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    Гризманн долго сомневался, откладывал уход пару лет и будил жену среди ночи, чтобы обсудить свой трансфер


    4.4
    Голосов: 7
    15.05.2019 15:35
    Прощание с «Атлетико» далось очень тяжело.

    Вчера «Атлетико» объявил об уходе Антуана Гризманна. После бестрофейного сезона он наконец-то прощается с клубом, в котором стал мировой звездой.

    По данным Marca, Гризманн все решил после того, как об уходе из «Атлетико» ранее заявил Диего Годин. Эти двое – близкие друзья. Год назад во многом из-за Година Гризманн остался в клубе. Десять дней назад на прощальной пресс-конференции Година, Гризманн расплакался. Вероятно, как раз в тот момент он определился.

    Ранее Гризманн уже два раза был в шаге от трансфера, но всe равно оставался.

    Чуть не перешeл в «МЮ»

    Перед летним окном 2017 года Гризманн собирался уходить из «Атлетико» и рассматривал разные варианты. В то же время «Манчестер Юнайтед» искал нового форварда. В шорт-листе были Лукаку, Мората и Гризманн. Моуринью настаивал на покупке Антуана.

    Сам нападающий ещe в марте говорил, что счастлив в «Атлетико» и не собирается уходить. Но уже к маю что-то изменилось: «Переход в «МЮ»? Всe возможно. Давайте я оценю его в 6 по 10-бальной шкале вероятности».

    В начале июня «Атлетико» получил трансферный бан и запрет на подписание новых игроков в течение года. И Гризманн никуда не ушeл, чтобы не оставлять команду без звезды.

    «По большому счету я остался в «Атлетико» из-за трансферного бана, говорил француз. Клуб нуждается во мне сейчас больше, чем когда-либо еще, и я почувствовал, что стоит остаться. Было бы некрасиво уходить в такой момент, и это был бы не я, если все же решил поступить иначе».

    В знак верности и уважения к клубу, Гризманн подписал новый пятилетний контракт. Но не стал отрицать возможного ухода в будущем: «Честно говоря, не знаю, как все сложится дальше. Точно буду играть за «Атлетико» в следующем сезоне, а дальше будет видно. Все, о чем я думаю сейчас это выступления за «матрасников». Было бы нелепо говорить о чем-то ином за год до окончания следующего сезона».

    Сага с «Барсой»

    Весь следующий сезон сопровождался слухами о переходе Гризманна в «Барселону». Испанские и французские СМИ с ноября сообщали о договорeнности между игроком и клубом. Ближе к лету казалось, что трансфер неизбежен.

    Но сам Гризманн до последнего не мог определиться. Был даже снят документальный фильм о метаниях француза La Decision («Решение»). Съемки проходили два месяца. Ровно столько колебался форвард. В сюжете – сомнения, страхи и переживания Антуана по поводу возможного перехода в «Барсу».

    На протяжении всего фильма он советуется с близкими, постоянно разговаривает по телефону и несколько раз произносит фразу «Я хочу выиграть Лигу чемпионов». «Особенно тяжело приходилось моей жене, – рассказывал уже после Гризманн. – Я будил ее в три часа ночи, чтобы поговорить об этой ситуации».

    В итоге француз остался. И после много говорил о причинах решения.

    • «Я получил информацию о проекте, о трансферах. И это потрясающе – клуб делает все возможное, чтобы команда росла и смогла выиграть Лигу чемпионов. За день до вылета на чемпионат мира я принял решение – остаюсь».

    • «Атлетико» строит вокруг меня проект. Мои партнеры по команде и руководство клуба приложили усилия, чтобы я остался. Со мной велись переговоры, мне увеличили зарплату. Было сделано все, чтобы показать, что это мой дом и что я не должен уходить. Это был действительно сложный период

    • «Отказать «Барселоне» было очень сложно. Каталонский клуб очень хотел видеть меня в составе, от них постоянно поступали звонки и сообщения. Но с другой стороны был клуб, за который я выступал долгое время и где был важным игроком».

    • «Это мой дом. Я хочу сделать здесь что-то великое».

    • «Наверное, подсознательно я не хотел быть прислугой Месси… Любой, кто играет вместе с Лео, оказывается в его тени. Отказать «Барселоне» было безумно сложно. Но я не жалею ни секунды, что остался в «Атлетико».

    • «Я хочу показать всем, что не ошибся, что доверяю клубу и моим товарищам по команде».

    Сделает Месси лучше

    Француз и вправду доверял клубу и партнeрам. Но пришло время для нового вызова. «Атлетико» покинула большая часть лидеров и старичков. Клуб ожидает перестройка. В таких условиях очень сложно бороться за трофеи.

    С большой вероятностью следующим клубом Гризманна всe-таки станет «Барселона», хотя пока нет точной информации о будущем нападающего. Но переход в «Барсу» был бы максимально логичен.

    Антуану уже 28, и он хочет завоeвывать титулы. Француз не побеждал ни в Лиге чемпионов, ни в чемпионате Испании. «Барселона» очень стабильна в чемпионате и уверенно побеждает в нeм второй год подряд. С Лигой чемпионов есть проблемы, но, возможно, Гризманн и есть недостающая часть механизма для побед в еврокубках.

    «Барса» так и не смогла заменить Неймара. Дембеле и Коутиньо проваливаются. Обоим не хватает навыков в игре без мяча и дисциплинированности – то, что так важно для Вальверде. И то, в чeм Гризманну нет равных среди нападающих всего мира.

    Француз не хотел быть в тени Месси. Но придeтся. Видимо, он и сам с этим смирился – всe ради титулов. Возможно, именно Гризманн выведет Месси на новый уровень. В карьере Лео ещe никогда было партнeра, который был бы настолько гениален в игре без мяч и подыгрыше.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 7
    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +5

      Баба Адаму 2 часа назад

      Будем надееться, что будет как Торрес. Потом может вернется.

      -1
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      Рейтинг: +455

      VVadic > Баба Адаму 1 час назад

      100% - это остаточно прощавай. Абсолютно все будут против его возвращения, если Антуан проявит подобное желание!

      0
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      Рейтинг: +1499

      Danish Dynamite 8 часов назад

      Барсу сделают лучше две вещи: либо уход Месси, либо возвращение Хави. Хави как игрок не воскреснет - значит, Месси надо уходить. Ненормально, когда игрок диктует условия чуть ли не акционерам клуба, не говоря о тренере и игроках. Командный дух у Барсы ужасен, она сейчас даже ещё безвольнее, чем Арсенал при Венгере.
      Гризманн там потеряется, это не его клуб. Там правит Месси и его хунта. Шёл бы лучше в Челси. Если Азар уйдёт, он быстро станет там лидером.

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      Рейтинг: +11

      Sergey_Mikheev 19 часов назад

      Он побеждал в чемпионате с Атлетико в сезоне 13/14.

      1
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      Рейтинг: +16

      Валера Полевиков > Sergey_Mikheev 17 часов назад

      Ошибаетесь, Сергей. Он пришёл в клуб как раз после победы «Атлетико» в Ла Лиге.

      1
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      Рейтинг: +1345

      SarJr 20 часов назад

      быть в тени месси? ну хорошо если сезон. этого как раз хватит чтоб освоиться, адаптироваться и когда через годик месси состарится совсем, стать новым лидером

      0
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      Рейтинг: +1395

      giluxa1963 21 час назад

      ну с барсой то он точно лигу не выиграет -проклятие Месси

      2
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      Рейтинг: +422

      АИН-27 > giluxa1963 20 часов назад

      И когда оно начало работать?

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      Рейтинг: +1499

      Danish Dynamite > АИН-27 9 часов назад

      Месси без Хави - никто. Проклятие началось в тот сезон, когда Хави ушёл из Барсы, выиграв напоследок ЛЧ. Это подтверждается и тем, что с Аргентиной Месси не добился ничегошеньки.

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      Рейтинг: +403

      klim2m 23 часа назад

      Я свою тож как то раз спросил в 3 часа ночи когдаж Гризман перейдет в Барсу, триндец уж месяц как без ужинов и обедов живу , про десерт молчу )))

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      Рейтинг: +596

      Тони Монтана Б > klim2m 22 часа назад

      Ну сам виноват...

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