Сотрудника «Лидса» задержали за подглядывание за тренировкой «Дерби Каунти». Тренер Бьелса взял ответственность на себя

В преддверии матча 27 тура Чемпионшипа между «Лидсом» и «Дерби Каунти» был задержан сотрудник хозяев. Он незаконным образом подглядывал за тренировкой будущего соперника. Ситуацию прокомментировал главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса.
«Это правда, что задержанным оказался сотрудник нашего клуба. Я беру ответственность на себя, это было целиком мое решение – отправить человека следить за тренировкой», – сказал Бьелса.
- Встреча начнется в 22:45 по Москве.
- «Лидс» лидирует в Чемпионшипе.
- «Дерби Каунти» идет в зоне плей-офф за место в АПЛ.