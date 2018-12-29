Игрок «Лидса» показал бинокль. Так он посмеялся над собственным клубом

Только Лэмпард совсем не радовался.

«Лидс» обыграл «Дерби Каунти» (2:0) и остался безоговорочным лидером Чемпионшипа. По самой игре не было никаких вопросов – «Лидс» превзошел соперника по всем ключевым показателям и победил по делу. Матч много значил для турнирной таблицы: «Лидс» борется за прямое попадание в АПЛ, «Дерби» – за место в зоне плей-офф.

Ближе к началу игры вокруг происходили странности. Сотрудника «Лидса» неожиданно поймали на тренировке «Дерби». «Это правда, что задержанным оказался сотрудник нашего клуба. Я беру ответственность на себя, это было целиком мое решение – отправить человека следить за тренировкой», – сразу сказал главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса.

Лэмпард такому точно не был рад: «Если мне посчастливится преуспеть и поехать в другую страну, я узнаю об этикете в ней и буду его соблюдать. Такие действия нарушили нашу подготовку к этой игре. Люди скажут, что я пытаюсь оправдаться, но я бы сказал это при любом результате».

Бьелса отреагировал на это извинениями и объяснил, что в Южной Америке подобное не вызвало бы такого скандала. От него такие распоряжения возможны перед любым матчем, о чем Бьелса рассказал в конце своего большого монолога: «Будет глупо с моей стороны говорить, что дальше такого не повторится. После таких слов я просто потеряю доверие. Это будет по-детски». Сейчас он готов к любому наказанию со стороны лиги.

Зато игроки «Лидса» кайфуют от методов Бьелсы и совсем его не осуждают. Матеуш Клих после матча показал бинокль тренерской скамейке:

Главному арбитру матча бинокль тоже не помешал бы. В одном из эпизодов вратарь «Лидса» влетел ногой в соперника, но не получил за это даже желтую карточку.

Locura Total – Salida violenta de Bailey Peacock-Farrell del Leeds United. El arquero del equipo de Bielsa rememoró la patada de Sessa a Palacio.

El árbitro? Roja? Amarilla? Penal? NOOOO nada !!! pic.twitter.com/WHJy6x3yek — arqueros1x1 (@arqueros1x1) 11 января 2019 г.

Кажется, против «Дерби» в этом матче было вообще все.

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