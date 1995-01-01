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    Мбаппе – после поражения 1:5: «Станем чемпионами, но сегодня мы играли как любители»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение 1:5 от «Лилля» в 32-м туре чемпионата Франции.

    «В матче не было центра поля, игра шла от штрафной до штрафной. Какое-то время мы контролировали ход встречи, но потому потеряли контроль.

    Поражения – это нормально. Мы станем чемпионами, но проигрывать в четыре-пять мячей нельзя.

    Сегодня мы играли как любители», – цитирует лучшего бомбардира сезона (27 голов) француза Canal+.

    • Команде Томаса Тухеля не хватило 1 очка, чтобы оформить досрочное чемпионство.
    • Парижане впервые в текущем веке пропустили 5 мячей в матче Лиги 1.

    Источник: L'Equipe

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