Гризманн долго сомневался, откладывал уход пару лет и будил жену среди ночи, чтобы обсудить свой трансфер

Вчера «Атлетико» объявил об уходе Антуана Гризманна. После бестрофейного сезона он наконец-то прощается с клубом, в котором стал мировой звездой.

По данным Marca, Гризманн все решил после того, как об уходе из «Атлетико» ранее заявил Диего Годин. Эти двое – близкие друзья. Год назад во многом из-за Година Гризманн остался в клубе. Десять дней назад на прощальной пресс-конференции Година, Гризманн расплакался. Вероятно, как раз в тот момент он определился.

Ранее Гризманн уже два раза был в шаге от трансфера, но всe равно оставался.

Essas foram as reações de Griezmann e Simeone na despedida de Godín do Atlético de Madrid. O uruguaio se despedia enquanto seus companheiros enchiam os olhos de lágrimas. pic.twitter.com/KkgtHXbvyh

Перед летним окном 2017 года Гризманн собирался уходить из «Атлетико» и рассматривал разные варианты. В то же время «Манчестер Юнайтед» искал нового форварда. В шорт-листе были Лукаку, Мората и Гризманн. Моуринью настаивал на покупке Антуана.

Сам нападающий ещe в марте говорил, что счастлив в «Атлетико» и не собирается уходить. Но уже к маю что-то изменилось: «Переход в «МЮ»? Всe возможно. Давайте я оценю его в 6 по 10-бальной шкале вероятности».

В начале июня «Атлетико» получил трансферный бан и запрет на подписание новых игроков в течение года. И Гризманн никуда не ушeл, чтобы не оставлять команду без звезды.

«По большому счету я остался в «Атлетико» из-за трансферного бана, – говорил француз. – Клуб нуждается во мне сейчас больше, чем когда-либо еще, и я почувствовал, что стоит остаться. Было бы некрасиво уходить в такой момент, и это был бы не я, если все же решил поступить иначе».

В знак верности и уважения к клубу, Гризманн подписал новый пятилетний контракт. Но не стал отрицать возможного ухода в будущем: «Честно говоря, не знаю, как все сложится дальше. Точно буду играть за «Атлетико» в следующем сезоне, а дальше будет видно. Все, о чем я думаю сейчас – это выступления за «матрасников». Было бы нелепо говорить о чем-то ином за год до окончания следующего сезона».

Весь следующий сезон сопровождался слухами о переходе Гризманна в «Барселону». Испанские и французские СМИ с ноября сообщали о договорeнности между игроком и клубом. Ближе к лету казалось, что трансфер неизбежен.

Но сам Гризманн до последнего не мог определиться. Был даже снят документальный фильм о метаниях француза La Decision («Решение»). Съемки проходили два месяца. Ровно столько колебался форвард. В сюжете – сомнения, страхи и переживания Антуана по поводу возможного перехода в «Барсу».

«Estaréis hartitos por los comentarios que dicen si me voy, si me quedo, cuánto me dan... Pero la verdad es la que voy a decir ahora». #LaDecisión de @antogriezmann, hoy a las 21.15h SÓLO en @cero. pic.twitter.com/lZOb47itC6