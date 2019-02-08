Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В 37 лет забить прямым ударом с углового и быть лучше Хави


    4
    Голосов: 9
    08.02.2019 12:36
    Вам понравится Хоакин.

    «Бетис» здорово преобразился за последние два сезона. В прошлом году он занял шестую строчку и прошел в Лигу Европы. В этом сезоне клуб так же идет на шестом месте, а главный тренер Кике Сетьен рассуждает о глобальном. «Хочу выйти с «Бетисом» в Лигу чемпионов. Думаю, нам это вполне под силу, учитывая общий потенциал команды и возможности игроков», – говорит Сетьен.

    Трудно поверить, но главной звездой «Бетиса» считают не перспективного Джовани Ло Чельсо, не Кристиана Тельо, не Вильяма Карвальо или Серхио Канальеса. Болельщики молятся на 37-летнего Хоакина.

    Несмотря на свой возраст, Хоакин в полнейшем порядке. Вы уже видели его классный гол в кубковом матче с «Валенсией», забитый прямо с углового?

    Видео взято из официальной группы «Силы ТВ» в «ВКонтакте»

    Вообще, Хоакин – крутой. Об этом говорят несколько фактов:

    • В Ла Лиге он провел 505 матчей и делит по этому показателю восьмое место вместе с Хави. В ближайшее время Хоакин может не только обогнать Хави, но и обойти Икера Касильяса, который сыграл в 510 матчах Ла Лиги.

    • Один из двух голов в этом сезоне чемпионата Испании Хоакин забил «Севилье» и стал самым возрастным игроком в XXI веке, забивавшим в севильском дерби. Это достижение покорилось полузащитнику, когда ему было 37 лет и 43 дня.

    • Контракт Хоакина с «Бетисом» действует до 2020 года. Но полузащитник уже сказал: «Хочу продлить соглашение еще на пару лет. Мне все равно на возраст: если я смогу принести хоть немного пользы команде, то буду играть за нее и в 50, и в 60 лет».

    • О безграничной преданности Хоакина «Бетису» болельщики узнали еще в 2003-м тогда. Тогда «Реал» тренировал Висенте Дель Боске, который очень хотел Хоакина в свою команду. Хоакин отказался от предложений Мадрида, аргументировав это тем, что только в «Бетисе» он сможет играть и наслаждаться футболом. Правда, в 2006 году полузащитник все же ушел из команды: тогда ее разрывали бесконечные перестановки в руководстве и в тренерском штабе.

    • Хоакин вернулся в «Бетис» в 2015-м, спустя 9 лет после ухода. Теперь он не только думает о завершении карьеры в этом клубе, но и говорит о желании поработать в системе команды. «Я хочу стать президентом команды. Это моя мечта. Я люблю город, «Бетис», его болельщиков. И, если у меня однажды появится шанс стать президентом команды, я сделаю все, чтобы вывести ее в топ-клубы Испании», – признается Хоакин.

    • Кстати, Хоакин входит в состав акционеров «Бетиса». Его доля состоит из 3,4% акций команды. Если переводить проценты в деньги, то получится 2,5 миллиона евро.

    • Игроки «Бетиса» неоднократно отмечали, что Хоакин сохраняет классную атмосферу внутри коллектива. Он без конца шутит, об этом говорил Канальес: «После тренировок, даже самых тяжелых, в раздевалке всегда смех. Знайте, за позитив и шутки у нас отвечает Хоакин. В этом плане его не остановить».

    Кроме того, Хоакин помогает игрокам адаптироваться внутри коллектива. К примеру, на тренировках он контролирует и помогает 18-летнему Диего Лайнесу.

    • Вы многое потеряли, если не видели зажигательный танец Хоакина.

    Видео взято с официального канала «Бетиса» на YouTube.

    • Испанский арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес как-то рассказал о любви Хоакина поговорить с судьями во время матчей. В одной встрече, на которой работал Гонсалес, Хоакин подошел к нему и поинтересовался личной жизнью. «Хоакин сказал мне: «Я слышал, вы женились». Я сказал, что это правда. «Вы сделали ошибку», – ответил он, посмеялся и убежал» – об этом арбитр рассказал журналисту The Guardian Сиду Лоу.

    • В своих интервью Хоакин, когда говорит о «Бетисе», часто включает режим философа: «Я мог бы сказать, что хочу отдать большую часть своей жизни этой команде. Но скажу по-другому: «Бетис» и есть моя жизнь».

    • Показатель уважения болельщиков к Хоакину – аплодисменты от фанатов «Малаги» и «Валенсии», которым он в сумме посвятил семь лет карьеры. При этом, после каждого выездного матча против этих команд, Хоакин всегда подходит к фанатским трибунам и аплодирует в ответ.

    Материалы по теме:

    Самый дорогой китаец теперь играет в Примере. Он хорош, но в трансфере много пиара

    Многие думают, что Мората предал «Реал». Но все не так просто

    Азар, уходи в «Реал»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 10 февраля 2019, 16:38

      этот динозавр у меня в fifa 2003 зажигал )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17877

      ilichkadr 9 февраля 2019, 09:47

      Если при подаче углового не ставить игрока на ближнюю штангу, то гол можно получить и от 50-летнего. Детский ляп вратаря.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 9 февраля 2019, 01:21

      РЕСПЕКТ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 9 февраля 2019, 00:48

      Помню, как он отжигал на ЧМ-2002, как после его навеса Красная Фурия забила гол корейцам, а судья со звучной фамилией Гандур отметил чистое взятие ворот. Тогда молва отправляла Хоакина в Реал. Почти 17 лет прошло с тех пор. А вроде недавно было.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +401

      Ollegator 8 февраля 2019, 16:16

      А я охренел, когда прочитал заголовок)
      А потом всё встало на место, быть лучше Хави по числу матчей, ну ок..)
      Потому как 64 гола и 52 ассиста Хоакина не очень сопоставимы с 58 голами и 126 ассистами Хави в Ла лиге)
      Хотя конечно в целом Хоакин фигура знаковая, да.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 8 февраля 2019, 14:21

      я охренел, когда увидел его в составе. Я 3-4 года назад дуумал, что на пенсию пора. Молодец чё))!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11