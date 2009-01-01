Ох, «ПСЖ» сломался. Проигрывает матчи, пока все ссорятся друг с другом

После вылета из ЛЧ команда расклеилась.

Пока вчера все ждали ЛЧ, во Франции прошел отложенный матч 28-го тура «Нант» – «ПСЖ». Парижане проиграли (2:3), и это поражение стало уже вторым подряд. Более того, если в прошлый раз команда уступила прямому конкуренту «Лиллю», то «Нант» до этой игры шел лишь 15-м.

В последних трех матчах «ПСЖ» набрал всего одно очко. В каждой из этих игр команда могла оформлять чемпионство: отрыв от «Лилля» сейчас составляет 17 очков с 6 матчами до конца чемпионата. Но команда окончательно потеряла контроль над собой.

Все настолько плохо?

Предоставляем слово французскому твиттеру Opta. Там уже подсчитали, когда в последний раз «Париж» играл так безобразно.

Последний раз «ПСЖ» проигрывал два матча подряд в 2011-м году.

В обоих проигранных матчах команда пропустила не меньше трех голов. Последний раз такое происходило еще в 2009-м.

В трех последних играх «Париж» пропустил 10 голов. Столько же, сколько за 18 матчей до этого, или за 5 с половиной месяцев.

До этой серии у «ПСЖ» вообще было только одно поражение в чемпионате: в феврале с другим претендентом на медали, «Лионом». Но куда памятнее – матч с «МЮ», где «ПСЖ» растерял преимущество в два мяча после первой игры. Тогда футболисты парижан критиковали себя и судей, Карло Анчелотти сказал, что сбросился бы с моста на месте Тухеля, а ультрас «ПСЖ» предложили игрокам «купить себе яйца».

После этой встряски «ПСЖ» на рефлексе взял еще три матчи в чемпионате, но теперь окончательно перестал напоминать себя в начале сезона.

Мбаппе исключили из состава за критику партнеров

В матче с «Нантом» на поле не вышел Килиан Мбаппе. Как сообщила французская пресса, у него нет никаких повреждений: все дело в интервью, которое дал форвард после проигранного матча с «Лиллем».

Что было в этом интервью? Ничего серьезного: Мбаппе просто сказал, что его команда играла как любители, причем он говорил не только про партнеров, но и про себя.

Если слухи относительно причин отстранения Мбаппе правдивы, то решение Тухеля выглядит странным. Контролировать дисциплину действительно надо, но когда это делается по надуманным причинам, проблемы только увеличатся.

Параллельно – слухи о том, что «ПСЖ» хочет избавиться от Буффона, а еще тяжелая эмоциональная история после промаха Чупо-Мотинга. Вот он, если вы еще не видели:

twit text — Football on BT Sport (@btsportfootball) 7 апреля 2019 г.

У «ПСЖ» проблемы с травмами

Во-первых, сразу у трех игроков атаки – Кавани, Неймара и Ди Марии. Эти трое появлялись бы на поле если не в каждом матче, то минимум в половине. У всех травмы долгосрочные: Неймар не играет с января, Кавани с начала марта, Ди Мария – с середины.

Вдобавок – защитники Менье и Силва, и не играющий Мбаппе, которого отстранили из-за конфликта. Все это привело к тому, что «ПСЖ» уже в четвертый раз заявил только пятерых запасных на игру. В этом сезоне такое не случалось ни с одним другим клубом.

Но одними травмами сложившуюся ситуацию не объяснить. Кажется, «ПСЖ» так и не смог разобраться с психологическими проблемами и смириться с вылетом из ЛЧ. Ведь как убедить себя играть в полную силу в давно выигранном чемпионате, если главный матч сезона ты проиграл?

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