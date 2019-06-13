Игроков «Болтона» не кормили, они ходили на игры пешком и бойкотировали матчи

Жестокое падение английского клуба.

Одиннадцать лет назад английский «Болтон» был крепким середняком АПЛ и играл в плей-офф Кубка УЕФА. Сейчас клуб вылетел из Чемпиошипа, месяцами не платит игрокам зарплаты и имеет миллионные задолженности. На днях «Болтон» объявил, что у него осталось всего 14 футболистов на контрактах – только шесть из них игроки первой команды.

Проблемы начались три года назад, когда владельцем клуба стал Кен Андерсон. Он абстрагировался от клубных дел и постоянно нарушал контрактные обязательства персонала и футболистов. С того момента в клуб пришел всего один футболист, в сделке которого присутствовали деньги. Это был Джош Магеннис, который сам заплатил за свой трансфер 200 тысяч фунтов.

Настоящий крах начался в последнем сезоне. Зарплаты не выплачивались месяцами. Футболисты бойкотировали тренировки, а позже тренировочную базу и вовсе закрыли – персоналу клуба и футболистам запретили еe посещать из-за невыплаченной аренды. До этого футболисты сообщали, что на базе их перестали кормить.

Один из сотрудников «Болтона» анонимно прокомментировал ситуацию в клубе для Daily Mail: «Многие занимают деньги у родственников, чтобы оплатить счета. И все гадают, получим ли мы зарплату в конце месяца. Люди находятся на пределе.

Мы стали подвозить друг друга на работу, чтобы сэкономить на бензине. Кто-то перешел на автобусы, а кто-то вообще стал ходить пешком на матчи и тренировки. Мы все просто надеемся, что все скоро разрешится. Сейчас если и есть позитив, то он касается нашей сплоченности. Мы поддерживаем друг друга как только можем».

К концу сезона футболисты «Болтона» настолько отчаялись, что бойкотировали игру против «Брентфорда», в которой им засчитали техническое поражение. Это первый в истории Чемпионшипа матч, отмененный по причине бойкота.

По итогам сезона «Болтон» занял 23 место и вылетел в Лигу 1. Клуб установил антирекорд по количеству набранных очков для команды, занявшей предпоследнее место в Чемпиошипе, набрав всего 32 очка.

В апреле пришел новый владелец, но ничего не исправил

Лоренс Бассини взял на себя обязательства закрыть долги по зарплате и предоставить краткосрочное финансирование клубу. Новый владелец встречался с командой и болельщиками, обещал выплатить все долги и уверял, что все исправит.

Но Бассини не сдержал слова. Ни персонал, ни игроки не получили денег, а на счет клуба так и не поступили деньги. Бизнесмен уверял, что перевел деньги на счет «Болтона» и говорил, что они не поступили из-за ошибки банка.

twit text — The Football Manc Cave (@FootyMancCave) June 13, 2019

Спустя две недели после прихода Бассини клуб выступил с заявлением о том, что новый владелец не выполнил условия сделки. В таком поведении управленца нет ничего удивительного. У Бассини отвратительная репутация и история правления организациями.

В первый раз он стал банкротом в 2007 году со своей фирмой The Fox. В банкротстве он обвинил собственного отца. Через год он сменил фамилию Базини на Бассини, чтобы «начать все с чистого листа».

В мае 2011 он купил «Уотфорд». Там все тоже было очень плохо, команда едва не обанкротилась, а внутри клуба его называли клоуном. Кульминация: к концу правления Бассини в «Уотфорде» сотрудник клуба отказался вручать ему ключи от сейфа. Лоренсу пришлось вызывать полицию.

Что теперь?

«Болтон» перешел под внешнее управление. Это означает, что руководство клубом переходит под контроль специально нанятых людей, которые будут решать проблемы клуба. «Болтон» стал первой командой в Англии за последние шесть лет, в отношении которой было применено внешнее администрирование. Все это означает, что следующий сезон в Лиге 1 клуб начнет с минус 12 очками.

Но есть и хорошие новости. Администрация «Болтона» в ближайшее время должна объявить имя нового владельца клуба. Как сообщает клуб, заявка нового владельца соответствовала критериям, изложенным администраторами, включая подтверждение наличия средств на следующие два года.

Будущий владелец был уведомлен, что он подходит для клуба. Он согласился вложить один миллион фунтов стерлингов в клуб, чтобы восстановить игровой состав.На данный момент суд приостановил действие ходатайства о ликвидации клуба из-за неоплаченного налогового счета.

twit text — BBC Sport (@BBCSport) June 13, 2019

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