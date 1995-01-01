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    «Худший промах за все время?». Чупо-Мотинг остановил мяч на линии чужих ворот вместо удара

    Нападающий «ПСЖ» Эрик Чупо-Мотинг допустил ошибку в матче 31-го тура чемпионата Франции со «Страсбуром».

    Камерунский футболист хотел ударить, но вместо этого остановил мяч на линии ворот соперника, лишив тем самым гола своего одноклубника Стэнли Н'Cоки.

    «Худший промах за все время»? – говорится в сообщении твиттера BT Sport.

    Парижане сыграли в этой встрече вничью со счетом 2:2. Чупо-Мотинг забил первый гол.

    • Чупо-Мотинг перешел в «ПСЖ» летом 2018 года из «Сток Сити».
    • В случае победы в следующем матче клуб из столицы Франции гарантирует себе первое место в Лиге 1.

    Кто вообще такой Чупо-Мотинг? Сегодня он форвард «ПСЖ»

    Источник: BT Sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +76

      SK9 18 минут назад

      Как оказывается и такое бывает в футболе

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