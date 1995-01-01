Игра Мбаппе – кошмар. Из-за него «ПСЖ» проиграл Кубок Франции

Неймар играл круче, но даже он не спас.

Мы привыкли, что «ПСЖ» автоматически берет все трофеи во Франции. Это подтверждается цифрами: последние четыре Кубка Франции выигрывал именно «Париж», и вчерашний матч, с учетом уровня соперника («Ренн» – 11-й в чемпионате), должен был принести клубу пятый трофей подряд.

Все испортил Мбаппе. Француз еще недавно забивал три в ворота бывшего клуба «Монако», но вчера он был абсолютно бесполезен. Ниже – основные цифры.

За весь матч Мбаппе ни разу не совершил успешной обводки . У Неймара, например, их восемь.

. У Неймара, например, их восемь. Всего два удара в створ и один удар в каркас ворот. В матче с «Монако» Мбаппе пять раз бил в створ (три из них – голы).

71% точных передач. Из игроков, вышедших на матч в основе, хуже результат только у голкипера Ареоля.

Но главный момент в матче – это ужасный фол Мбаппе в дополнительное время. Француз прямой ногой заехал в колено соперника и, кажется, искренне не мог поверить, что он получил красную карточку.

Мбаппе конфликтовал с командой

Совсем недавно «ПСЖ» проиграл «Нанту» в чемпионате. В той игре у парижан не играли многие лидеры из-за травм и Мбаппе, но совсем по другой причине.

Все дело в высказываниях 20-летнего бомбардира. После поражения от «Лилля» Мбаппе сказал, что вся команда «играла как любители». Тухель увидел в этом оскорбление партнеров по команде, и отстранил француза от матча.

После игры с «Монако», где Мбаппе вернулся в состав, сложилось впечатление, что эта дисциплинарная мера положительно повлияла на игрока. Видимо, все не так однозначно.

Неймар провел идеальный матч

В этом сезоне Мбаппе стал главной звездой «ПСЖ» и всего чемпионата Франции. Но главным образом из-за жуткой травмы Неймара, из-за которой бразилец пропустил практически весь 2019 год.

Сегодня Неймар здоров и в отличной форме. В матче с «Ренном» у него гол, ассист, 89% удачных передач и 8 обводок. Неймар вчера тащил «ПСЖ», и особенно выделялся на фоне невыразительного Мбаппе.

Несмотря на поражение, Неймару вообще нечего предъявить. Ну, разве что, стычку с болельщиком после матча: уже уходя с поля, бразилец не смирился с репликой одного из фанатов и задел его подбородок. Трудно представить такое от Месси или Роналду: лидерам «ПСЖ» не хватает психологической устойчивости.

Серия «ПСЖ» – полный мрак

Совсем недавно у «ПСЖ» была ужасная серия в чемпионате. Ничья и два поражения раз за разом откладывали чемпионство парижан, и фантастический сценарий, при котором «ПСЖ» упустит первое место, стал чуть более вероятен.

В итоге «Парижу» помогли соперники. Чемпионство выиграли, когда «Лилль», главный конкурент, потерял очки. А затем был победный матч с «Монако» (3:1), на который парижане вышли без психологического груза.

Тогда все обошлось. Сейчас «ПСЖ» проиграл уже реальный трофей. И здесь не так важно, какую значимость для клуба имеет Кубок Франции – важно то, что команда в этом сезоне завалила все игры, перед которыми она находилась под огромным прессингом.

Ответный матч с «МЮ», три матча в лиге подряд, нужные для чемпионства, и теперь финал Кубка Франции. Высока вероятность, что в следующем сезоне мы увидим другого тренера «ПСЖ», но едва ли это избавит команду от детских комплексов.

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