Чупо-Мотинг – о своем промахе в матче со «Страсбуром»: «Мне стыдно, это настоящий позор»

Нападающий «ПСЖ» Эрик Чупо-Мотинг прокомментировал свой промах в матче чемпионата Франции против «Страсбура».

«Сначала я подумал, что Нкунку собирается дать мне пас. Когда он пробил по воротам, то мне показалось, что защитник может перехватить мяч. После этого я думал, трогать мне мяч или нет, так как опасался, что могу быть в офсайде. Все прошло очень быстро. Я коснулся мяча, но он попал в штангу. Мне стыдно. Это настоящий позор для меня. Я думал, что мяч залетит в ворота после удара Нкунку самостоятельно. Я прошу прощения за это, но мы должны продолжать играть с высоко поднятой головой», – сказал Чупо-Мотинг.