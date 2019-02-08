В 37 лет забить прямым ударом с углового и быть лучше Хави

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«Бетис» здорово преобразился за последние два сезона. В прошлом году он занял шестую строчку и прошел в Лигу Европы. В этом сезоне клуб так же идет на шестом месте, а главный тренер Кике Сетьен рассуждает о глобальном. «Хочу выйти с «Бетисом» в Лигу чемпионов. Думаю, нам это вполне под силу, учитывая общий потенциал команды и возможности игроков», – говорит Сетьен.

Трудно поверить, но главной звездой «Бетиса» считают не перспективного Джовани Ло Чельсо, не Кристиана Тельо, не Вильяма Карвальо или Серхио Канальеса. Болельщики молятся на 37-летнего Хоакина.

Несмотря на свой возраст, Хоакин в полнейшем порядке. Вы уже видели его классный гол в кубковом матче с «Валенсией», забитый прямо с углового?

Видео взято из официальной группы «Силы ТВ» в «ВКонтакте»

Вообще, Хоакин – крутой. Об этом говорят несколько фактов:

• В Ла Лиге он провел 505 матчей и делит по этому показателю восьмое место вместе с Хави. В ближайшее время Хоакин может не только обогнать Хави, но и обойти Икера Касильяса, который сыграл в 510 матчах Ла Лиги.

• Один из двух голов в этом сезоне чемпионата Испании Хоакин забил «Севилье» и стал самым возрастным игроком в XXI веке, забивавшим в севильском дерби. Это достижение покорилось полузащитнику, когда ему было 37 лет и 43 дня.

• Контракт Хоакина с «Бетисом» действует до 2020 года. Но полузащитник уже сказал: «Хочу продлить соглашение еще на пару лет. Мне все равно на возраст: если я смогу принести хоть немного пользы команде, то буду играть за нее и в 50, и в 60 лет».

• О безграничной преданности Хоакина «Бетису» болельщики узнали еще в 2003-м тогда. Тогда «Реал» тренировал Висенте Дель Боске, который очень хотел Хоакина в свою команду. Хоакин отказался от предложений Мадрида, аргументировав это тем, что только в «Бетисе» он сможет играть и наслаждаться футболом. Правда, в 2006 году полузащитник все же ушел из команды: тогда ее разрывали бесконечные перестановки в руководстве и в тренерском штабе.

• Хоакин вернулся в «Бетис» в 2015-м, спустя 9 лет после ухода. Теперь он не только думает о завершении карьеры в этом клубе, но и говорит о желании поработать в системе команды. «Я хочу стать президентом команды. Это моя мечта. Я люблю город, «Бетис», его болельщиков. И, если у меня однажды появится шанс стать президентом команды, я сделаю все, чтобы вывести ее в топ-клубы Испании», – признается Хоакин.

• Кстати, Хоакин входит в состав акционеров «Бетиса». Его доля состоит из 3,4% акций команды. Если переводить проценты в деньги, то получится 2,5 миллиона евро.

• Игроки «Бетиса» неоднократно отмечали, что Хоакин сохраняет классную атмосферу внутри коллектива. Он без конца шутит, об этом говорил Канальес: «После тренировок, даже самых тяжелых, в раздевалке всегда смех. Знайте, за позитив и шутки у нас отвечает Хоакин. В этом плане его не остановить».

Кроме того, Хоакин помогает игрокам адаптироваться внутри коллектива. К примеру, на тренировках он контролирует и помогает 18-летнему Диего Лайнесу.

• Вы многое потеряли, если не видели зажигательный танец Хоакина.

Видео взято с официального канала «Бетиса» на YouTube.

• Испанский арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес как-то рассказал о любви Хоакина поговорить с судьями во время матчей. В одной встрече, на которой работал Гонсалес, Хоакин подошел к нему и поинтересовался личной жизнью. «Хоакин сказал мне: «Я слышал, вы женились». Я сказал, что это правда. «Вы сделали ошибку», – ответил он, посмеялся и убежал» – об этом арбитр рассказал журналисту The Guardian Сиду Лоу.

• В своих интервью Хоакин, когда говорит о «Бетисе», часто включает режим философа: «Я мог бы сказать, что хочу отдать большую часть своей жизни этой команде. Но скажу по-другому: «Бетис» и есть моя жизнь».

• Показатель уважения болельщиков к Хоакину – аплодисменты от фанатов «Малаги» и «Валенсии», которым он в сумме посвятил семь лет карьеры. При этом, после каждого выездного матча против этих команд, Хоакин всегда подходит к фанатским трибунам и аплодирует в ответ.

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