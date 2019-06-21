Жалко Торреса. Трансфер в «Челси» сломал его великую карьеру

Фернандо нужно было уезжать из АПЛ.

Фернандо Торрес в возрасте 35 лет объявил о завершении карьеры. Испанец выиграл кучу трофеев, был одним из лучших нападающих поколения, но все равно не до конца реализовал свой потенциал. Все испортил переход в «Челси».

twit text — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 21, 2019

Торрес шикарно начал карьеру. В 17 лет он дебютировал в основе, сразу стал одним из лучших в «Атлетико», а уже в 19 лет самым юным капитаном в истории клуба. В составе сборной Испании он дважды становился чемпионов Европы среди юношей.

За шесть лет во взрослой команде «Атлетико» Торрес забил 121 гол и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Тогда мадридцы еще не боролись за чемпионство в Испании и титулы в еврокубках. Поэтому за эти годы Торрес не выиграл ни одного трофея с «Атлетико». За ними он и поехал в Ливерпуль.

В первом же сезоне Торрес разорвал АПЛ. Он наколотил 24 мяча в чемпионате (больше только у Роналду – 31), был признан лучшим игроком «Ливерпуля» в сезоне и попал в символическую сборную лиги. Уже летом Фернандо стал чемпионом Европы, забив победный гол в финале. По итогам года он занял третье место в голосовании на «Золотой мяч». Тогда Торрес действительно был третьим игроком планеты после Роналду и Месси.

twit text — Invictos (@InvictosSomos) March 20, 2019

Спустя годы Джеррард посвятит целую главу Торресу в автобиографии. И поставит его выше Суареса и Оуэна: «Фернандо был лучшим футболистом, с которым я когда-либо играл. Я полюбил его. Торрес чем-то напоминал мне Майкла Оуэна, но был намного сильнее его».

После идеального сезона Торрес чуть сдал – мешали травмы. Фернандо пропустил 15 матчей кампании, но всe равно забил 14 мячей в 24 матчах. В том сезоне «Ливерпулю» не хватило до чемпионства всего 4 очка. Вероятно, они их недобрали как раз из-за отсутствия Торреса.

В сезоне 2009/10 испанца снова подкосили травмы – его мучило колео. Но он все равно был в суперформе: сыграл всего 22 матча в АПЛ и забил в них 18 мячей. После того сезона из клуба ушел Рафаэль Бенитес – очень важный для Торреса человек. Фернандо было некогда задумываться о жизни в «Ливерпуле» без любимого тренера: он мгновенно переключился на Чемпионат мира в ЮАР и выиграл его.

В это время у «Ливерпуля» сменились владельцы и пришел новый тренер – Рой Ходжсон. В клубе начались кризисные времена. В конце лета в «Барселону» перешел Маскерано. За год до этого ушел Хаби Алонсо. По сути, в «Ливерпуле» осталось всего два игрока высокого класса: Джеррард и Торрес.

Следующий сезон «Ливерпуль» начал со скрипом. Команда перестраивалась и играла невнятно. Торрес все равно был хорош: забил десять мячей в первой половине сезона. Фернандо понимал, что той мощной команды уже нет, и в ближайшее время не будет. Он сам об этом рассказывал позже:

«Мы были очень близки к тому, чтобы на долгое время стать одной из топ-команд – мы были одним целым и шли в правильном направлении. Но когда клуб позволяет уйти Алонсо и Маскерано – это чeткий сигнал. «Ливерпуль» хотел приобрести новичков, начать новую главу. Я понимал, что это займет некоторое время. На это уйдут два, три, четыре, может быть, десять лет. У меня такого времени не было. Тогда мне было 27 лет. Я не мог ждать, я хотел побеждать».

Все шло к тому, что Торрес уйдет. Даже Стивен Джеррард говорил Фернандо, чтобы тот думал о своем, а не о клубном будущем. Зимой 2011-го «Челси» выложил за Торреса 58,5 миллионов евро. Трансфер Фернандо стал четвертым в истории футбола по своей стоимости. Больше платили только за Роналду, Ибрагимовича и Кака. Для Торреса уход из «Ливерпуля» был логичным и правильным решением.

Переезд в Лондон испортил его карьеру

В первом сезоне в «Челси» голевая засуха Торреса длилась 903 минуты. В следующей кампании Фернандо не забивал почти пять месяцев. Апогеем стал чудовищный промах по пустым воротам в матче против «Манчестер Юнайтед». За три с половиной сезона в «Челси» Торрес забил всего 45 мячей. Издание The Telegraph признало трансфер испанца худшим в истории АПЛ.

Торрес в «Ливерпуле» – был лаконичным форвардом-убийцей. Торрес в «Челси» – медленный, бесцельно бегающий игрок, который получал мяч и не понимал, что делать дальше.

Ни один тренер «Челси» не смог оживить Торреса (Анчелотти, Виллаш-Боаш, Ди Маттео), даже Бенитесу это не удалось. А с приходом Моуринью стало понятно: время Фернандо в клубе закончилось. Торрес уехал в провальную аренду в «Милан» (10 матчей, один гол). А потом вернулся в «Атлетико».

И хоть с «Атлетико» Торрес выходил в финал Лиги чемпионов и побеждал в Лиге Европы, он уже был далеко не тот. По окончании сезона 17/18 Фернандо уехал в японский клуб «Саган Тосу». Там он забил четыре гола в 32 матчах, а в последние полгода не забивал вообще. После провального сезона в японском чемпионате Торрес завершил карьеру футболиста.

Почему он так сдулся?

Есть два варианта.

• Первый – все испортили травмы колена, которые он получал еще до перехода в «Челси». Бывший директор медицинского штаба «Ливерпуля» Питер Брункер рассказывал:

«У Фернандо были довольно серьезные травмы в Ливерпуле, связанные с коленом. Они дают о себе знать на футбольном поле. После операций его тело не может быть эффективным на 100%. Уверен, что именно последняя травма колена не дает ему заиграть на прежнем уровне. Оно просто не достаточно функционирует.

Его неприятности начались в 2010 году. Конечно, в «Челси», знали о его здоровье. И, возможно, они форсировали его восстановление, что и сыграло злую шутку. В «Ливерпуле» он был самым быстрым игроком команды, сейчас кажется очень медленным. Наверное, ему стоит немного отдохнуть и подтянуть физические кондиции, а не психологические».

• Второй вариант – именно психологические проблемы Фернандо. Он тяжело переживал уход из «Ливерупля (фанаты называли его предателем и жгли майки), плюс давила огромная сумма, которую за него заплатили.

Один из футболиств АПЛ, который анонимно вел колонку для The Guardian, писал: «Дело в потере веры в свои силы. На него давит сумма его трансфера. Он просто не справляется».

Роберто Ди Маттео, тренировавший испанца в «Челси», подтверждал, что проблемы Торреса – в голове: «У Фернандо психологические проблемы, и только он сам сможет справиться с ними. Он не должен думать о том, во сколько обошелся клубу. Он должен сосредоточиться на игре. У него возникает много лишних мыслей, когда он получает мяч».

О психологической яме Торреса говорили и Анчелотти, и Бенитес, и Виллаш-Боаш. Партнер Фернандо по сборной Хуан Мата считал, что на Торреса сильно влияла пресса.

twit text — Squawka Football (@Squawka) June 21, 2019

Вероятнее всего, на спад Торреса повлияли и травма, и психология. Многие до сих пор критикуют его за переход в «Челси» и считают, что именно из-за этого его карьера пошла на спад. Но как он должен был поступить? В «Ливерпуле» в ближайшее годы ему ничего не светило. Он мог продолжить забивать, но вряд ли бы это помогло полуразрушенной команде брать титулы.

Возможно, Торресу нужно было переехать в другой чемпионат. Тогда бы на него не свалилось давление со стороны фанатов «Ливерпуля» и беспощадной английской прессы. Переход в другую лигу не накладывал бы на Фернандо такой огромной ответственности.

Сейчас мы не можем знать точно, как бы сложилась судьба Торреса, если бы он поступил иначе. Возможно, ему действительно было предопределено находиться в сумасшедшей форме только до 27 лет.



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