Нанести 36 ударов в матче с аутсайдером, но все равно проиграть

Английская дикость от «Лидса».

«Уиган» борется за сохранение места в Чемпионшипе и едва удерживается на границе 20 места. «Лидс» третий, но проигрывает идущему вторым «Шеффилду» только по дополнительным показателям.

Результат матча «Лидса» и «Уигана» можно было предсказать уже по фактическому месту в таблице. Удаление защитника Кипре только усилило преимущество «Лидса», но команда все равно проиграла со счетом 1:2.

Статистика ударов в сторону ворот – чудо. Еще интереснее, что футболисты «Лидса» владели мячом 77% игрового времени и подали 15 угловых. Команды с таким владением не проигрывали матчи с апреля 2017-го. Тогда это сделал «Хаддерсфилд».

Эта победа «Уигана» открыла еще один важный статистический факт. «Лидс» и «Уиган» проводили друг с другом 13-ю встречу. До этого у всех было по четыре победы, а еще четыре матча завершались ничьей. Теперь историческое преимущество по победным встречам получает «Уиган».

Победным дублем в составе «Уигана» отметился Гейвин Мессей. В этом сезоне у него уже пять голов, а команда победила в трех матчах из четырех, где забивал Гейвин. Учитывая разницу мячей -16 и всего 11 побед в чемпионате, влияние на игру Мессей оказывает колоссальное.

«Судьба дала нам красную карточку, пенальти и 15 шансов забить. Мы просто должны были выиграть эту игру сегодня. Мне грустно от этого поражения, но я очень мотивирован. У нас был хороший сезон, но это ничего не будет значить, если мы не получим повышение», – рассказал главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса.

В этом сезоне «Лидс» лидировал большинство времени, но теперь пропустил вперед «Норвич» и «Шеффилд Юнайтед». «Норвич» уже закрепился на первом месте, поэтому борьба за прямой промоушен пройдет между «Лидсом» и «Шеффилдом». С такими результатами команда Бьелсы здесь уже не фаворит.

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