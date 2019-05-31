Идеальная акция от «Ноттингема»: 1979 коллекционных футболок в честь первой победы в ЛЧ

Это сейчас «Ноттингем Форест» – бесперспективный середняк Чемпионшипа. Было время, когда команда играла на уровне европейских грандов. В 1979 году «Ноттингем Форест» впервые выиграл Кубок европейских чемпионов. До сезона-1992/93 так называлась Лига чемпионов. «Ноттингем» закрепил успех в 1980-м, но больше запомнился именно первый триумф.
«У нас был отличный командный дух и хорошие игроки, которые собрались в нужное время. Мы все еще говорим об этом 40 лет спустя. Хотя это и особенный вечер для «Ноттингема», мы никогда не думали, что вспомним об этом через 40 лет. В следующем году будем вспоминать второй триумф. Это сказка», – рассказал бывший форвард того «Ноттингема» Тони Вудкок.
30 мая 1979 года на стадионе в Мюнхене «Ноттингем» с минимальным счетом обыграл «Мальме». 30 мая 2019 года «Ноттингем» анонсировал выход 1979 новых футболок в честь той победы. На правую сторону такой классической формы нанесены повторяющиеся имена всех участников успеха. Представление формы прошло на мероприятии в честь той победы.
В день выхода такие футболки продавали в клубном магазине только четыре часа, но теперь их можно взять онлайн за 70 фунтов. Важно, что каждый человек может купить только одну футболку.
«Ноттингем Форест» хочет донести до сегодняшних болельщиков такие же эмоции, как и 40 лет назад. Это майка, которую фанаты будут носить со страстью и любовью к цветам клуба», – сказал Джанлука Паванелло, генеральный директор компании Macron. Именно она сделала для «Ноттингема» такую форму.
Вот так все выглядит при покупке:
C 2017 года «Ноттингем» продает и еще один вид формы. Это точно копия футболок с тех финалов еврокубка. На старте продаж такая вещь стоила всего 35 фунтов – в два раза дешевле новой коллекции.
Теперь «Ноттингем» существует в веселом Чемпионшипе. Там команде точно не до ЛЧ:
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