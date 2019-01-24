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    Защитник не потянул в топ-клубах АПЛ, но стал крутым форвардом в Австралии


    3.8
    Голосов: 4
    24.01.2019 08:50
    Новое счастье Ритчи Де Лата.

    В карьере 30-летнего бельгийца Де Лата было два запоминающихся момента. В 2009 году он перешел в «Манчестер Юнайтед» всего за 250 тысяч евро. За «МЮ» Де Лат сыграл всего три матча, но при каждом трансфере есть обязательное упоминание о такой строчке в его биографии.

    Главное же достижение Де Лата – победа в АПЛ с «Лестером». Тут забавно, что Де Лат сыграл в сезоне 10 матчей, а зимой уехал в аренду в Чемпионшип. Вместе с «Мидлсбро» он вышел в Премьер-лигу со второго места, но в один день получал медали за два чемпионата. Вклад Де Лата в чемпионство все-таки никто не забыл.

    Из «Лестера» Де Лата без грусти продавали за 2 миллиона, а сейчас он не нужен даже в Чемпионшипе. В сентябре «Астон Вилла» отдала Де Лата в аренду в «Мельбурн Сити», чтобы просто освободить место для других защитников. Австралия неожиданно оказалась для Ритчи приятным местом, где он нашел себя.

    Тут Ритчи Де Лат из правого защитника превратился в форварда. На новой позиции пошло так хорошо, что поменялась вся карьерная статистика. За всю профессиональную жизнь до этого сезона Де Лат забил пять голов, а 14 матчей в Австралии принесли ему уже шесть мячей. В игре с «Вестерн Сидней Уондерерс» Ритчи забил самый быстрый гол в истории выступления «Мельбурна» в А-лиге, отличившись уже на 31-й секунде.

    Во втором тайме он отметился еще раз, а «Мельбурн» выиграл с хоккейным счетом 4:3.

    Чемпионат Австралии – турнир продвинутый, поэтому по игрокам там подсчитывают детальную статистику. Четыре раза Де Лат забивал из пределов штрафной, а всего показывает 33% реализации моментов. Он нанес 18 ударов в сторону ворот соперника, 10 из которых дошли до створа. Все свои голы Ритчи забил с правой ноги, для каждого мяча ему требуется 186 минут.

    Единственная проблема – обостряющие передачи. Таких у Де Лата набралось всего восемь, но зато есть один ассист. До лучших бомбардиров чемпионата ему далеко: Рой Кришна и Адам Ле Фондр забили по 11 голов, их преследователь Ола Тойвонен – 9. Но в «Мельбурне» больше Де Лата не забивает никто.

    Главный тренер «Мельбурна» Уоррен Джойс не зря взял Де Лата в свою команду. Джойс уже работал с Ритчи в бельгийском «Антверпене» и в резервном составе «МЮ». «Он тренировал меня в 17 и 19 лет. Когда я в 29 оказался в «Мельбурне», то встретил все такого же тренера. Единственное, что он просит – усердная работа и выкладка на 110% во время тренировок», – говорил Де Лат сразу после перехода.

    Тренировки помогли Де Лату действовать на уровне топ-форвардов и забивать совершенно по-разному. Вот так он набегает на передачи, обыгрывает соперников и превращает атаки в голы:

    Перемены в жизни Де Лата идут из юности. Джойс вспомнил, что раньше Ритчи уже пробовал играть на позиции форварда: «Я знаю, что получил флангового защитника, но место впереди для него вполне естественно. Де Лат играл там раньше и может забивать голы». Номинальный нападающий Бруно Форнароли выходил только в четырех матчах, а позицию сменил не только Де Лат. Опорный полузащитник Люк Брэттан тоже временно стал форвардом и доигрался до роли второго бомбардира команды. Все четыре удара в створ он превратил в голы.

    В таблице А-лиги «Мельбурн Сити» идет только четвертым. Отставание от лидирующего «Перт Глори» составляет уже семь очков, но самая большая проблема команды именно в голах. За 15 матчей игроки «Сити» забили только 21 мяч. На нового нападающего не хватает денег, а проблемы начались еще в межсезонье и тоже связаны с «Астон Виллой». Англичане отозвали из аренды Росса Маккормака, забившего 14 голов за 17 матчей в «Мельбурне». Этот сезон Росс начал в команде «Сентрал Кост Мэринерс», а теперь вообще ушел в шотландский «Мазервелл». Де Лат пока отстает от его графика в «Мельбурне», но итоговый результат по голам все еще может повторить.

    Де Лат получил медали Чемпионшипа и АПЛ с «Мидлсбро» и «Лестером» в один день

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Мельбурн Сити»
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 4
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +175

      Seamus 24 января 2019, 19:04

      Он, вроде, всегда Де Лает был....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 24 января 2019, 12:03

      Заболотный, прям в шоке

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Ad84 24 января 2019, 11:22

      так в каких топ-клубах АПЛ он провалился?

      4
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      ...
      Рейтинг: +679

      Илья Егоров > Ad84 24 января 2019, 12:18

      Манчестер Юнайтед - там же написано

      1
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      Рейтинг: +46

      Ad84 > Илья Егоров 24 января 2019, 13:01

      во-первых это один клуб, а в заголовке про клубы.
      во-вторых - от него в МЮ ничего и не ждали, с учетом той суммы что за него МЮ заплатил - в чем там провал?
      автор вообще понимает о чем он пишет свои бредовые заголовки? Все над ним смеются ))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +679

      Илья Егоров > Ad84 24 января 2019, 13:29

      Ок. МЮ, Лестер - на тот момент, когда он числился в клубе, был чемпионом

      1
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      ...
      Рейтинг: +46

      Ad84 > Илья Егоров 24 января 2019, 16:43

      Стать один раз чемпионом это не значит быть топ-клубом, я надеюсь вы это понимаете, будучи автором на футбольном портале?)
      и в чем провал игрока?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 января 2019, 08:58

      Молодец, что сказать. Пусть забивает и дальше.
      Его игру не помню чтобы видел, но фамилия знакомая.

      2
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