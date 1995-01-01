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    Нападающий «ПСЖ» выбил мяч с линии ворот соперника. Таких промахов вы еще не видели


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 11:30
    Сам Чупо-Мотинг назвал момент позорным.

    Этой ночью «ПСЖ» мог официально оформить чемпионство в Лиге 1. Нужно было победить «Страсбур», но матч закончился вничью 2:2. Главным героем стал нападающий парижан Чупо-Мотинг: он забил один из мячей, а потом поучаствовал в смешном моменте.

    В первом тайме, когда счeт еще был 1:1, Кристофер Нкунку вышел один на один с вратарeм «Страсбурга» и перебросил его – мяч уже летел в сетку. За мгновение до гола в эпизод вмешался Чупо-Мотинг и выбил мяч из чужих ворот.

    «Сначала я подумал, что Нкунку собирается дать мне пас. Когда он пробил по воротам, то мне показалось, что защитник может перехватить мяч. После этого я думал, трогать мне мяч или нет, так как опасался, что могу быть в офсайде.

    Все прошло очень быстро. Я коснулся мяча, но он попал в штангу. Мне стыдно. Это настоящий позор для меня. Я думал, что мяч залетит в ворота после удара Нкунку самостоятельно. Я прошу прощения за это, но мы должны продолжать играть с высоко поднятой головой», – прокомментировал свой сейв Мотинг.

    В «ПСЖ» 30-летний камерунец перешeл перед началом сезона. В его приходе был лично заинтересован Томас Тухель – они уже работали вместе в «Майнце». Немец видел в Чупо-Мотинге игрока ротации, который будет подменять кого-то из звeздного трио парижан.

    Но пока в Париже над камерунцем только смеются. Перед игрой с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов футболисты «ПСЖ» устроили посвящение в команду для Чупо. Он должен был спеть песню в раздевалке. Камерунец всех удивил и зачитал отрывок из песни известного рэпера Notorius B.I.G. Киллиан Мбаппе, снимая это на камеру, впал в истерику от смеха.

    Во время ответного матча против «Ливерупля» Чупо-Мотинга обворовали на 600 000 евро, а всего спустя месяц воры вновь проникли в дом камерунца.

    В текущем сезоне Чупо-Мотинг сыграл 18 матчей в Лиге 1 и забил в них три гола. Тухель не выпустил его в старте даже на игру с «МЮ», когда из топовых нападающих здоровым был только Мбаппе.

    В сентябре Чупо-Мотинг подписал с парижанами двухлетний контракт. С такими промахами уже летом есть шанс, что он окажется в клубе другого уровня.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +143

      Звезда запаса 42 секунды назад

      Хорошо, что это не финал ЧМ, а то можно свой жизненный путь оборвать.

      0
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      Рейтинг: +10

      эксперт за Зенит! 4 минуты назад

      поставил на ничейку)

      0
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      Рейтинг: +400

      DMитрий 17 минут назад

      А видели как технично, мягенько мяч остановил и все на высокой скорости! Вот Дзюба забил бы! Потому что голенью х.й так остановишь!

      1
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      Рейтинг: +7481

      DeStar 25 минут назад

      В матче, когда все ждали что псж отметить чемпионство с дохлым соперником, в матче, где была куча времени выиграть матч, в матче .... .куда было залито лямы денег в бк) а кто-то решил это просто ... испортить)

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      Рейтинг: +3073

      Старикан 33 минуты назад

      Ндааа, накосячил так накосячил...

      1
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      Рейтинг: +62

      Оборонщик 44 минуты назад

      Чупо мочит)

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