Экс-тренер «Динамо» – о Захаряне: «Кто-то заработал на трансфере, а пацан не играет»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин сожалеет, что Арсен Захарян ушел в «Реал Сосьедад» в 2023 году.

«Захарян очень рано уехал в Европу, ему стоило еще год поиграть в российской Премьер-лиге.

Переход в «Реал Сосьедад» – ошибка, но я думаю, тут огромную роль сыграли агенты. Кто-то просто заработал на этом трансфере, а пацан не играет, к сожалению.

Но еще есть надежда, что он сумеет себя проявить там. Главное, чтобы сам Захарян не опускал руки», – сказал Силкин.