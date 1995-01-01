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    «ПСЖ» и самый невезучий матч года: удаление, травмы, разгром 1:5 и отложенное чемпионство


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    Голосов: 1
    Сегодня, 00:43
    Такого с ними не было 18 лет.

    Оформить чемпионство в Лиге 1 «ПСЖ» мог ещe на прошлой неделе. Но парижанам не удалось обыграть скромный «Страсбург». В той встрече что-то невероятное вытворил Чупо-Мотинг, выбив мяч из ворот соперника.

    Вторая попытка оформления чемпионства – матч против «Лилля». Парижанам было достаточно сыграть вничью, но что-то сразу пошло не так. Уже на седьмой минуте Менье неудачно подставил ногу в штрафной и отправил мяч в свои ворота. Спустя четыре минуты «ПСЖ» отыгрался: Бернат замкнул передачу Мбаппе. И это было последнее радужное событие в матче для парижан.

    Не прошло и минуты после гола Берната, Тьяго Сильва рухнул на газон, получив повреждение в единоборстве. Ещe через десять минут на поле сел автор автогола Тома Менье – бельгиец потянул заднюю поверхность бедра. К 23 минуте Томас Тухель был вынужден использовать две замены.

    К концу тайма Бернат, пытаясь прервать контратаку «Лилля», свалил оппонента у своей штрафной. Судья, не задумываясь, дал испанцу красную. Затем выслушал подсказу из комнаты VAR и своего решения не изменил – уже в первом парижане тайме остались вдесятером.

    С порога второго тайма начался разгром парижского клуба. «ПСЖ» пытался контролировать мяч и атаковать, но в меньшинстве им было сложно даже подобраться к воротам «Лилля». Хозяева же выбегали в контратаки и забивали один мяч за другим.

    • Главным героем стал Николас Пепе. Нападающий забил гол, отдал две голевые и именно на нeм сфолил Бернат, после чего получив красную.

    • «Лилль» первая команда после «Барселоны», забившая «ПСЖ» больше четырeх голов.

    • До этой игры «ПСЖ» всего один раз проиграл в чемпионате – «Лиону (1:2).

    • В последний раз в Лиге 1 парижане пропускали пять мячей аж 18 лет назад. Фантастика.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +759

      SarJr 43 минуты назад

      Псж дико не повезло. Хотя топ клуб за то и топ клуб, что не должен так разваливаться после удаления и травм игроков. А лилль с нежданной красивой победой, порадовали)

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