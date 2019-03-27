Завершить карьеру в 32 года, чтобы не играть против родного клуба

История преданности и ненависти.

В жизни Габриэля Агбонлахора всегда был только один клуб. Он воспитывался в академии «Астон Виллы», а всего провел в ее структуре 17 лет. В марте 2018-го Агбонлахор объявил об уходе из «Виллы», но о завершении карьеры сказал только через год. Заявление 32-летнего игрока в инстаграме вызывает много эмоций.

«Если бы в школе мне сказали, что сыграю почти 400 матчей в лиге, буду рекордным бомбардиром «Астон Виллы», капитаном большого клуба и представителем Англии на высшем уровне, я бы посмеялся!

Пришло время официально завершить карьеру и посмотреть на «Астон Виллу» в качестве поклонника! Я хочу сказать спасибо всем фанатам, сотрудникам, с которыми я работал в отличном клубе, и моим бывшим товарищам по команде.

Мысль о том, чтобы играть за другую команду или выходить против «Астон Виллы», была тем, с чем я просто не мог мириться. Я с нетерпением жду будущего», – написал Агбонлахор.

text text text Публикация от text (@ga11official) 27 Мар 2019 в 11:34 PDT

Агбонлахор – легенда

Еще раз проговорим: Агбонлахор завершил карьеру в 32 года, потому что просто не захотел играть за другую команду. В его биографии навсегда останется принадлежность только «Астон Вилле», хотя в этой преданности не все однозначно.

Вот самое важное о его карьере:

Агбонлахор – лучший бомбардир «Астон Виллы» в АПЛ. Там он забил 74 гола

В 2005-м Агбонлахора отдавали в две аренды («Уотфорд», «Шеффилд Уэнсдэй»). В других командах он отыграл 10 матчей, но все равно принадлежал «Вилле». В этом клубе он провел 391 матч.

За карьеру Агбонлахор ничего не выиграл. Он трижды сыграл за сборную Англии, а с «Астон Виллой» доходил до финалов национальных кубков. Обе игры с «МЮ» и «Арсеналом» команда проиграла.

В ноябре 2007-го Агбонлахора признавали игроком месяца. Это его главное карьерное достижение. Зато в 2010-м им интересовались топ-клубы. Тогда же Габриэль стоил 16,5 миллионов евро – это наивысшая стоимость в его карьере.

Агбонлахор – легенда «Астон Виллы». Даже без трофеев он был главным игроком команды, когда она удивляла в Премьер-лиге. Начиная с сезона-2007/08, «Вилла» трижды финишировала шестой в АПЛ. Тогда Габриэль установил личные рекорды результативности (36 голов за три сезона: 11+12+13) .

Агбонлахор играл вместе с Делфом, Янгом, Бентеке, Даунингом, Барри – игроками, которые потом стали успешными и в других командах. Фабиан Делф все еще вспоминает те времена, когда они вместе с Габриэлем выступали за «Виллу».

«Для меня было честью разделить с тобой так много удивительных моментов, брат. Один из лучших игроков, с которыми я играл. Настоящая легенда на поле и за его пределами. Счастливой пенсии, брат», – написал Делф.

text text text Публикация от text (@fabian_delph) 27 Мар 2019 в 1:11 PDT

Агбонлахор – проблема

Все началось в 2014-м – тогда Агбонлахор продлил контракт. Дальше полетела вся статистика и его поведение. В день первого в истории вылета «Астон Виллы» из АПЛ Агбонлахор веселился. Габриэля заметили в ночном клубе, когда тот баловался веселящим газом. Перед этим его отстранили от матчей из-за курения кальяна.

В сезоне-2015/16 он провел всего 15 матчей в Премьер-лиге и забил один гол. Все отстранения, внутренние расследования и проступки вынудили Габриэля извиниться перед фанатами. Он пошел дальше и отказался от капитанской повязки – ее Агбонлахор получил в 2012-м.

«Я отказываюсь от полномочий капитана, так как больше не заслуживаю такую роль. Носить капитанскую повязку было честью, и мне больно от того, что я лишаюсь ее», – писал Агбонлахор в инстаграме. Габриэль остался с командой и в Чемпионшипе, но на топ-уровень так и не вернулся. Фанаты давили всеми способами.

«Астон Вилла» увязла в Чемпионшипе, где прямо сейчас идет только шестой. Агбонлахор два сезона был форвардом подмены, провел всего 19 матчей, забил два мяча. Болельщики его так и не простили, поэтому вообще не грустили из-за окончательного ухода Габриэля.

Весь этот год он поддерживал «Астон Виллу» со стороны, а теперь удивил красивым жестом. За время в Чемпионшипе фанаты клуба уже поняли, что все проблемы клуба были совсем не в характере или провинностях Агбонлахора.

В октябре 2018-го Габриэль неожиданно рассказал, что летом предлагал «Астон Вилле» играть за нее бесплатно. Тогда у клуба было много травмированных, а Агбонлахор предложил свою помощь. Ему отказали, но все прошло уважительно. Достижения Агбонлахора здесь еще помнят.

Из-за отношения болельщиков и собственного регресса Агбонлахор остался без игры в родной команде. Теперь Габриэлю оставляют хорошие ответы и желают удачи в дальнейшей жизни. Преданностью «Астон Вилле» и вкладом в развитие команды он все-таки это заслужил. Пусть последние годы карьеры и подпортили все впечатление.

Видео взято с официального канала «Астон Виллы» на YouTube

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