Гризманн долго сомневался, откладывал уход пару лет и будил жену среди ночи, чтобы обсудить свой трансфер

Прощание с «Атлетико» далось очень тяжело.

Вчера «Атлетико» объявил об уходе Антуана Гризманна. После бестрофейного сезона он наконец-то прощается с клубом, в котором стал мировой звездой.

.@AntoGriezmann: «Han sido cinco años increíbles; muchas gracias por todo, os llevo en el corazón». pic.twitter.com/9XorY05u1T — Atlético de Madrid (@Atleti) May 14, 2019

По данным Marca, Гризманн все решил после того, как об уходе из «Атлетико» ранее заявил Диего Годин. Эти двое – близкие друзья. Год назад во многом из-за Година Гризманн остался в клубе. Десять дней назад на прощальной пресс-конференции Година, Гризманн расплакался. Вероятно, как раз в тот момент он определился.

Ранее Гризманн уже два раза был в шаге от трансфера, но всe равно оставался.

Essas foram as reações de Griezmann e Simeone na despedida de Godín do Atlético de Madrid. O uruguaio se despedia enquanto seus companheiros enchiam os olhos de lágrimas. pic.twitter.com/KkgtHXbvyh — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) May 7, 2019

Чуть не перешeл в «МЮ»

Перед летним окном 2017 года Гризманн собирался уходить из «Атлетико» и рассматривал разные варианты. В то же время «Манчестер Юнайтед» искал нового форварда. В шорт-листе были Лукаку, Мората и Гризманн. Моуринью настаивал на покупке Антуана.

Сам нападающий ещe в марте говорил, что счастлив в «Атлетико» и не собирается уходить. Но уже к маю что-то изменилось: «Переход в «МЮ»? Всe возможно. Давайте я оценю его в 6 по 10-бальной шкале вероятности».

В начале июня «Атлетико» получил трансферный бан и запрет на подписание новых игроков в течение года. И Гризманн никуда не ушeл, чтобы не оставлять команду без звезды.

«По большому счету я остался в «Атлетико» из-за трансферного бана, – говорил француз. – Клуб нуждается во мне сейчас больше, чем когда-либо еще, и я почувствовал, что стоит остаться. Было бы некрасиво уходить в такой момент, и это был бы не я, если все же решил поступить иначе».

В знак верности и уважения к клубу, Гризманн подписал новый пятилетний контракт. Но не стал отрицать возможного ухода в будущем: «Честно говоря, не знаю, как все сложится дальше. Точно буду играть за «Атлетико» в следующем сезоне, а дальше будет видно. Все, о чем я думаю сейчас – это выступления за «матрасников». Было бы нелепо говорить о чем-то ином за год до окончания следующего сезона».

Сага с «Барсой»

Весь следующий сезон сопровождался слухами о переходе Гризманна в «Барселону». Испанские и французские СМИ с ноября сообщали о договорeнности между игроком и клубом. Ближе к лету казалось, что трансфер неизбежен.

Но сам Гризманн до последнего не мог определиться. Был даже снят документальный фильм о метаниях француза La Decision («Решение»). Съемки проходили два месяца. Ровно столько колебался форвард. В сюжете – сомнения, страхи и переживания Антуана по поводу возможного перехода в «Барсу».

«Estaréis hartitos por los comentarios que dicen si me voy, si me quedo, cuánto me dan... Pero la verdad es la que voy a decir ahora». #LaDecisión de @antogriezmann, hoy a las 21.15h SÓLO en @cero. pic.twitter.com/lZOb47itC6 — Movistar+ (@MovistarPlus) June 14, 2018

На протяжении всего фильма он советуется с близкими, постоянно разговаривает по телефону и несколько раз произносит фразу «Я хочу выиграть Лигу чемпионов». «Особенно тяжело приходилось моей жене, – рассказывал уже после Гризманн. – Я будил ее в три часа ночи, чтобы поговорить об этой ситуации».

В итоге француз остался. И после много говорил о причинах решения.

• «Я получил информацию о проекте, о трансферах. И это потрясающе – клуб делает все возможное, чтобы команда росла и смогла выиграть Лигу чемпионов. За день до вылета на чемпионат мира я принял решение – остаюсь».

• «Атлетико» строит вокруг меня проект. Мои партнеры по команде и руководство клуба приложили усилия, чтобы я остался. Со мной велись переговоры, мне увеличили зарплату. Было сделано все, чтобы показать, что это мой дом и что я не должен уходить. Это был действительно сложный период

• «Отказать «Барселоне» было очень сложно. Каталонский клуб очень хотел видеть меня в составе, от них постоянно поступали звонки и сообщения. Но с другой стороны был клуб, за который я выступал долгое время и где был важным игроком».

• «Это мой дом. Я хочу сделать здесь что-то великое».

• «Наверное, подсознательно я не хотел быть прислугой Месси… Любой, кто играет вместе с Лео, оказывается в его тени. Отказать «Барселоне» было безумно сложно. Но я не жалею ни секунды, что остался в «Атлетико».

• «Я хочу показать всем, что не ошибся, что доверяю клубу и моим товарищам по команде».

Сделает Месси лучше

Француз и вправду доверял клубу и партнeрам. Но пришло время для нового вызова. «Атлетико» покинула большая часть лидеров и старичков. Клуб ожидает перестройка. В таких условиях очень сложно бороться за трофеи.

С большой вероятностью следующим клубом Гризманна всe-таки станет «Барселона», хотя пока нет точной информации о будущем нападающего. Но переход в «Барсу» был бы максимально логичен.

Антуану уже 28, и он хочет завоeвывать титулы. Француз не побеждал ни в Лиге чемпионов, ни в чемпионате Испании. «Барселона» очень стабильна в чемпионате и уверенно побеждает в нeм второй год подряд. С Лигой чемпионов есть проблемы, но, возможно, Гризманн и есть недостающая часть механизма для побед в еврокубках.

«Барса» так и не смогла заменить Неймара. Дембеле и Коутиньо проваливаются. Обоим не хватает навыков в игре без мяча и дисциплинированности – то, что так важно для Вальверде. И то, в чeм Гризманну нет равных среди нападающих всего мира.

Француз не хотел быть в тени Месси. Но придeтся. Видимо, он и сам с этим смирился – всe ради титулов. Возможно, именно Гризманн выведет Месси на новый уровень. В карьере Лео ещe никогда было партнeра, который был бы настолько гениален в игре без мяч и подыгрыше.

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