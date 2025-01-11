Экс-тренер «Динамо» – о Захаряне: «Кто-то заработал на трансфере, а пацан не играет»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин сожалеет, что Арсен Захарян ушел в «Реал Сосьедад» в 2023 году.
«Захарян очень рано уехал в Европу, ему стоило еще год поиграть в российской Премьер-лиге.
Переход в «Реал Сосьедад» – ошибка, но я думаю, тут огромную роль сыграли агенты. Кто-то просто заработал на этом трансфере, а пацан не играет, к сожалению.
Но еще есть надежда, что он сумеет себя проявить там. Главное, чтобы сам Захарян не опускал руки», – сказал Силкин.
- Российский футболист травмировался 17 июля на тренировке.
- Ему сделали операцию в связи с повреждением сухожилий правой лодыжки.
- В прошлом сезоне Захарян забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.
- Он не играет с 25 мая.