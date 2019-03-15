«ПСЖ» оштрафовал Мбаппе и Рабьо на 180 тысяч за опоздание

Нападающий Килиан Мбаппе и полузащитник Адриан Рабьо в октябре получили штраф от «ПСЖ», сообщает As.

По информации источника, французы заплатили по 180 тысяч евро за опоздание на собрание команды перед матчем против «Лиона» (2:0, 11 тур чемпионата Франции). Средства были направлены в клубный фонд.