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    Чупо-Мотинг – о своем промахе в матче со «Страсбуром»: «Мне стыдно, это настоящий позор»

    Нападающий «ПСЖ» Эрик Чупо-Мотинг прокомментировал свой промах в матче чемпионата Франции против «Страсбура».

    «Сначала я подумал, что Нкунку собирается дать мне пас. Когда он пробил по воротам, то мне показалось, что защитник может перехватить мяч. После этого я думал, трогать мне мяч или нет, так как опасался, что могу быть в офсайде. Все прошло очень быстро. Я коснулся мяча, но он попал в штангу. Мне стыдно. Это настоящий позор для меня. Я думал, что мяч залетит в ворота после удара Нкунку самостоятельно. Я прошу прощения за это, но мы должны продолжать играть с высоко поднятой головой», – сказал Чупо-Мотинг.

    • «ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбуром» со счетом 2:2 и упустил шанс досрочно стать чемпионом Франции.
    • В текущем сезоне в активе 30-летнего камерунца 27 матчей и три гола.

    Источник: Get French Football News

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5990

      Cules2013 39 минут назад

      Мужик - не стал лепить отговорки

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