«ПСЖ» и самый невезучий матч года: удаление, травмы, разгром 1:5 и отложенное чемпионство

Такого с ними не было 18 лет.

Оформить чемпионство в Лиге 1 «ПСЖ» мог ещe на прошлой неделе. Но парижанам не удалось обыграть скромный «Страсбург». В той встрече что-то невероятное вытворил Чупо-Мотинг, выбив мяч из ворот соперника.

Вторая попытка оформления чемпионства – матч против «Лилля». Парижанам было достаточно сыграть вничью, но что-то сразу пошло не так. Уже на седьмой минуте Менье неудачно подставил ногу в штрафной и отправил мяч в свои ворота. Спустя четыре минуты «ПСЖ» отыгрался: Бернат замкнул передачу Мбаппе. И это было последнее радужное событие в матче для парижан.

twit text — Conforama FC (@ConforamaFC) 15 апреля 2019 г.

К 23 минуте Томас Тухель был вынужден использовать две замены

Не прошло и минуты после гола Берната, Тьяго Сильва рухнул на газон, получив повреждение в единоборстве. Ещe через десять минут на поле сел автор автогола Тома Менье – бельгиец потянул заднюю поверхность бедра.

К концу тайма Бернат, пытаясь прервать контратаку «Лилля», свалил оппонента у своей штрафной. Судья, не задумываясь, дал испанцу красную. Затем выслушал подсказу из комнаты VAR и своего решения не изменил – уже в первом парижане тайме остались вдесятером.

С порога второго тайма начался разгром парижского клуба. «ПСЖ» пытался контролировать мяч и атаковать, но в меньшинстве им было сложно даже подобраться к воротам «Лилля». Хозяева же выбегали в контратаки и забивали один мяч за другим.

twit text — LOSC Lille EN (@LOSC_EN) 15 апреля 2019 г.

Нападающий забил гол, отдал две голевые и именно на нeм сфолил Бернат, после чего получив красную.

• Главным героем стал Николас Пепе.

• «Лилль» первая команда после «Барселоны», забившая «ПСЖ» больше четырeх голов.

• До этой игры «ПСЖ» всего один раз проиграл в чемпионате – «Лиону (1:2).

• В последний раз в Лиге 1 парижане пропускали пять мячей аж 18 лет назад. Фантастика.

twit text — bet365 (@bet365) 15 апреля 2019 г.