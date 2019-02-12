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    Кто вообще такой Чупо-Мотинг? Сегодня он форвард «ПСЖ»


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    Голосов: 8
    12.02.2019 19:45
    Единственное объяснение его трансфера – цели в Лиге чемпионов.

    Этим летом «ПСЖ» усилил скамейку бесплатным подписанием 29-летнего форварда Эрика Максима Чупо-Мотинга. В Лиге 1 он пока провел только 12 матчей и забил один гол, играя в среднем по 32 минуты. Чупо-Мотинг сидит под звездами, но может спасти для «ПСЖ» эту Лигу чемпионов. Травмы Неймара и Кавани не оставляют Тухелю выбора – теперь ему придется посмотреть на Эрика и хотя бы попытаться интегрировать его в состав.

    Во Франции Чупо-Мотинга не воспринимают серьезно. Если Эрик выходит на поле, часто получаются странные моменты с его участием. Если не выходит, все тоже не совсем идеально.

    • «Все это похоже на сон. Я попал в один из лучших клубов мира. Горжусь, что оказался здесь. Все, кто любит футбол, мечтают поиграть в таком клубе, как «ПСЖ», – радовался Чупо-Мотинг. Уже в дебютном матче против «Ренна» (3:1) он забил гол, но дальше как-то не пошло. Свист с трибун, смешки фанатов, потери очков – на результат Чупо-Мотинг так ни разу и не повлиял.

    • Чупо-Мотинга в этом сезоне дважды грабили. Во время матча с «Ливерпулем», где Эрик вышел на замену, его дом обчистили. Ущерб от кражи оценили в 600 тысяч евро, а через несколько дней ограбление повторилось. Чупо-Мотинг был не единственной целью грабителей – Тиагу Силва тоже пострадал на миллион евро. Но так вышло, что для Эрика за полгода в «ПСЖ» новости об ограблении были самыми запоминающимися.

    • Transfermarkt оценивает Чупо-Мотинга в 8 миллионов евро. Его приход в «ПСЖ» в любом случае был выгодной сделкой для клуба. Зимой Эрика могли продать в «Бешикташ», но вместо него из «ПСЖ» ушел другой нападающий. Талантливый Тимоти Веа отправился в аренду в «Селтик», где забил через 14 минут уже в первой игре. Опытного Чупо-Мотинга оставили для ротации, а теперь в его карьере наступил главный момент.

    • Почти всю карьеру Чупо-Мотинг играл в Германии, но сезон-2017/18 провел в английском «Сток Сити». Статистика Чупо-Мотинга (5+5) выглядела сносно, хотя команда все равно вылетела в Чемпионшип. Рекламу Чупо-Мотингу сделала игра с «МЮ», где он оформил дубль. Встреча завершилась со счетом 2:2, Эрика хвалили, защиту «МЮ» отправляли куда-то в утиль.

    • Логично, что Чупо-Мотинга спрашивали о предстоящей игре с «Юнайтед». «Манчестер Юнайтед» изменился. Это происходит с любой сменой тренера. Теперь каждый хочет показать себя с лучшей стороны. Но мне наплевать на другие команды, мы должны думать о себе и верить. У нас есть качество, чтобы победить любого, но это будет тяжелый матч. «МЮ» – очень хорошая команда с отличными игроками», – ответил Эрик.

    • Летом Чупо-Мотингу позвонил Тухель. На его впечатление могла повлиять та игра Эрика против «МЮ», но главный тренер «ПСЖ» давно знает этого игрока. Они работали вместе еще в «Майнце», а теперь Тухель позвал Чупо-Мотинга на роль запасного в топовый проект. Возможно, тренер что-то знал и прогнозировал, что опыт Эрика пригодится как раз в Лиге чемпионов. Но из затеи ничего не выйдет, пока сам Чупо-Мотинг не поверит в себя.

    Болельщики сделали все, чтобы Эрик чувствовал себя плохо. Посмотрите, как над ним смеются в твиттере после игры с «Бордо»:

    Сравнения с трактором и Митроглу, который однажды коснулся мяча три раза за тайм, выглядят особенно обидно.

    Актуальные материалы:

    За этого парня дают 70 млн. А пока он забивает больше Неймара

    6 событий испортили эту Лигу чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7

      b0mb 13 февраля 2019, 12:54

      Если дeлаете cтавки -> bet-group.ru

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 13 февраля 2019, 11:21

      чупо-чупс

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 13 февраля 2019, 10:14

      Я пост-фактум угадал)))

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 февраля 2019, 01:05

      скажите мне кто такой у е бищный кокорин и молодчина чупо мотинг!!

      1
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      Рейтинг: +3

      jin0 12 февраля 2019, 22:15

      Если делаете стaвки -> bet-group.ru

      0
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 12 февраля 2019, 20:55

      пацан просто сидит без игровой практики, видно что он достаточно скиллованный, техника неплоха, вписывается в стиль лиги в целом, но он очень хочет доказать тренеру что зря просиживает жопу и пытается солить, когда мог бы показывать результат грамотными действиями в ассисстах. в общем мое мнение, ему необходимо просто чаще играть, но с составом псж это можно делать только сейчас, при травмах лидеров

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      Рейтинг: +667

      АИН-27 12 февраля 2019, 20:38

      Забавный выбор для ПСЖ. Мотинг всегда забивал очень-очень мало. И не отличался производительностью. Так еще и возраст - прогрессировать некуда. Понятно, что з/п невысокая и согласие полировать лавку. Но думаю, найти более молодого забивного нападенца из низких лиг куда перспективнее. Имхо, 90% игрокам из 2-3 лиги пополировать лавку в ПСЖ будет за счастье. А если возраст 20-25 и желание - то и перспектива есть игрока подмены для внутреннего чемпионата.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > АИН-27 13 февраля 2019, 01:06

      да у него все впереди ! ди мариии уже много лет ! наберется опыта !

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 февраля 2019, 19:50

      Ну сегодня может всё исправить.Надеюсь забьет сегодня)))

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