10 важных трансферов, которые мы ждем этим летом

Де Лигт, Гризманн, Неймар и многие другие.

Через полмесяца откроется трансферное окно в Европе. Почти через месяц – в России. Несколько ярких трансферов (к примеру, Йович и Азар) уже произошли. Но в ближайшее время на рынке нас ждет много интересного.

Выбрали главные переходы, которые должны произойти этим летом.

Антуан Гризманн

Чего ждать: трансфер в «Барселону» или в «Манчестер Юнайтед».

На самом деле вариант, скорее, один, а не два. У «МЮ» с Гризманном очень короткие отношения: англичане вечно интересуются, но до конкретного предложения дело не доходит.

Ситуация с «Барселоной» выглядит более безоблачной. Да, есть куча конкурентов на позицию Гризманна. Да, были слухи о том, что футболисты не хотят видеть Антуана, который сильно затянул с решением по своему будущему. Но Гризманн еще весной объявил об уходе из «Атлетико». А исполнительный директор «Атлетико» Хиль Марин сказал: «Еще в марте знали, что Гризманн перейдет в «Барселону».

Килиан Мбаппе

Чего ждать: трансфер в «Реал».

Суперзвезды «ПСЖ» бунтуют. Им не очень нравится, что команда усиливается, но не решает важнейшую задачу – не борется за победу в ЛЧ. Недоволен и Мбаппе. Во-первых, его расстраивает, что он перестал быть постоянным пенальтистом команды. Во-вторых, по слухам, у него есть конфликт с Тухелем. В-третьих, у него вроде бы плохие отношения с Неймаром.

В-четвертых, есть «Реал», который уже год как интересуется страйкером. Забавно, что журналисты часто спрашивают Килиана об абстрактном переходе, а получают комментарии по Мадриду. «Сейчас не время говорить о переходе в «Реал». Вы всегда меня спрашиваете об этом переходе, но сейчас я ничего не отвечу», – говорит Мбаппе.

Матейс Де Лигт

Чего ждать: трансфер в «Барселону», «ПСЖ» или в «Ювентус».

Де Лигт – главная интрига предстоящего трансферного окна. И для него есть несколько вариантов.

Первый – «Барселона». Но Испания не устраивает его ни в финансовом плане (там предлагают всего 7,5 миллионов евро в год), ни в игровом (нет никаких гарантий, что в «Барсе» он будет основным).

Второй – «ПСЖ». Там дают больше денег (15 миллионов за сезон). Там точно больше возможностей заиграть. И в Париж вроде бы как недавно летал представитель Де Лигта Мино Райола. Правда, сам Райола оправдывается: «Это классический пример фейковых новостей. Незнакомый журналист попросил меня о совместном фото. Раньше я никогда с ним не разговаривал».

Третий – «Ювентус». Но как таковых попыток подписать защитника Турин не предпринимал, и все упирается в вопрос Криштиану: перейдет ли Де Лигт в «Юве».

Гарет Бэйл

Чего ждать: трансфер/аренду в «Манчестер Юнайтед» или в другой английский клуб.

Бэйл сильно захандрил в Мадриде, и, похоже, его карьера в «Реале» закончена. Об этом мы подробнее писали здесь. Сейчас у него есть несколько вариантов. Либо «Реал» раскошелится на 51 миллион, выплатит ему неустойку и отпустит. Либо его возьмет к себе «Манчестер Юнайтед». В разное время английские журналисты говорили о желании «МЮ» и купить, и взять Бэйла в аренду. Правда, сейчас все больше слухов о том, что Сульшер совсем против этого перехода.

Вариант номер три – аренда в другую команду. Но и здесь появляется проблема: в мире не так много клубов, способных потянуть финансовые запросы Бэйла (его зарплата – 17 миллионов евро в год).

Алан Дзагоев

Чего ждать: трансфер в «Тигрес» или подписание нового контракта с ЦСКА.

Тема Дзагоева – одна из самых резонансных и самых незаметных в российском футболе на данный момент (серьезно, когда в последний раз вы слышали новости по Дзагоеву?). Травматичность поставила игрока ЦСКА в очень неудобное предложение. Есть новое предложение от команды, но оно значительно хуже, чем действующий контракт. Есть желание тренера и других руководителей ЦСКА оставить его. И есть желание самого игрока остаться в Москве.

А есть «Тигрес» и небольшой слух, на который неоднозначно отреагировал лишь отец Дзагоева: «Алан сейчас в Москве. Подробности про свою будущую спортивную карьеру он не сообщал».

Николай Комличенко

Чего ждать: трансфер в «Локомотив» или «Спартак».

В этом сезоне Комличенко полностью порвал чемпионат Чехии. Во-первых, стал лучшим бомбардиром лиги (28 голов). Во-вторых, стал вторым футболистов в голосовании за лучшего игрока чемпионата. В-третьих, был признан лучшим легионером. Логично, что на него обратили внимание топовые команды из чемпионата России.

Пока СМИ называют два главных кандидата на Комличенко: «Спартак» и «Локомотив». Если первые не спешат с этим трансфером, то «Локо», по данным инсайдера Ивана Карпова, уже предложил «Младе» 2,5 миллиона за нападающего (чехи хотят 4 миллиона). Правда, приоритетным вариантом для Комличенко является именно «Спартак», но новый генеральный директор команды Томас Цорн не особо активен в вопросе по его покупке.

Артем Дзюба

Чего ждать: переезд в Англию.

В этом году 30-летний Дзюба впервые стал чемпионом России. Персональная голевая статистика – не фонтан (всего 8 мячей), зато 10 голевых передач сделали его сезон неплохим. Вполне логично, что заговорили о вероятном переезде Дзюбы в АПЛ.

Важное подтверждение тому, почему его переход в команду из Премьер-лиги состоится: его устройством в Англии будет лично заниматься Жорже Мендеш. Тот самый агент, который ведет дела Роналду, Хамеса, Бернардо Силвы и делает неофициальное португальское посольство в «Вулверхэмптоне». Пока есть слух о «Вулвз». Но Дзюба пообещал, что все прояснится после отдыха с друзьями и рыбалкой. Кстати, на рыбалку он ездил сегодня: самое время поговорить о его переходе.

Неймар

Чего ждать: трансфер в «Реал» или возвращения в «Барселону».

Два года Неймар переходил в «ПСЖ» с большим желанием перевернуть игру, приблизить Париж к победе в ЛЧ, обогнать Месси в споре за «Золотой мяч». Тогда переезд во Францию Неймар называл новым вызовом для себя.

За два сезона он выиграл трофеи на национальном уровне и ни разу не приблизился к запланированному. Во Франции он спорил с Эмери, не понимал Тухеля и много раз мечтал о возвращении в Испанию. Есть две команды, способные потянуть этот трансфер. Первая – «Барса», которая пока что не вела переговоры по этой покупке, но изучила плюсы и минусы сделки. Вторая – «Реал», решивший качественно усилить состав летом. Проблема в том, что Мадрид уже потратился больше, чем на 300 миллионов евро. И в его ситуации нужно сильно увернуться от санкций ФФП, чтобы приобрести Неймара.

Поль Погба

Чего ждать: трансфер в «Реал» или возвращение в «Ювентус».

Погба совсем не возбуждает Оле-Гуннара Сульшера. Он и еще несколько тренеров из штаба уверены, что Погба может показывать совершенно другую игру, если постарается. Проблема в том, что сам игрок считает, что выступает на оптимальном уровне, и не хочет что-либо менять. Что ставит его в пограничное положение: либо еще больше выпрыгивать из шкуры, либо обижаться дальше и уходить.

Зидан все еще работает над усилением «Реала». В его понимании Погба – идеальный игрок в центре поля. Сам игрок готов пойти на понижение зарплаты, но Мадрид никак не может договориться с «Юнайтед» по цене.

Другой вариант – «Ювентус». По данным известного журналиста и инсайдера Джанлуки Ди Марцио, cпортивный директор «Юве» Фабио Паратичи в Англии встретился с представителями «МЮ» по поводу возможного трансфера Погба. Сам игрок отказывается комментировать новости относительно своего будущего.

Марио Фернандес

Чего ждать: трансфер в «Зенит» или переезд в Европу.

За последнее время СМИ связывали Фернандеса с несколькими командами. Во-первых, был «Зенит». Но Роман Бабаев сказал: «Не знаю, что должно произойти, чтобы мы продали его в «Зенит». Во-вторых, был «Атлетико», и агент Фернандеса подтвердил, что испанцы контактировали с ним.

В-третьих, было еще много неподтвержденных слухов: «Ньюкасл», «Наполи» и «Интер». Но все эти новости появлялись относительно давно. Больше ничего, что говорило бы об уходе Фернандеса из ЦСКА, не появлялось.

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