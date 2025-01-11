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    • Экс-тренер «Динамо» – о Захаряне: «Кто-то заработал на трансфере, а пацан не играет»

    Экс-тренер «Динамо» – о Захаряне: «Кто-то заработал на трансфере, а пацан не играет»

    Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин сожалеет, что Арсен Захарян ушел в «Реал Сосьедад» в 2023 году.

    «Захарян очень рано уехал в Европу, ему стоило еще год поиграть в российской Премьер-лиге.

    Переход в «Реал Сосьедад» – ошибка, но я думаю, тут огромную роль сыграли агенты. Кто-то просто заработал на этом трансфере, а пацан не играет, к сожалению.

    Но еще есть надежда, что он сумеет себя проявить там. Главное, чтобы сам Захарян не опускал руки», – сказал Силкин.

    • Российский футболист травмировался 17 июля на тренировке.
    • Ему сделали операцию в связи с повреждением сухожилий правой лодыжки.
    • В прошлом сезоне Захарян забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.
    • Он не играет с 25 мая.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.01.2025 14:02
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    Комментарии (1)
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    FRZZ
    1736614237
    Афёра века, агентам Захаряна нужно дать Нобельскую премию. Трансфер Кокорина близко не стоит.
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