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    Этот парень забивает прямым ударом с углового уже третий раз за сезон


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    Голосов: 8
    25.02.2019 10:25
    Чарли Малгрю меняет мир.

    Мячи, которые забивают прямыми ударами с угловых, называют «сухими листами». Вы точно видели такой от Леандро Паредеса в «Зените», когда он еще не уехал в «ПСЖ». Недавно случилось похожее исполнение и от Хоакина из «Бетиса». Это необычное явление, которое бывает в топовых чемпионатах всего несколько раз за сезон.

    Капитан «Блэкберна» Чарли Малгрю вывел угловые в команде на новый уровень, а теперь его знают и во всем мире. В этом сезоне Чарли уже трижды удавался «сухой лист».

    Креативный удар получился у Малгрю в субботней игре с «Бирмингемом» (2:2). Пошла низкая подача, футболист «Блэкберна» специально не коснулся мяча в штрафной, а вратарь будто потерялся в пространстве.

    Таким голом Малгрю отметил сотый матч за клуб.

    До этого он забивал похожий гол «Вест Бромвичу». Тут мяч вообще перелетел всех и упал под дальнюю штангу.

    В игре с «Бристолем» была явная ошибка вратаря. Он пошел на выход, а потом не остановил мяч во вратарской.

    С 2010 года Малгрю выступал за «Селтик». Там тоже случались подобные голы.

    32-летний Малгрю результативно играет в «Блэкберне» уже третий сезон. Если что, по позиции он защитник. Малгрю доверяют исполнение стандартов и пенальти, а еще он часто подключается в атаку. Итог: 14 голов Чарли забил в предыдущем сезоне, а в этом добавил еще девять. В «Блэкберне» Малгрю сейчас третий бомбардир – больше него в команде забивают только Дак и Грэм (по 11).

    С «Блэкберном» Малгрю вылетал в первую лигу, а теперь на среднем уровне выступает в Чемпионшипе. В таблице его клуб идет только 14-м, поэтому до Премьер-лиги точно не поднимется. Зато приход Малгрю – самое удачное, что случалось с «Блэкберном» в последние годы. В 2016-м Чарли взяли бесплатно и получили качественное усиление. Сам он не хотел уходить из «Селтика», но все сложилось хорошо.

    Видео взяты с официального канала «Блэкберна» и с канала SPFL

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Блэкберн»
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21

      дровасек 27 февраля 2019, 08:29

      Боже мой, согласен с вами, В. Лобановский делал это постоянно, и даже в журнале, по моему, "Физкультура и спорт" была подробная информация как надо это делать. Сейчас стало проще, мяч можно ставить в пределах углового сектора как хочешь. При Лобановском мяч должен был строго установлен на лицевой линии.

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      Рейтинг: +107

      Валерий Бадмаев 27 февраля 2019, 00:05

      Так, в советском чемпионате, забивал Валерий Лобановский. Это были 60-е годы 20го века. Лобан играл левого нападающего в киевском "Динамо". Забивал не один раз. Позже, в 70-е и в 80-е он будет тренером "Динамо" и они дважды выиграют Кубок Кубков УЕФА и один Супер Кубок Европы.

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