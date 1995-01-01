Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    Старейший клуб мира приехал в Россию. Против «Торпедо» сыграли блогеры, Савин и бывший футболист «Енисея»


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 22:06
    На очереди – «Казанка», «Чертаново» и клуб Картавого Ника.

    «Шеффилд» – самый старый клуб в мире. 24 октября ему исполнится 162 года. Сейчас клуб выступает в восьмой по значимости лиге Англии. Но интерес к нему из России возник нешуточный. Сначала популярный блогер Картавый Ник в своих социальных сетях анонсировал матч «ФК «КФ» – команды, которую он тренирует (выступает в любительской лиге Санкт-Петербурга) – с английским клубом. Чуть позже в гости к «Шеффилду» сгонял Евгений Савин и сделал добрый выпуск своего шоу «Красавы», посвященный современному состоянию команды.

    За помощь в перемещении отвечала компания «Classic Football Shirts», которая является титульным спонсором «Шеффилда». Его представитель Артемий Рябов рассказал об идее тура: «Мы [компания] приезжали к «Локомотиву» во время Лиги чемпионов с исторической выставкой футболок тех команд, с которыми московский клуб ранее встречался в ЛЧ. Им все очень понравилось, поэтому мы решили, что было бы здорово устроить праздник футбола и привезти летом в Россию «Шеффилд».

    Изначально план был таков. «Шеффилд» приезжает в Россию и гоняет четыре матча: со «Знаменем трудам» (старейшему клубу в России в этом году исполняется 110 лет, его выбрали из-за этого), «Чертаново», «Казанкой» и «ФК КФ». Матч с первыми отвалился, потому что англичане не захотели уезжать из Москвы, поэтому «Знамя» быстро заменили на «Торпедо». Матчи с остальными соперниками не сорвались.

    Игра с «Торпедо» состоялась (москвичи выиграли – 5:0) на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Встреча с «Чертаново» пройдет на их арене. На матч с «Казанкой» «Шеффилд» приедет на «Сапсан Арену», а на поединок с Картавым Ником – в Раменское, на стадион «Сатурн».

    Как прошла игра с «Торпедо»

    Первую встречу показал даже «Матч ТВ». Перед началом матча выступил посол Великобритании, а в самой церемонии открытия участвовали основной акционер «Торпедо», президент «Торпедо» и Никита Симонян. Сама встреча завершилась разгромным счетом (5:0), но запомнилась она даже не этим.

    Во-первых, в составе «Шеффилда» появились интересные персонажи.

    • Евгений Савин. Сава в феврале гонял на день в команду и пообещал: если выпуск наберет миллион просмотров, то он возобновит карьеру в «Шеффилде». Пока видео посмотрели 821 тысяч человек, но клуб все равно заявил Савина на матч с «Торпедо». Он вышел на поле во втором тайме и не отметился результативными действиями.

    • Эдгарс Гаурачс. Он играл за «Енисей» и «Торпедо», сейчас играет за юрмальский «Спартак». Он круто заряжал трибуну «Торпедо» во втором тайме.

    • Алексей Гуркин и Николай Довгань. Два блогера. Первый, например, в своем инстаграме исполняет сложные удары и публикут фото с селебрети.

    Во-вторых, крутая атмосфера. На этот матч на стадион пришли более 3 тысяч человек. Фанаты «Торпедо» растянули огромный баннер и в целом было достаточно атмосферно.

    Ловите расписание «Шеффилда» в России:

    26 июня – «Чертаново» («Арена Чертаново»).

    27 июня – ФК «КФ» (стадион «Сатурн»).

    29 июня – «Казанка» («Сапсан Арена»).

    Вряд ли футбол будет зрелищным. Зато по атмосфере эти встречи точно привлекут внимание множества болельщиков.

    Еще материалы о клубах и героях английского подвала:

    Гарри Монк – главный бедолага английского футбола. Всегда дает результат, а его вышвыривают

    Игроков «Болтона» не кормили, они ходили на игры пешком и бойкотировали матчи

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер ФК «Шеффилд»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71889
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru