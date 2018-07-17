Мбаппе здоров, но вне заявки «ПСЖ». После 1:5 от «Лилля» он назвал одноклубников любителями

В 20:00 по московскому времени «ПСЖ» сыграет на выезде с «Лиллем» в матче 28-го тура чемпионата Франции.
Нападающий Килиан Мбаппе не вошел в заявку команды Томаса Тухеля, несмотря на отсутствие повреждений.
Get French Football News со ссылкой на Le Parisien сообщило о том, что руководство клуба временно отстранило игрока за его интервью после поражения от «Лилля» (1:5, 32-й тур).
20-летний чемпион мира сказал, что его команда все равно выиграет титул, но в том матче играла на любительском уровне. Полное интервью Мбаппе доступно на «Бомбардире».
- В октябре Мбаппе и полузащитник Адриан Рабьо получили 180 тысяч евро штрафа за опоздание на собрание «ПСЖ».
- Лучший молодой игрок ЧМ-2018 забил 33 гола и отдал 17 ассистов в 39 играх всех турниров текущего сезона.
- В 22:00 мск начнутся ответные полуфиналы Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» и «Порту» – «Ливерпуль».