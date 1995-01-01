Старейший клуб мира приехал в Россию. Против «Торпедо» сыграли блогеры, Савин и бывший футболист «Енисея»

На очереди – «Казанка», «Чертаново» и клуб Картавого Ника.

«Шеффилд» – самый старый клуб в мире. 24 октября ему исполнится 162 года. Сейчас клуб выступает в восьмой по значимости лиге Англии. Но интерес к нему из России возник нешуточный. Сначала популярный блогер Картавый Ник в своих социальных сетях анонсировал матч «ФК «КФ» – команды, которую он тренирует (выступает в любительской лиге Санкт-Петербурга) – с английским клубом. Чуть позже в гости к «Шеффилду» сгонял Евгений Савин и сделал добрый выпуск своего шоу «Красавы», посвященный современному состоянию команды.

За помощь в перемещении отвечала компания «Classic Football Shirts», которая является титульным спонсором «Шеффилда». Его представитель Артемий Рябов рассказал об идее тура: «Мы [компания] приезжали к «Локомотиву» во время Лиги чемпионов с исторической выставкой футболок тех команд, с которыми московский клуб ранее встречался в ЛЧ. Им все очень понравилось, поэтому мы решили, что было бы здорово устроить праздник футбола и привезти летом в Россию «Шеффилд».

Изначально план был таков. «Шеффилд» приезжает в Россию и гоняет четыре матча: со «Знаменем трудам» (старейшему клубу в России в этом году исполняется 110 лет, его выбрали из-за этого), «Чертаново», «Казанкой» и «ФК КФ». Матч с первыми отвалился, потому что англичане не захотели уезжать из Москвы, поэтому «Знамя» быстро заменили на «Торпедо». Матчи с остальными соперниками не сорвались.

Игра с «Торпедо» состоялась (москвичи выиграли – 5:0) на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Встреча с «Чертаново» пройдет на их арене. На матч с «Казанкой» «Шеффилд» приедет на «Сапсан Арену», а на поединок с Картавым Ником – в Раменское, на стадион «Сатурн».

Как прошла игра с «Торпедо»

Первую встречу показал даже «Матч ТВ». Перед началом матча выступил посол Великобритании, а в самой церемонии открытия участвовали основной акционер «Торпедо», президент «Торпедо» и Никита Симонян. Сама встреча завершилась разгромным счетом (5:0), но запомнилась она даже не этим.

Во-первых, в составе «Шеффилда» появились интересные персонажи.

• Евгений Савин. Сава в феврале гонял на день в команду и пообещал: если выпуск наберет миллион просмотров, то он возобновит карьеру в «Шеффилде». Пока видео посмотрели 821 тысяч человек, но клуб все равно заявил Савина на матч с «Торпедо». Он вышел на поле во втором тайме и не отметился результативными действиями.

• Эдгарс Гаурачс. Он играл за «Енисей» и «Торпедо», сейчас играет за юрмальский «Спартак». Он круто заряжал трибуну «Торпедо» во втором тайме.

twit text — Ярослав Кулемин (@ya_coolemin) 22 июня 2019 г.

• Алексей Гуркин и Николай Довгань. Два блогера. Первый, например, в своем инстаграме исполняет сложные удары и публикут фото с селебрети.

Во-вторых, крутая атмосфера. На этот матч на стадион пришли более 3 тысяч человек. Фанаты «Торпедо» растянули огромный баннер и в целом было достаточно атмосферно.

twit text — Максим Пахомов (@mpahoomov) 22 июня 2019 г.

twit text — Максим Пахомов (@mpahoomov) 22 июня 2019 г.

twit text — Ярослав Кулемин (@ya_coolemin) 22 июня 2019 г.

twit text — Ярослав Кулемин (@ya_coolemin) 22 июня 2019 г.

twit text — Sheffield FC – The World's First (@Sheffieldfc) 22 июня 2019 г.

twit text — Sheffield FC – The World's First (@Sheffieldfc) 22 июня 2019 г.

Ловите расписание «Шеффилда» в России:

26 июня – «Чертаново» («Арена Чертаново»).

27 июня – ФК «КФ» (стадион «Сатурн»).

29 июня – «Казанка» («Сапсан Арена»).

Вряд ли футбол будет зрелищным. Зато по атмосфере эти встречи точно привлекут внимание множества болельщиков.

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