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    Самый дорогой китаец теперь играет в Примере. Он хорош, но в трансфере много пиара


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    Голосов: 9
    04.02.2019 13:10
    Возможно, Ву Лей ошибся с выбором.

    «Эспаньол» и «Вильярреал» сыграли со счетом 2:2, но матч примечателен совсем не красивым сценарием и результативностью. На 78-й минуте за «Эспаньол» дебютировал китайский нападающий Ву Лей. Почти сразу его клуб отыгрался, а новичок тоже поучаствовал в развитии голевой атаки. 28 января его трансфер оформили из китайского «Шанхай СИПГ» всего за 2 миллиона евро, Transfermarkt номинально оценивает Ву Лея в 3,5 миллиона.

    Ву Лей считается самым дорогим китайским игроком, а его статистика настраивала на еще большие деньги. За 29 матчей китайского сезона Ву Лэй забил 27 голов и отдал восемь голевых передач. Важно, что ни разу в 2018-м Ву Лей не забивал с пенальти. Его команда стала чемпионом Китая, сам Ву Лей всех обошел в гонке бомбардиров – настоящая идилия. Оскар и Халк, которые были его партнерами по «Шанхаю», суммарно забили на два мяча меньше.

    В Китае Ву Лея давно сравнивают с Марадоной, потому что никто из китайцев не может даже приблизиться к его результативности. С 2013 года Ву Лей ни разу не выпадал из пятерки лучших игроков лиги по сумме голов и передач, а всего забил за «Шанхай СИПГ» 169 голов за 344 матча. Всю карьеру до «Эспаньола» 27-летний Ву Лей провел в одной команде, где дебютировал в профессиональном футболе еще в 14 лет и 10 месяцев. Для Китая такой показатель – рекорд.

    «Эспаньол» уже популярен

    В 2016 году владельцем «Эспаньола» стал китаец Чэнь Яньшен. Большую часть акций тогда приобрела его компания Rastar Group, которая производит автомодели и видеоигры. Перед «Эспаньолом» поставили амбициозные цели о будущей игре в Лиге чемпионов, но вместо этого пришлось стабилизировать бюджет и погашать долги. Теперь «Эспаньол» тратит скромно и метко, особо никуда не выбирается, но и не падает.

    Старт этого сезона – лучшее, что случалось с «Эспаньолом» за все последнее время. До середины ноября команда шла в пятерке, но потом что-то сломалось. С того момента «Эспаньол» победил в Примере только раз и теперь борется за выживание, но зимой Чэнь Яньшен осуществил свою маленькую мечту. Он давно смотрел на Ву Лея, а теперь опередил в борьбе за него даже английские клубы. Покупка китайского игрока в европейский клуб с китайским владельцем – интересное и важное явление.

    Прямо сейчас Ву Лей вообще остается единственным китайцем в командах топ-5 лиг Европы. Выхлоп от этой сделки «Эспаньол» получает с первого матча. Трансляцию игры «Вильярреала» и «Эспаньола» в Китае купили 4,5 миллиона человек, но это не единственный итог первых дней У Лэя в команде. Энди Стронг, который работает в цифровом агентстве Mailman, подсчитал цифры роста популярности «Эспаньола» в Китае в момент трансфера Ву Лея.

    Только в сам момент объявления о трансфере на официальном канале «Эспаньола» в Weibo (китайский сервис микроблогов) его посмотрели 32290 человек. Общее количество пользователей Weibo «Эспаньола» увеличилось на 64%. К аккаунту «Эспаньола» в инстаграме только за два первых дня добавились 5 тысяч новых подписчиков, а сейчас их количество продолжает расти. «Шанхай» вообще собрал в Weibo 1,8 миллионов просмотров видео о трансфере, а во всем Китае 2,5 миллиона человек следили за трансфером в прямом эфире.

    2100 футболок Ву Лея улетели через официальных магазин Tmall, но многие китайцы покупают их сразу в магазине «Эспаньола». Больше всех радуются DDMC и PP Sports – цифровые каналы, которые владеют правами на показ Примеры в Китае. Они ожидают серьезный рост подписок и бум, сравнимый с цифрами в момент лучшей игры баскетболиста Яо Мина в НБА. Сам Ву Лей тоже способствует увеличению интереса к самому себе и понимает ответственную роль. На Кубке Азии Ву Лей получил травму, но совместно с докторами отказался от операции и был готов сразу дебютировать в новом клубе.

    Вот главное из его интервью о переходе в «Эспаньол»:

    • «Первые слова, что я выучил на испанском: «Забивать голы».
    • «Выбрал «Эспаньол», потому что они давно следили за мной и проявляли интерес».
    • «Хочу показать Европе, что в Китае есть классные футболисты».
    • «К нам в чемпионат приехали много иностранцев, но разница в скоростях все равно чувствуется».
    • «Я понимаю все сомнения по поводу моего перехода, ведь не так много китайских футболистов показывали свой уровень в Европе».

    Почему в нем сомневаются?

    На китайских игроках уже несколько раз пиарились европейские середняки, но ни к чему хорошему на поле это не приводило.

    Воспитанник «Бэйцзин Гоань» Чжан Сичжэ в 2015-м уезжал в «Вольфсбург», не провел ни одного матча за полгода, а потом вернулся в Китай. Чжан Чжэндун переходил в аренду в брауншвейгский «Айнтрахт» и отыграл один матч за «Райо Вальекано». Итог тот же – Китай. Настырнее всех пока выглядит 22-летний Чжан Юйнин. Парень долго принадлежал «Витессу» (24 матча, 3 гола), потом сидел на трибунах в «Вест Бромвиче» и в «Вердере», а сейчас арендован «Ден Хаагом».

    Ву Лей – игрок более высокого класса, но азиатский футбол сильно отличается от европейского. В самом Китае скептически отнеслись к такому трансферу, потому что Суперлига потеряла лучшего местного футболиста. Сам Ву Лей давно заслужил шанс на более высоком уровне самоотдачей и постоянным прогрессом. Просто посмотрите на его голы.

    Видео взято с канала китайской Суперлиги на YouTube

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +61

      bob2-77 4 февраля 2019, 21:15

      смотрел Кубок Азии,как и вся команда-игрок вообще ниочём.Вьетнам и то понравился,а сб.Китая превратилась в *овно.

      0
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      Рейтинг: +61

      bob2-77 > bob2-77 4 февраля 2019, 21:52

      кароче,выписали с Алика,полироль для лавки)))

      1
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      Рейтинг: +1320

      ruded 4 февраля 2019, 17:05

      судя по верхнему фото, китайцу больше 16-ти лет и не дашь..

      0
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      Рейтинг: +1902

      lek! 4 февраля 2019, 14:24

      Не увидел ни чего не обычного в его голах. Не увидел ни одного гола который бы он сделал сам , классные пассы раздавал Оскар и Команда .В любом случае только удачи парню.

      5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > lek! 4 февраля 2019, 15:15

      Это как посмотреть. Видно, что не дуболом, скорость есть, оффсайдную линию чувствует. Замыкать тоже нужно уметь. Это называется "игрок штрафной площади". Как Чичарито, или раньше был ван Нистелрой.
      Те, кто делают что-то необычное, стоят явно дороже, чем 2 млн)
      В такие истории хочется верить. Пусть хотя бы штук 5 забьёт и будет норм.

      5
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      Рейтинг: +1902

      lek! > Cules2013 4 февраля 2019, 15:20

      Вот и Я об этом , если до конца чемпионата забьет 5 голов заберу слова обратно.

      0
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