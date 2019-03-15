«ПСЖ» оштрафовал Мбаппе и Рабьо на 180 тысяч за опоздание

В России человек всю жизнь работает чтобы заработать эти деньги... А здесь всего лишь штраф.
Нападающий Килиан Мбаппе и полузащитник Адриан Рабьо в октябре получили штраф от «ПСЖ», сообщает As.
По информации источника, французы заплатили по 180 тысяч евро за опоздание на собрание команды перед матчем против «Лиона» (2:0, 11 тур чемпионата Франции). Средства были направлены в клубный фонд.
- Команда Томаса Тухеля лидирует в чемпионской гонке Лиги 1.
- У 20-летнего Мбаппе 29 голов и 15 ассистов в 33 играх сезона.
- 23-летий Рабьо забил 2 мяча и отдал 2 ассиста в 20 матчах.