Мбаппе – после поражения 1:5: «Станем чемпионами, но сегодня мы играли как любители»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение 1:5 от «Лилля» в 32-м туре чемпионата Франции.

«В матче не было центра поля, игра шла от штрафной до штрафной. Какое-то время мы контролировали ход встречи, но потому потеряли контроль.

Поражения – это нормально. Мы станем чемпионами, но проигрывать в четыре-пять мячей нельзя.

Сегодня мы играли как любители», – цитирует лучшего бомбардира сезона (27 голов) француза Canal+.