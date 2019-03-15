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    «ПСЖ» оштрафовал Мбаппе и Рабьо на 180 тысяч за опоздание

    Нападающий Килиан Мбаппе и полузащитник Адриан Рабьо в октябре получили штраф от «ПСЖ», сообщает As.

    По информации источника, французы заплатили по 180 тысяч евро за опоздание на собрание команды перед матчем против «Лиона» (2:0, 11 тур чемпионата Франции). Средства были направлены в клубный фонд.

    • Команда Томаса Тухеля лидирует в чемпионской гонке Лиги 1.
    • У 20-летнего Мбаппе 29 голов и 15 ассистов в 33 играх сезона.
    • 23-летий Рабьо забил 2 мяча и отдал 2 ассиста в 20 матчах.

    Источник: As

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    15.03.2019 20:07
    Комментарии11
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      Рейтинг: +620

      Psih86 23 часа назад

      В России человек всю жизнь работает чтобы заработать эти деньги... А здесь всего лишь штраф.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6

      vingor 15 марта, 22:33

      "Средства были направлены в клубный фонд."
      Челси оштрафовал Аррисабалагу, а эти деньги отдал на благотворительность! Вот это поступок.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 21:43

      Все мысли Мбаппе уже в Реале.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5685

      Cules2013 > zigbert 15 часов назад

      В интервью пару дней назад Мбаппе сказал, что наследующий сезон он останется в ПСЖ, это решено на 100%. Неймар неоднократно говорил то же самое. Мадридские болельщики меня убеждают, что таким новостям верить нельзя, но их понять можно - они уже спят и видят как Киллиан забивает в Эль-Классико за них)) Придётся подождать.
      А я в такие новости верю, потому что уже 2 года Мбаппе и Неймар переходят в Реал, но шейх сказал, что никого до конца контракта просто так не отпустит, это подтвердили потом сами игроки - и никто пока никуда не перешёл, и вроде как и не собирается.
      У Неймар контракт до 22 года, у Мбаппе до 23. Раньше следующего лета, когда ПСЖ опять не выиграет ЛЧ, они никуда не уйдут.
      Зидан вот только недавно сказал, что не просил Переса купить ни Неймара, ни Мбаппе.
      Ну и последнее - не верю я в то, что ПСЖ грозит ФФП, а если даже их накажут, что они просто почистят состав, не более. Никто лидеров команды продавать не будет. Это бред. Никакой ФФП не заставит продать Мбаппе или Неймара. Это всё сказочки.

      1
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      Рейтинг: +3617

      84aivengo 15 марта, 20:39

      один- маменький сынок..... второго в реал бы...... к зинеддину ...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +29520

      Полная Канистра 15 марта, 20:20

      вот наших бы так рубили на такую сумму не только за опоздание но и за игру

      3
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      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян > Полная Канистра 15 марта, 20:43

      У нас и на большее рубили, только безграмотно и по суду всё возвращали. ( Денисов И., и П. Погребняка пытались )

      5
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      Рейтинг: +1006

      владимир миронов > Полная Канистра 14 часов назад

      Наши игроки относятся к так называемой элите, а значит к неприкасаемым. Коко и Мамай затронули более высоконеприкасаемого, вот их и закрыли. Я так думаю.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян 15 марта, 20:14

      С Рабьо давно всё ясно, он для ПСЖ отрезанный ломоть, но Мбаппе это самый ликвидный актив клуба. И в летнее ТО по нему будет не мало предложений от топ-клубов.

      4
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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 15 марта, 20:10

      В октябре,а написали через полгода.

      2
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      Рейтинг: +59

      Aleksandeer > Татарин за ЦСКА 15 марта, 20:23

      В октябре 2017 года, так что полтора)

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