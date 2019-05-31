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    Идеальная акция от «Ноттингема»: 1979 коллекционных футболок в честь первой победы в ЛЧ


    5
    Голосов: 2
    31.05.2019 21:15
    Каждый фанат может купить только одну.

    Это сейчас «Ноттингем Форест» – бесперспективный середняк Чемпионшипа. Было время, когда команда играла на уровне европейских грандов. В 1979 году «Ноттингем Форест» впервые выиграл Кубок европейских чемпионов. До сезона-1992/93 так называлась Лига чемпионов. «Ноттингем» закрепил успех в 1980-м, но больше запомнился именно первый триумф.

    «У нас был отличный командный дух и хорошие игроки, которые собрались в нужное время. Мы все еще говорим об этом 40 лет спустя. Хотя это и особенный вечер для «Ноттингема», мы никогда не думали, что вспомним об этом через 40 лет. В следующем году будем вспоминать второй триумф. Это сказка», – рассказал бывший форвард того «Ноттингема» Тони Вудкок.

    30 мая 1979 года на стадионе в Мюнхене «Ноттингем» с минимальным счетом обыграл «Мальме». 30 мая 2019 года «Ноттингем» анонсировал выход 1979 новых футболок в честь той победы. На правую сторону такой классической формы нанесены повторяющиеся имена всех участников успеха. Представление формы прошло на мероприятии в честь той победы.

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    Публикация от text (@officialnffc)

    В день выхода такие футболки продавали в клубном магазине только четыре часа, но теперь их можно взять онлайн за 70 фунтов. Важно, что каждый человек может купить только одну футболку.

    text

    Публикация от text (@officialnffc)

    «Ноттингем Форест» хочет донести до сегодняшних болельщиков такие же эмоции, как и 40 лет назад. Это майка, которую фанаты будут носить со страстью и любовью к цветам клуба», – сказал Джанлука Паванелло, генеральный директор компании Macron. Именно она сделала для «Ноттингема» такую форму.

    Вот так все выглядит при покупке:

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    Публикация от text (@taylormade.memorabilia)

    C 2017 года «Ноттингем» продает и еще один вид формы. Это точно копия футболок с тех финалов еврокубка. На старте продаж такая вещь стоила всего 35 фунтов – в два раза дешевле новой коллекции.

    Теперь «Ноттингем» существует в веселом Чемпионшипе. Там команде точно не до ЛЧ:

    Нанести 36 ударов в матче с аутсайдером, но все равно проиграть

    «Болтон» бойкотирует матч Чемпионшипа. В клубе не платят зарплату и упрекают будущего владельца

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Ноттингем Форест»
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии3
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      Рейтинг: +312

      kolyma999 6 часов назад

      Молодчаги

      0
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      Рейтинг: +285

      Vistavas 14 часов назад

      Хорошая статья. Довольно интересно было почитать ) Автор молодец )

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      Рейтинг: +137

      BellatrixBlack 18 часов назад

      вот это я понимаю, молодцы, чтят историю клуба и достойно для фанатов проводят акции памяти. причем футболки по очень демократичным для Англии ценам.

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