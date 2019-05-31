Идеальная акция от «Ноттингема»: 1979 коллекционных футболок в честь первой победы в ЛЧ

Каждый фанат может купить только одну.

Это сейчас «Ноттингем Форест» – бесперспективный середняк Чемпионшипа. Было время, когда команда играла на уровне европейских грандов. В 1979 году «Ноттингем Форест» впервые выиграл Кубок европейских чемпионов. До сезона-1992/93 так называлась Лига чемпионов. «Ноттингем» закрепил успех в 1980-м, но больше запомнился именно первый триумф.

«У нас был отличный командный дух и хорошие игроки, которые собрались в нужное время. Мы все еще говорим об этом 40 лет спустя. Хотя это и особенный вечер для «Ноттингема», мы никогда не думали, что вспомним об этом через 40 лет. В следующем году будем вспоминать второй триумф. Это сказка», – рассказал бывший форвард того «Ноттингема» Тони Вудкок.

30 мая 1979 года на стадионе в Мюнхене «Ноттингем» с минимальным счетом обыграл «Мальме». 30 мая 2019 года «Ноттингем» анонсировал выход 1979 новых футболок в честь той победы. На правую сторону такой классической формы нанесены повторяющиеся имена всех участников успеха. Представление формы прошло на мероприятии в честь той победы.

text text text Публикация от text (@officialnffc) 31 Май 2019 в 4:53 PDT

В день выхода такие футболки продавали в клубном магазине только четыре часа, но теперь их можно взять онлайн за 70 фунтов. Важно, что каждый человек может купить только одну футболку.

text text text Публикация от text (@officialnffc) 29 Май 2019 в 9:01 PDT

«Ноттингем Форест» хочет донести до сегодняшних болельщиков такие же эмоции, как и 40 лет назад. Это майка, которую фанаты будут носить со страстью и любовью к цветам клуба», – сказал Джанлука Паванелло, генеральный директор компании Macron. Именно она сделала для «Ноттингема» такую форму.

Вот так все выглядит при покупке:

text text text Публикация от text (@taylormade.memorabilia) 30 Май 2019 в 1:51 PDT

C 2017 года «Ноттингем» продает и еще один вид формы. Это точно копия футболок с тех финалов еврокубка. На старте продаж такая вещь стоила всего 35 фунтов – в два раза дешевле новой коллекции.

Теперь «Ноттингем» существует в веселом Чемпионшипе. Там команде точно не до ЛЧ:

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