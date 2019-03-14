В Англии игрок упал во время пенальти. Мяч откатился всего на пару метров

Время эпичных промахов.

«Вест Бромвич» принимал «Суонси» в матче, где все сразу пошло против гостей. Уже на 19-й минуте Крис Брант забил первый гол. «Вест Бромвич» вел в счете и контролировал игру, но в конце первого тайма все могло поменяться.

Полузащитник «Суонси» Берсант Целина пробивал пенальти. Он разбежался и готовился ударить по мячу, но тут поехала опорная нога. Удар получился слабым, защитники сразу выбили мяч из штрафной. Получилось ужаснее промаха Терри в финале Лиги чемпионов, а Брант сразу нашел повод посмеяться над соперником.

twit text — Sky Sports Football (@SkyFootball) 13 марта 2019 г.

«Это был ужасный момент для Берсанта. Просто один из тех моментов, которых никому не пожелаешь. Но Целина был нашим назначенным пенальтистом, поэтому правильно, что он пробивал. Его легко высмеять, и я уверен, что он даже грустит по этому поводу. Зато он проявил смелость», – отреагировал после матча тренер «Суонси» Грэм Поттер.

22-летний Целина – игрок сборной Косово. За сборную он провел уже 11 матчей и даже забил один мяч. Целина начинал карьеру в молодежке «Стремгодсета», играл за юношеские сборные Норвегии, а потом попал в академию «Ман Сити».Там полузащитник быстро прогрессировал и вырос в игрока хорошего уровня.

В «Сити» Целина отметился уникальным достижением. В сезоне-2015/16 он провел за клуб единственный матч в АПЛ. Выйдя на 14 минут в игре с «Лестером», Берсант отдал голевую передачу. Такой шанс он заслужил классной игрой на молодежном уровне. В молодежке «Сити» Берсант исполнял штрафные, раздавал ассисты и результативно подключался к атакам.

Видео взято с официального канала «Ман Сити» на YouTube

«Ман Сити» сначала отправлял Берсанта в аренду в «Твенте» и «Ипсвич», а летом 2018-го продал в «Суонси» за 3 миллиона фунтов. Здесь Целина выделяется по результативности: забил пять голов, отдал четыре голевых паса. Во встречах с его результативными действиями «Суонси» получил 11 очков.

Тут Целина так и не отличился, а «Вест Бромвич» вкатил еще два гола и довел дело до разгрома. В борьбе за выход в АПЛ команда пока четвертая. До зоны прямого повышения далеко, но и преимущество над идущим седьмым «Бристолем» уже девять очков. «Суонси» безнадежно 15-й – тут о возвращении в АПЛ даже не думают.

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