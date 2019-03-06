Клуб Лэмпарда забил сказочный гол. Его можно пересматривать бесконечно

А еще есть шанс увидеть Лэмпса в АПЛ на следующий год.

В 33 туре Чемпионшипа «Дерби Каунти» во главе с Фрэнком Лэмпардом принимал «Уиган». Гости открыли счет, но пропустили дважды и проиграли 1:2. Первый мяч «Дерби» забил 22-летний форвард Мэйсон Беннетт. Этот шедевр украсит любой список топ-голов.

«Было такое чувство, будто это тот финал ЛЧ, в котором Гарет Бэйл забил гол через себя, – признался Лэмпард. – Думаю, эти мячи похожи в том плане, как именно этот удар наносился в последний момент. Кто-то скажет, что так влетело случайно, но я не согласен, просто он интуитивно исполнил свой момент в долю секунды».

Заодно Фрэнк порадовался тому, что кончилась длинная безголевая серия, которая тянулась три матча подряд – за это время его команда потерпела три поражения и ухудшила свои позиции в лиге.

Лэмпард в мае прошлого года подписал трехлетний контракт с «Дерби Каунти». В дебютном матче был обыгран «Рединг», причем победа досталась на четвертой компенсированной минуте, но во втором туре «Дерби» сгорел «Лидсу» с Бьелсой – 1:4. В целом, клуб начал хорошо – с четырех побед в шести матчах, но потом пошло хуже – за следующие шесть игр успех отпраздновали лишь раз. А еще в начале неудачного отрезка «Дерби» уступил «Ротерхэму», доигрывая полчаса без своего главного тренера – Лэмпарда удалили за споры с резервным судьей.

Дела в Чемпионшипе шли не очень стабильно, и сейчас «Дерби» идет седьмым. На прямой выход в АПЛ можно не рассчитывать, но уцепиться за плей-офф есть все шансы, для этого надо занять место с третьего по шестое. Огненными ожидаются два последних тура – «Дерби» сыграет с «Бристоль Сити» (шестое место) и «Вест Бромвичем» (четвертое), с остальными лидерами клуб уже играл.

Впрочем, интерес к Лэмпарду как к тренеру всколыхнул не чемпионат, а Кубок Лиги. Клуб легко прошел первые два раунда, а затем выбил «МЮ» с Жозе Моуринью в серии пенальти на «Олд Траффорд». «Родилась новая тренерская звезда», – восхитился Гари Линекер, а «Дерби» предстояло сыграть с «Челси». «Будет здорово увидеться с 40 тысячами друзей. Это трогательный момент», – не скрывал эмоций Лэмпард, а «Стэмфорд Бридж» встретил своего бывшего игрока овацией и баннером «Легенда навсегда». В напряженной игре «Дерби» уступил 2:3.

В Кубке Англии все закончилось менее эмоционально, хотя поначалу «Дерби» выбил «Саутгемптон», а затем преодолел сопротивление «Аккрингтона», но споткнулся на «Брайтоне». Но и без того сезон складывается у команды очень интересно. Чего стоит хотя бы история, как Бьелса подослал своего разведчика следить за тренировкой «Дерби».

У Фрэнка – идеальный первый тренерский сезон. Он управляет не самым мощным клубом, и что хорошо, на него сразу не свалился оглушительный успех, но при этом ему есть за что сейчас сражаться, у него уже есть несколько запоминающихся побед, а еще он справился с ситуацией после удаления и дисквалификации. У него насыщенный сезон, за который он уже набрал массу ценного опыта.

Если не разочаруется – дальше будет только лучше, Лэмпс всегда был умным парнем и вдумчивым футболистом, поэтому от него и ждут больших свершений в тренерской карьере. За его командой интересно последить. Особенно после таких роскошных голов, как у Мэйсона Беннетта.