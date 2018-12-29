Сотрудника «Лидса» задержали за подглядывание за тренировкой «Дерби Каунти». Тренер Бьелса взял ответственность на себя

В преддверии матча 27 тура Чемпионшипа между «Лидсом» и «Дерби Каунти» был задержан сотрудник хозяев. Он незаконным образом подглядывал за тренировкой будущего соперника. Ситуацию прокомментировал главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса.

«Это правда, что задержанным оказался сотрудник нашего клуба. Я беру ответственность на себя, это было целиком мое решение – отправить человека следить за тренировкой», – сказал Бьелса.