Кто вообще такой Чупо-Мотинг? Сегодня он форвард «ПСЖ»

Единственное объяснение его трансфера – цели в Лиге чемпионов.

Этим летом «ПСЖ» усилил скамейку бесплатным подписанием 29-летнего форварда Эрика Максима Чупо-Мотинга. В Лиге 1 он пока провел только 12 матчей и забил один гол, играя в среднем по 32 минуты. Чупо-Мотинг сидит под звездами, но может спасти для «ПСЖ» эту Лигу чемпионов. Травмы Неймара и Кавани не оставляют Тухелю выбора – теперь ему придется посмотреть на Эрика и хотя бы попытаться интегрировать его в состав.

twit text — Бомбардир (@bombardir_ru) 12 февраля 2019 г.

Во Франции Чупо-Мотинга не воспринимают серьезно. Если Эрик выходит на поле, часто получаются странные моменты с его участием. Если не выходит, все тоже не совсем идеально.

twit text — Conforama FC (@ConforamaFC) 11 февраля 2019 г.

• «Все это похоже на сон. Я попал в один из лучших клубов мира. Горжусь, что оказался здесь. Все, кто любит футбол, мечтают поиграть в таком клубе, как «ПСЖ», – радовался Чупо-Мотинг. Уже в дебютном матче против «Ренна» (3:1) он забил гол, но дальше как-то не пошло. Свист с трибун, смешки фанатов, потери очков – на результат Чупо-Мотинг так ни разу и не повлиял.

• Чупо-Мотинга в этом сезоне дважды грабили. Во время матча с «Ливерпулем», где Эрик вышел на замену, его дом обчистили. Ущерб от кражи оценили в 600 тысяч евро, а через несколько дней ограбление повторилось. Чупо-Мотинг был не единственной целью грабителей – Тиагу Силва тоже пострадал на миллион евро. Но так вышло, что для Эрика за полгода в «ПСЖ» новости об ограблении были самыми запоминающимися.

• Transfermarkt оценивает Чупо-Мотинга в 8 миллионов евро. Его приход в «ПСЖ» в любом случае был выгодной сделкой для клуба. Зимой Эрика могли продать в «Бешикташ», но вместо него из «ПСЖ» ушел другой нападающий. Талантливый Тимоти Веа отправился в аренду в «Селтик», где забил через 14 минут уже в первой игре. Опытного Чупо-Мотинга оставили для ротации, а теперь в его карьере наступил главный момент.

• Почти всю карьеру Чупо-Мотинг играл в Германии, но сезон-2017/18 провел в английском «Сток Сити». Статистика Чупо-Мотинга (5+5) выглядела сносно, хотя команда все равно вылетела в Чемпионшип. Рекламу Чупо-Мотингу сделала игра с «МЮ», где он оформил дубль. Встреча завершилась со счетом 2:2, Эрика хвалили, защиту «МЮ» отправляли куда-то в утиль.

• Логично, что Чупо-Мотинга спрашивали о предстоящей игре с «Юнайтед». «Манчестер Юнайтед» изменился. Это происходит с любой сменой тренера. Теперь каждый хочет показать себя с лучшей стороны. Но мне наплевать на другие команды, мы должны думать о себе и верить. У нас есть качество, чтобы победить любого, но это будет тяжелый матч. «МЮ» – очень хорошая команда с отличными игроками», – ответил Эрик.

• Летом Чупо-Мотингу позвонил Тухель. На его впечатление могла повлиять та игра Эрика против «МЮ», но главный тренер «ПСЖ» давно знает этого игрока. Они работали вместе еще в «Майнце», а теперь Тухель позвал Чупо-Мотинга на роль запасного в топовый проект. Возможно, тренер что-то знал и прогнозировал, что опыт Эрика пригодится как раз в Лиге чемпионов. Но из затеи ничего не выйдет, пока сам Чупо-Мотинг не поверит в себя.

Болельщики сделали все, чтобы Эрик чувствовал себя плохо. Посмотрите, как над ним смеются в твиттере после игры с «Бордо»:

twit text — Maestro. (@_kimpembista) 9 февраля 2019 г.

twit text — Martin Kévin (@Coquilletre) 9 февраля 2019 г.

twit text — Rooodi Graccia (@BazaltLatch) 9 февраля 2019 г.

Сравнения с трактором и Митроглу, который однажды коснулся мяча три раза за тайм, выглядят особенно обидно.

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