что Неймар провел отвратительный сезон в «ПСЖ»: банально выиграл Лигу 1 и позорно слил ЛЧ и Кубок. Неприятным бонусом для Нея стала травма, полученная в матче с Катаром. Она не позволила ему сыграть на Копе.

    Клубные неудачи, постоянные слухи о микроконфликтах отбросили Неймара от главного – борьбы за Золотой мяч. Два года назад он уезжал из «Барсы», чтобы выйти из тени Лео Месси и приблизиться к статусу лучшего футболиста мира. Все сложилось по-другому. Месси в свои 31 все еще божит и борется за Золотой мяч. Неймар много нервничает, часто думает об уходе и стримит игру в Call of Duty во время выбора лучшего футболиста планеты.

    Вместо публичной любви страйкер слышит слова болельщиков о том, что никто не расстроится, если он уйдет. Жестко о Неймаре отзывается и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи: «Я хочу видеть в команде игроков, которые готовы выкладываться на максимум, защищать честь этой футболки и поддерживать проект этого клуба. С теми, кто не хочет делать этого или же не понимает этого, мы встречаемся и общаемся. Существуют контракты, которые нужно уважать, но наш приоритет теперь – преданность проекту. Никто не заставлял Неймара подписывать контракт. Никто не вынуждал его делать это. Он пришел в «ПСЖ» с полным пониманием причин, ради которых он это делает».

    Последняя возможность взбодриться заскучавшему в Париже Неймару – именно уехать в другой клуб. И у него есть два варианта.

    Куда может уехать Неймар

    Европейские СМИ уже год стабильно называют два клуба, куда может отправиться Неймар после «ПСЖ».

    Первый – «Реал». Флорентино Перес выделил Зидану 400 миллионов евро на трансферную революцию. Проблема в том, что 303 из них уже использованы на Азара, Йовича, Милитао, Менди и Родриго. Пока ничего конкретного нет. В последнее время всплывала лишь одна новость: Мадрид включит Каземиро в сделку по Неймару, если боссы «ПСЖ» согласятся на трансфер.

    Второй – «Барселона». И с этим уже связаны несколько горячих слухов.

    • «Барса» хочет снизить требования «ПСЖ» (150 миллионов евро). Для этого испанцы вместе с какой-то суммой толкнут парижанам Коутиньо. Сам игрок не против перехода.

    • «Барселона» готова вернуть Неймара, если тот примет некоторые условия (понижение зарплаты, отзыв иска о бонусе за продление контракта) и публично извинится. Ней согласен на это.

    • По данным Diario Sport, многие футболисты «Барсы» выступили за возвращение Неймара.

    • Месси рассказал, что вместе с Суаресом до сих пор поддерживают общение с Неймаром в общем чате в WhatsApp. На вопрос, разговаривают ли они о возвращении Неймара, Месси отвечать отказался.

    • Лидеры (Месси и Суарес) даже разговаривали о возвращении друга с Бартомеу.

    Сам же Неймар в личной беседе с Аль-Хелайфи сказал, что больше не хочет играть за Париж и думает только возвращении в «Барсу». Переход в «ПСЖ» откинул Неймара в развитии на несколько лет назад. Сейчас же он рвется обратно, туда, где у него когда-то все получалось. В Париже для него слишком много стрессовых ситуаций. В «Барселоне» снова появятся шансы для больших побед. И возвращение с каждым днем кажется еще более возможным вариантом для Неймара.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1539

      SarJr 13 минут назад

      С одной стороны, он многое даст барсе в плане игры и атаки. Но с другой, для многих барсафанов ( в том числе и меня) он навсегда будет последней мразью, предателем и свинотой!

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      Рейтинг: +33

      mama1991 20 минут назад

      двичи в адну речку не вайдешь

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