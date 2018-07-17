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    Мбаппе здоров, но вне заявки «ПСЖ». После 1:5 от «Лилля» он назвал одноклубников любителями

    В 20:00 по московскому времени «ПСЖ» сыграет на выезде с «Лиллем» в матче 28-го тура чемпионата Франции.

    Нападающий Килиан Мбаппе не вошел в заявку команды Томаса Тухеля, несмотря на отсутствие повреждений.

    Get French Football News со ссылкой на Le Parisien сообщило о том, что руководство клуба временно отстранило игрока за его интервью после поражения от «Лилля» (1:5, 32-й тур).

    20-летний чемпион мира сказал, что его команда все равно выиграет титул, но в том матче играла на любительском уровне. Полное интервью Мбаппе доступно на «Бомбардире».

    Источник: Get French Football News

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