Мбаппе здоров, но вне заявки «ПСЖ». После 1:5 от «Лилля» он назвал одноклубников любителями

В 20:00 по московскому времени «ПСЖ» сыграет на выезде с «Лиллем» в матче 28-го тура чемпионата Франции.

Нападающий Килиан Мбаппе не вошел в заявку команды Томаса Тухеля, несмотря на отсутствие повреждений.

Get French Football News со ссылкой на Le Parisien сообщило о том, что руководство клуба временно отстранило игрока за его интервью после поражения от «Лилля» (1:5, 32-й тур).

20-летний чемпион мира сказал, что его команда все равно выиграет титул, но в том матче играла на любительском уровне. Полное интервью Мбаппе доступно на «Бомбардире».