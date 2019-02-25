Этот парень забивает прямым ударом с углового уже третий раз за сезон

Чарли Малгрю меняет мир.

Мячи, которые забивают прямыми ударами с угловых, называют «сухими листами». Вы точно видели такой от Леандро Паредеса в «Зените», когда он еще не уехал в «ПСЖ». Недавно случилось похожее исполнение и от Хоакина из «Бетиса». Это необычное явление, которое бывает в топовых чемпионатах всего несколько раз за сезон.

Капитан «Блэкберна» Чарли Малгрю вывел угловые в команде на новый уровень, а теперь его знают и во всем мире. В этом сезоне Чарли уже трижды удавался «сухой лист».

Креативный удар получился у Малгрю в субботней игре с «Бирмингемом» (2:2). Пошла низкая подача, футболист «Блэкберна» специально не коснулся мяча в штрафной, а вратарь будто потерялся в пространстве.

Таким голом Малгрю отметил сотый матч за клуб.

До этого он забивал похожий гол «Вест Бромвичу». Тут мяч вообще перелетел всех и упал под дальнюю штангу.

В игре с «Бристолем» была явная ошибка вратаря. Он пошел на выход, а потом не остановил мяч во вратарской.

С 2010 года Малгрю выступал за «Селтик». Там тоже случались подобные голы.

32-летний Малгрю результативно играет в «Блэкберне» уже третий сезон. Если что, по позиции он защитник. Малгрю доверяют исполнение стандартов и пенальти, а еще он часто подключается в атаку. Итог: 14 голов Чарли забил в предыдущем сезоне, а в этом добавил еще девять. В «Блэкберне» Малгрю сейчас третий бомбардир – больше него в команде забивают только Дак и Грэм (по 11).

С «Блэкберном» Малгрю вылетал в первую лигу, а теперь на среднем уровне выступает в Чемпионшипе. В таблице его клуб идет только 14-м, поэтому до Премьер-лиги точно не поднимется. Зато приход Малгрю – самое удачное, что случалось с «Блэкберном» в последние годы. В 2016-м Чарли взяли бесплатно и получили качественное усиление. Сам он не хотел уходить из «Селтика», но все сложилось хорошо.

Видео взяты с официального канала «Блэкберна» и с канала SPFL

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