«Болтон» бойкотирует матч Чемпионшипа. В клубе не платят зарплату и упрекают будущего владельца

Парни, наверное, не читали интервью игроков «Анжи».

Матч 45-го тура «Болтон» – «Брентфорд» в Чемпионшипе не состоится: игроки хозяев поля протестуют против задержки зарплат. Фактически, турнирного значения игра не имеет: «Болтон» досрочно вылетел неделю назад, «Брентфорд» идет 16-м, и хотя плотность в середине таблицы велика, дотянуться до стыковых матчей за выход в АПЛ он не сможет.

Сезон у «Болтона» – настоящая катастрофа. Команда идет предпоследней с чудовищной разницей 29:76. Интересно, что почти треть всех очков (10 из 33) «Болтон» набрал за первые четыре тура, но потом за следующие 19 матчей выиграл лишь однажды. Состоялись шесть крупных поражений за сезон, в том числе и ужасные 0:6 от «Халла». Вылет был оформлен за три тура до конца после проигрыша «Астон Вилле».

Очень грустная новость появилась в сентябре – клуб покинул 29-летний защитник Стивен Дарби, у которого была диагностирована страшная болезнь – боковой амиотрофический склероз. От такой, например, страдает Фернандо Риксен.

Еще раньше «Болтон» был на грани передачи во внешнее управление и снятия 12 очков по причине невыплаты займа в размере пяти миллионов фунтов. Уже тогда результаты начинали понемногу портиться, и клуб попадал в заголовки новостей или по причине громких поражений, или после смешных ситуаций. Например, когда во время потасовки с соперниками из «Лидса» Джо Уильямсу налили воды за шиворот, из-за чего игрок еще больше обозлился.

twit text — Soccer AM (@SoccerAM) 23 февраля 2019 г.

Позитива вокруг клуба все же было мало, а к апрелю не стало вовсе. В начале месяца игроки бойкотировали тренировки из-за невыплаты зарплат, к акции присоединился и персонал. По информации Sky Sports, в феврале деньги поступили с опозданием на десять дней, за март они не были получены вообще.

В конце апреля терпение футболистов было на пределе. Тот же Sky Sports сообщил, что задержка зарплаты составила четыре недели, и игроки «Болтона» отказались выходить на матч против «Брентфорда». Они также бойкотируют выездную игру против «Ноттингем Форест», которая, впрочем, тоже не имеет глобальных турнирных задач, как и матч с «Брентфордом».

Лига выпустила заявление по ситуации. Вкратце:

• «Болтону» дано указание принять все меры для проведения игры при первой возможности.

• Если основные игроки отказались, в матче могут сыграть молодые футболисты. Лига заставила бы клуб поступить так, если бы команда U-18 не провела запланированный матч в четверг (слишком мало времени на отдых).

• Из-за срыва матча с «Брентфордом» «Болтон» ждут дисциплинарные санкции. Фанатам обеих команд принесены извинения от Лиги.

А вот что сообщает клуб:

• В апреле велись переговоры по покупке клуба бизнесменом Лоуренсом Бассини (с мая 2011 по июнь 2012 он владел «Уотфордом»).

• Бассини выступил перед командой 19 апреля, где пообещал выплатить зарплату игрокам и тренерам не позднее 24 апреля.

• Бассини несколько раз утверждал, что деньги отправлены, но в клубе их никто не получал.

• Кроме того, перед игрой с «Астон Виллой» не были в срок перечислены средства для обеспечения присутствия аварийных служб, которые должны находиться на стадионе согласно регламенту Чемпионшипа.

Впрочем, пока что владельцем клуба числится человек, который и управлял им последние годы – Кен Андерсон.

«Болтон» известен четырьмя победами в Кубке Англии, а в еврокубках играл всего дважды, но при этом в сезоне-2007/08 даже дошел до 1/8 финала Кубка УЕФА, перед этим сыграв в группе вничью 2:2 с «Баварией» в гостях. За пару лет до этого «Болтон» обыграл «Зенит» на групповом этапе.

Драматичности всему происходящему придает дата 27 апреля. Ровно 90 лет назад в этот день «Болтон» завоевал свой третий Кубок Англии, обыграв в финале «Портсмут» 2:0. До титулов клуб теперь очень далек. Впереди сложное решение финансовых вопросов и сезон в третьем по силе английском дивизионе.

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