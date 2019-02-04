Самый дорогой китаец теперь играет в Примере. Он хорош, но в трансфере много пиара

Возможно, Ву Лей ошибся с выбором.

«Эспаньол» и «Вильярреал» сыграли со счетом 2:2, но матч примечателен совсем не красивым сценарием и результативностью. На 78-й минуте за «Эспаньол» дебютировал китайский нападающий Ву Лей. Почти сразу его клуб отыгрался, а новичок тоже поучаствовал в развитии голевой атаки. 28 января его трансфер оформили из китайского «Шанхай СИПГ» всего за 2 миллиона евро, Transfermarkt номинально оценивает Ву Лея в 3,5 миллиона.

Ву Лей считается самым дорогим китайским игроком, а его статистика настраивала на еще большие деньги. За 29 матчей китайского сезона Ву Лэй забил 27 голов и отдал восемь голевых передач. Важно, что ни разу в 2018-м Ву Лей не забивал с пенальти. Его команда стала чемпионом Китая, сам Ву Лей всех обошел в гонке бомбардиров – настоящая идилия. Оскар и Халк, которые были его партнерами по «Шанхаю», суммарно забили на два мяча меньше.

В Китае Ву Лея давно сравнивают с Марадоной, потому что никто из китайцев не может даже приблизиться к его результативности. С 2013 года Ву Лей ни разу не выпадал из пятерки лучших игроков лиги по сумме голов и передач, а всего забил за «Шанхай СИПГ» 169 голов за 344 матча. Всю карьеру до «Эспаньола» 27-летний Ву Лей провел в одной команде, где дебютировал в профессиональном футболе еще в 14 лет и 10 месяцев. Для Китая такой показатель – рекорд.

«Эспаньол» уже популярен

В 2016 году владельцем «Эспаньола» стал китаец Чэнь Яньшен. Большую часть акций тогда приобрела его компания Rastar Group, которая производит автомодели и видеоигры. Перед «Эспаньолом» поставили амбициозные цели о будущей игре в Лиге чемпионов, но вместо этого пришлось стабилизировать бюджет и погашать долги. Теперь «Эспаньол» тратит скромно и метко, особо никуда не выбирается, но и не падает.

Старт этого сезона – лучшее, что случалось с «Эспаньолом» за все последнее время. До середины ноября команда шла в пятерке, но потом что-то сломалось. С того момента «Эспаньол» победил в Примере только раз и теперь борется за выживание, но зимой Чэнь Яньшен осуществил свою маленькую мечту. Он давно смотрел на Ву Лея, а теперь опередил в борьбе за него даже английские клубы. Покупка китайского игрока в европейский клуб с китайским владельцем – интересное и важное явление.

Прямо сейчас Ву Лей вообще остается единственным китайцем в командах топ-5 лиг Европы. Выхлоп от этой сделки «Эспаньол» получает с первого матча. Трансляцию игры «Вильярреала» и «Эспаньола» в Китае купили 4,5 миллиона человек, но это не единственный итог первых дней У Лэя в команде. Энди Стронг, который работает в цифровом агентстве Mailman, подсчитал цифры роста популярности «Эспаньола» в Китае в момент трансфера Ву Лея.

Только в сам момент объявления о трансфере на официальном канале «Эспаньола» в Weibo (китайский сервис микроблогов) его посмотрели 32290 человек. Общее количество пользователей Weibo «Эспаньола» увеличилось на 64%. К аккаунту «Эспаньола» в инстаграме только за два первых дня добавились 5 тысяч новых подписчиков, а сейчас их количество продолжает расти. «Шанхай» вообще собрал в Weibo 1,8 миллионов просмотров видео о трансфере, а во всем Китае 2,5 миллиона человек следили за трансфером в прямом эфире.

2100 футболок Ву Лея улетели через официальных магазин Tmall, но многие китайцы покупают их сразу в магазине «Эспаньола». Больше всех радуются DDMC и PP Sports – цифровые каналы, которые владеют правами на показ Примеры в Китае. Они ожидают серьезный рост подписок и бум, сравнимый с цифрами в момент лучшей игры баскетболиста Яо Мина в НБА. Сам Ву Лей тоже способствует увеличению интереса к самому себе и понимает ответственную роль. На Кубке Азии Ву Лей получил травму, но совместно с докторами отказался от операции и был готов сразу дебютировать в новом клубе.

Вот главное из его интервью о переходе в «Эспаньол»:

«Первые слова, что я выучил на испанском: «Забивать голы».

«Выбрал «Эспаньол», потому что они давно следили за мной и проявляли интерес».

«Хочу показать Европе, что в Китае есть классные футболисты».

«К нам в чемпионат приехали много иностранцев, но разница в скоростях все равно чувствуется».

«Я понимаю все сомнения по поводу моего перехода, ведь не так много китайских футболистов показывали свой уровень в Европе».

Почему в нем сомневаются?

На китайских игроках уже несколько раз пиарились европейские середняки, но ни к чему хорошему на поле это не приводило.

Воспитанник «Бэйцзин Гоань» Чжан Сичжэ в 2015-м уезжал в «Вольфсбург», не провел ни одного матча за полгода, а потом вернулся в Китай. Чжан Чжэндун переходил в аренду в брауншвейгский «Айнтрахт» и отыграл один матч за «Райо Вальекано». Итог тот же – Китай. Настырнее всех пока выглядит 22-летний Чжан Юйнин. Парень долго принадлежал «Витессу» (24 матча, 3 гола), потом сидел на трибунах в «Вест Бромвиче» и в «Вердере», а сейчас арендован «Ден Хаагом».

Ву Лей – игрок более высокого класса, но азиатский футбол сильно отличается от европейского. В самом Китае скептически отнеслись к такому трансферу, потому что Суперлига потеряла лучшего местного футболиста. Сам Ву Лей давно заслужил шанс на более высоком уровне самоотдачей и постоянным прогрессом. Просто посмотрите на его голы.

Видео взято с канала китайской Суперлиги на YouTube

Актуальные материалы:

Наши жгут в Европе. Черышев расстроил «Камп Ноу», а Головин забил в Лиге 1

Еще 12 трансферов этой зимы, которые никто не заметил